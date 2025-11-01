Εξ αφορμής της κλιμακούμενης έντασης στην Καραϊβική, με δημοσιεύματα που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή (31/10) να θέλουν αμερικανικά πλοία να έχουν κυκλώσει τη Βενεζουέλα και να έχουν «κλειδώσει» τους στόχους τους στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ας θυμηθούμε πόσες στρατιωτικές επεμβάσεις έχουν κάνει οι ΗΠΑ σε άλλες χώρες μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες από το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα.

Ο ακριβής αριθμός των στρατιωτικών επεμβάσεων, τόσο των ΗΠΑ όσο και γενικότερα, ενίοτε μεταβάλλεται ελαφρώς λόγω υποκειμενικού ορισμού της «στρατιωτικής επέμβασης»: π.χ. περιλαμβάνει μόνο εισβολές με χερσαίες δυνάμεις σε ξένο έδαφος ή και απειλές για χρήση βίας, μυστικές επιχειρήσεις, βομβαρδισμούς κ.λπ.

Αλλά τα αντικειμενικά δεδομένα, με όρους Ιστορίας, καταδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια πως από το τέλος Β´ Π.Π. μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες.

Στα συγκεκριμένα στοιχεία, μάλιστα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι στρατιωτικές επεμβάσεις που κατά γενική ομολογία ήταν αμερικανικές αλλά επίσημα οι ΗΠΑ δεν παραδέχτηκαν ότι ήταν δικές τους.

Βασικά στοιχεία:

– Μεταξύ 1946 και 2000, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τουλάχιστον 81 γνωστές (ανοιχτές και μυστικές) στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες λόγω διεξαγωγής εθνικών εκλογών σε εκείνες τις χώρες.

– Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τουλάχιστον 70 γνωστές (64 μυστικές και 6 ανοιχτές) στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες για να αλλάξουν τις εκεί κυβερνήσεις.

– Μεταξύ 1991 και 2018, ο αριθμός των στρατιωτικών επεμβάσεων αυξήθηκε σημαντικά.

– Μόνο από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 72 στρατιωτικές επεμβάσεις.

– Συνολικά, από το 1776 έως το 2023, μόνο οι καταγεγραμμένες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ είναι περίπου 400. Τις μισές από αυτές, πραγματοποιήθηκαν μετά το 1950.

– Στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις που έγιναν μετά από το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου συμπεριλαμβάνεται ο πόλεμος στην Κορέα, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η εισβολή στον Παναμά, η εισβολή στη Γρενάδα, οι πόλεμοι του Κόλπου, οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία και οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Όσον αφορά στην προαναφερθείσα ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι τα επίμαχα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.