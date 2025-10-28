Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Η αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R Ford – του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου στον κόσμο – από τις ΗΠΑ ακολουθεί 11 αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών στα ύδατα της Βενεζουέλας, τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, διακινούν ναρκωτικά και συνδέονται με την εγκληματική συμμορία Tren de Aragua.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι τα σκάφη της Βενεζουέλας που έχουν στοχεύσει μετέφεραν ναρκωτικά, και ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες.

«Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που δεν παράγει φύλλα κοκαΐνης», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα.

Επιπλέον, οι ειδικοί λένε ότι τα περισσότερα ναρκωτικά εισάγονται λαθραία στις ΗΠΑ μέσω των χερσαίων συνόρων με το Μεξικό – από Αμερικανούς πολίτες.

Ενώ οι εικασίες ότι ο Τραμπ στην πραγματικότητα επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα αυξάνονται, φαίνεται πως η Βενεζουέλα δεν είναι η μόνη χώρα στης οποίας τις εσωτερικές υποθέσεις είναι αποφασισμένος να παρέμβει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τι κάνει η Αμερική στην Καραϊβική;

Η Αμερική έχει δημιουργήσει μια τεράστια στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-52 με πυρηνική ικανότητα και ελίτ δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων.

Λέει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλειά της – και για να αποτρέψει μια «εισβολή» από τις συμμορίες ναρκωτικών της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίων επιθέσεων και έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.

Από τις 2 Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε 11 σκάφη, με οκτώ από τις επιθέσεις να λαμβάνουν χώρα στην Καραϊβική, ισχυριζόμενες ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 49 άτομα έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις – αλλά οι ΗΠΑ δεν έχουν προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

Η παγκόσμια παραγωγή κοκαΐνης έφτασε το ρεκόρ των 3.708 τόνων το 2023. Προέρχεται κυρίως από την Κολομβία, το Περού και τη Βολιβία, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

Οι περισσότερες διαδρομές κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ περνούν από την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό και όχι από τη Βενεζουέλα, η οποία χρησιμεύει μόνο ως δευτερεύων διάδρομος διέλευσης.

Venezuela says the US violated international law after President Trump posted a video he says shows the military targeting a boat smuggling drugs in international waters. Eleven people were reportedly killed in the strike which critics say could amount to a war crime. pic.twitter.com/jg0j22OrWA — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 4, 2025

Ο Τραμπ επιδιώκει πραγματικά την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα;

Ο Μαδούρο υποστηρίζει πως ο Τραμπ αποσκοπεί στο να τον απομακρύνει με έμμεσο τρόπο από την εξουσία.

«Επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής», δήλωσε ο Μαδούρο τον Σεπτέμβριο.

«Ο σκοπός των ενεργειών των ΗΠΑ είναι να δημιουργήσουν νομιμότητα για μια επιχείρηση αλλαγής του καθεστώτος στη Βενεζουέλα, με απώτερο στόχο τον έλεγχο όλων των πόρων της χώρας», δήλωσε ξανά η κυβέρνηση Μαδούρο αυτό το μήνα.

Την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας, ο Μαδούρο δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας εθνικής τηλεοπτικής εκπομπής:

«Επινοούν μια υπερβολική αφήγηση, μια χυδαία, εγκληματική και εντελώς ψεύτικη», αναφερόμενος στην αφήγηση των ΗΠΑ ότι οι βενεζουελάνικες συμμορίες ναρκωτικών «εισβάλλουν» στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Τραμπ έχει ισχυριστελί, χωρίς αποδείξεις, ότι ο Μαδούρο είναι ο ηγέτης της Tren de Aragua.

Γιατί ο Τραμπ να θέλει παρέμβει στη Βενεζουέλα;

Οι ειδικοί αναφέρουν τέσσερα κύρια κίνητρα:

Δημοτικότητα στην πατρίδα του: Οι ενέργειες του Τραμπ είναι δημοφιλείς στους υποστηρικτές του MAGA, οι οποίοι απαιτούν καταστολή της μετανάστευσης, των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας.

Απομάκρυνση γεωπολιτικών αντιπάλων: Η Βενεζουέλα αποτελεί στάδιο για τον περιορισμό της παρουσίας της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν στη Λατινική Αμερική, εφαρμόζοντας σύγχρονη εκδοχή του Δόγματος Μονρόε.

Διαπραγματευτική δύναμη: Η επιθετική στάση αυξάνει την επιρροή της Ουάσιγκτον στις σχέσεις με την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, καθιστώντας δυνατές ανταλλαγές πολιτικών παραχωρήσεων.

Έλεγχος των πόρων: Το βενεζουελάνικο αργό πετρέλαιο αποτελεί μέσο στρατηγικής πίεσης, καθώς οι ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν ποιος επενδύει, μεταφέρει και ασφαλίζει την παραγωγή, διαμορφώνοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

REMINDER: Trump & the U.S. are pushing for war with Venezuela not because of “drug trafficking”, but because Venezuela has the largest Oil reserves in the world. pic.twitter.com/fmnCTYwrUs — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 24, 2025

Σε ποιες άλλες υποθέσεις έχει αναμειχθεί ο Τραμπ;

Ο Σαλβαδόρ Σαντίνο Ρεγίλμε, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία, υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, όπως η στάση του απέναντι στη Βενεζουέλα, ήταν προβλέψιμες.

«Συνεχίζει το συναλλακτικό, ηγετικό του στυλ που συνδυάζει το δημόσιο θέαμα με την καταναγκαστική επιρροή», είπε.

«Στην εξουσία, έχει συνδυάσει δασμούς, κυρώσεις και ανοιχτές ενδείξεις πληροφοριών με προσωπική διπλωματία για να ασκήσει πίεση τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους του. Η μέθοδος είναι σταθερή σε όλες τις θητείες: εξατομικεύει την εξουσία, ανταμείβει τους ιδεολογικούς φίλους, τιμωρεί τους αντιπάλους και επιδεικνύει σκληρότητα στο εγχώριο κοινό».

Πράγματι, από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις αρκετών χωρών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Βραζιλία: Δίκη Μπολσονάρο

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό να διατηρήσει την εξουσία, αφού έχασε τις εκλογές του 2022 από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Τραμπ και ο Μπολσονάρο είναι στενοί σύμμαχοι – ο τελευταίος αναφέρεται συχνά ως ο «Τραμπ του Νότου» – και ο Τραμπ παρακολούθησε πολύ στενά τη δίκη.

Τον Ιούλιο, η Ουάσιγκτον επέβαλε στις βραζιλιάνικες εισαγωγές δασμό 50% και περιορίστηκε την έκδοση αμερικανικών βιζών σε Βραζιλιάνους αξιωματούχους. Δικαιολογώντας τους δασμούς σε μια επιστολή, ο Τραμπ τους συνέδεσε άμεσα με την οργή του για τη δίκη του Μπολσονάρο, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει εκείνη την περίοδο και την οποία θεωρούσε «κυνήγι μαγισσών».

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι ο Μπολσονάρο «δεν ήταν ένοχος για τίποτα, εκτός από το ότι πάλεψε για ΤΟ ΛΑΟ».

🇺🇸🇧🇷 TRUMP: THEY DID TO BOLSONARO WHAT THEY TRIED WITH ME AND FAILED «I watched that trial. I know him pretty well. I thought he was a good president of Brazil. And it’s very surprising that that could happen. That’s very much like they tried to do with me, but they didn’t… https://t.co/SciHTQTdPF pic.twitter.com/xU1g80wxUk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 11, 2025

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ένας δημοσιογράφος ρώτησε την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, αν ο Τραμπ σκεφτόταν να λάβει περαιτέρω μέτρα σε απάντηση στις καταδίκες ή τα μέτρα καταστολής που εμπόδιζαν υποψηφίους όπως ο Μπολσονάρο να συμμετάσχουν στις βραζιλιάνικες εκλογές, καθώς και για τη λογοκρισία των αμερικανικών πλατφορμών κοινωνικών μέσων στην Ευρώπη και τη Βραζιλία.

Η «Ο πρόεδρος δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει την οικονομική και στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου σε όλο τον κόσμο».

Ινδία: Ρωσικό πετρέλαιο

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% για την Ινδία – ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό στο 50% για τα περισσότερα ινδικά προϊόντα – και σύνδεσε την απόφασή του με τη συνεχιζόμενη αγορά ινδικού πετρελαίου από τη Ρωσία, τα έσοδα από την οποία χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως είπε.

Στα τέλη Ιουλίου, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Ινδία ήταν «ο μεγαλύτερος αγοραστής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της Ρωσίας, μαζί με την Κίνα, σε μια εποχή που όλοι θέλουν η Ρωσία να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ!»

Αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η πίεση απέδωσε καρπούς και ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Τώρα θα κάνουμε την Κίνα να κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο τότε.

Από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις και ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ινδία έχει αυξήσει μαζικά τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

India is not going to be buying Russian oil anymore. Donald Trump

Because Modi’s government is already burning its own economy. pic.twitter.com/6LHi2bCYwE — Baba Thoka (@Baba_Thoka) October 17, 2025

Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου στην Ινδία είναι η Reliance Industries (RIL), για την οποία το ρωσικό αργό πετρέλαιο αποτελούσε μόλις το 3% των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου το 2021. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 50% το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA) με έδρα τη Φινλανδία.

Το 2023, το 16,8% των ρωσικών ορυκτών προϊόντων, όπως το αργό πετρέλαιο και τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, προορίζονταν για την Ινδία. Οι εξαγωγές αυτές είχαν αξία 66,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ινδία ήταν δεύτερη μετά την Κίνα, η οποία έλαβε 129 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 32,7% των ρωσικών εξαγωγών ορυκτών.

Αργεντινή: Στήριξη της οικονομίας

Ο Τραμπ έδωσε την υποστήριξή του στον ακροδεξιό πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος οδήγησε το κόμμα του σε συντριπτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, κερδίζοντας ένα ισχυρό θεμέλιο για να προωθήσει την αναμόρφωση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων της ελεύθερης αγοράς και των αυστηρών μέτρων λιτότητας.

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μιλέι ως «πραγματικά φανταστικό και ισχυρό ηγέτη» την 1η Οκτωβρίου, μπορεί να του έδωσε εν μέρει τα μέσα για να το κάνει αυτό.

«Κάνω κάτι που δεν κάνω συχνά… Του δίνω την πλήρη υποστήριξή μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Μιλέι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

“Javier Milei has my complete and total endorsement” – Trump pic.twitter.com/1aqMuEwL3m — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 14, 2025

Μετά από μια σειρά συναντήσεων με την Αργεντινή τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να παράσχουν ισχυρή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης ενός δανείου διάσωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλων χρηματοοικονομικών μέτρων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Αργεντινής.

Ισραήλ: Η δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά

Πέρα από την ανάμειξη του στον πόλεμο στη Γάζα, ο Τραμπ έχει αναμιχθεί και στις υποθέσεις εσωτερικής πολιτικής του Ισραήλ.

Από το 2020, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

🇺🇸🇮🇱 TRUMP TO ISRAELI PRESIDENT HERZOG: «Why don’t you give Netanyahu a PARDON? Give him a PARDON». They’ve made a mockery of INTERNATIONAL LAW and the justice system pic.twitter.com/JE8e7aAssW — Khalissee (@Kahlissee) October 13, 2025

Όταν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Τραμπ έγινε δεκτός στην ισραηλινή Κνέσετ και χαιρετίστηκε ως «ο πρόεδρος της ειρήνης».

Μιλώντας στην Κνέσετ στις 13 Οκτωβρίου και απευθυνόμενος στον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ασκήσει πιέσεις υπέρ του Νετανιάχου.

«Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν του δίνετε χάρη;»