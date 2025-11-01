newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Πόσες στρατιωτικές επεμβάσεις έχουν κάνει σε άλλες χώρες μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

ΗΠΑ: Πόσες στρατιωτικές επεμβάσεις έχουν κάνει σε άλλες χώρες μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες επεμβάσεις σε άλλες χώρες από το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Εξ αφορμής της κλιμακούμενης έντασης στην Καραϊβική, με δημοσιεύματα που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή (31/10) να θέλουν αμερικανικά πλοία να έχουν κυκλώσει τη Βενεζουέλα και να έχουν «κλειδώσει» τους στόχους τους στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ας θυμηθούμε πόσες στρατιωτικές επεμβάσεις έχουν κάνει οι ΗΠΑ σε άλλες χώρες μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες από το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα.

Ο ακριβής αριθμός των στρατιωτικών επεμβάσεων, τόσο των ΗΠΑ όσο και γενικότερα, ενίοτε μεταβάλλεται ελαφρώς λόγω υποκειμενικού ορισμού της «στρατιωτικής επέμβασης»: π.χ. περιλαμβάνει μόνο εισβολές με χερσαίες δυνάμεις σε ξένο έδαφος ή και απειλές για χρήση βίας, μυστικές επιχειρήσεις, βομβαρδισμούς κ.λπ.

Αλλά τα αντικειμενικά δεδομένα, με όρους Ιστορίας, καταδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια πως από το τέλος Β´ Π.Π. μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες.

Στα συγκεκριμένα στοιχεία, μάλιστα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι στρατιωτικές επεμβάσεις που κατά γενική ομολογία ήταν αμερικανικές αλλά επίσημα οι ΗΠΑ δεν παραδέχτηκαν ότι ήταν δικές τους.

Βασικά στοιχεία:

– Μεταξύ 1946 και 2000, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τουλάχιστον 81 γνωστές (ανοιχτές και μυστικές) στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες λόγω διεξαγωγής εθνικών εκλογών σε εκείνες τις χώρες.

– Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τουλάχιστον 70 γνωστές (64 μυστικές και 6 ανοιχτές) στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες για να αλλάξουν τις εκεί κυβερνήσεις.

– Μεταξύ 1991 και 2018, ο αριθμός των στρατιωτικών επεμβάσεων αυξήθηκε σημαντικά.

– Μόνο από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 72 στρατιωτικές επεμβάσεις.

– Συνολικά, από το 1776 έως το 2023, μόνο οι καταγεγραμμένες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ είναι περίπου 400. Τις μισές από αυτές, πραγματοποιήθηκαν μετά το 1950.

– Στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις που έγιναν μετά από το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου συμπεριλαμβάνεται ο πόλεμος στην Κορέα, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η εισβολή στον Παναμά, η εισβολή στη Γρενάδα, οι πόλεμοι του Κόλπου, οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία και οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Α´ Πόλεμος του Κόλπου: Η στιγμή που πάνω από 1.000 Αμερικανοί πεζοναύτες από το Fort Brag αποβιβάζονται στις 21/08/90 από μεταγωγικό Galaxy σε αεροπορική βάση στο Νταχράν.

Όσον αφορά στην προαναφερθείσα ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι τα επίμαχα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Comando Vermelho: Ποια είναι η «κόκκινη συμμορία» που στάθηκε αφορμή για τη σφαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Βραζιλία 01.11.25

Comando Vermelho: Ποια είναι η «κόκκινη συμμορία» που στάθηκε αφορμή για τη σφαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη διάρκεια των αστυνομικών επιδρομών στις οποίες συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ανατομία των ισχυρών ανδρών: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες επιδεικνύουν τους μυς τους;
Η δύναμη της αρρενωπότητας  01.11.25

Η ανατομία των ισχυρών ανδρών: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες επιδεικνύουν τους μυς τους;

Ενώ οι νέοι πηγαίνουν μαζικά σε γυμναστήρια, η εμμονή με τους μυς φαίνεται να έχει εξαπλωθεί και σε μία άλλη ομάδα: τους πολιτικούς. Αλλά γιατί κάποιος να θέλει να «σηκώνει βάρη» όταν είναι ήδη στην κορυφή του κόσμου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: 5 νεκροί από έκρηξη ουκρανικής νάρκης – Τα θύματα μάζευαν ξύλα στο δάσος
Μάζευαν ξύλα 01.11.25

Ουκρανική νάρκη σκοτώνει 5 Ουκρανούς στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πέντε Ουκρανοί που είχαν πάει στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε σε νάρκη η οποία είχε τοποθετηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικές επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων
Ουκρανία 01.11.25

Ρωσικές επιθέσεις απειλούν την «ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων»

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικές «σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο
ΗΠΑ - Βενεζουέλα 01.11.25

Σε αυξημένη επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο τίθενται σε επίπεδο επιφυλακής ένα» αναφέρει η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με φόντο τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γερμανία: Προβλήματα στις πτήσεις από και προς το Βερολίνο λόγω εντοπισμού drone
Καθυστερήσεις - Ακυρώσεις 01.11.25

Drone κάνει άνω κάτω τις πτήσεις στο Βερολίνο

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου καθώς ο εντοπισμός drone προκαλεί προβλήματα στην εκτέλεση των αεροπορικών δρομολογίων.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Επέτειος διαμαρτυρίας 31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Τι θα κάνει ο Τραμπ; 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.
Λιγότερες ανισότητες 01.11.25

Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.

30 χρόνια κοινής έγκρισης φαρμάκων στην Ευρώπη από τον ΕΜΑ. Οι θεραπείες που άλλαξαν την πορεία σοβαρών νόσων, όπως ο καρκίνος, η ηπατίτιδα C, ο διαβήτης, η κυστική ίνωση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»
Ποιος δεν χειροκρότησε 01.11.25

«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»

«Αν έχεις χρήματα, χρησιμοποίησέ τα για κάτι καλό. Ίσως δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», είπε μεταξύ άλλων η Μπίλι Άιλις απευθυνόμενη στους Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, Χέιλι Μπίμπερ μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο