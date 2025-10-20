Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Στελέχη και αναλυτές της αντιπολίτευσης από τη Βενεζουέλα υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποφασίσει να ανατρέψει την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Αυτό προτίθεται να το πετύχει μέσω της ενίσχυσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική. Ο αρχικά δεδηλωμένος στόχος την ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική ήταν ο πόλεμος ενάντια στη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ως επικεφαλής των ναρκο-εμπόρων και τον έχουν επικηρύξει με 50 εκατ. δολάρια

Οι ΗΠΑ έστειλαν στην περιοχή τις περισσότερες δυνάμεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο στόχος είτε άλλαξε είτε ήταν από την αρχή διαφορετικός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε, παραδέχθηκε ότι η CIA έχει λάβει εντολή να δραστηριοποιηθεί στη Βενεζουέλα.

Στόχος ο Μαδούρο…

Στελέχη της αντιπολίτευσης από τη Βενεζουέλα, υποστηρίζουν μιλώντας στους Financial Times, ότι πλέον η προτεραιότητα είναι άλλη. Να αναγκαστούν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης στο Καράκας να αποχωρήσουν, κατά προτίμηση να παραιτηθούν ή να παραδώσουν την εξουσία. Αυτό, θα γίνει με τη σαφή απειλή ότι αν ο Νικολάς Μαδούρο και η κυβέρνησή του δεν φύγουν, οι ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιήσουν βία. Και είτε να τους συλλάβουν είτε να τους σκοτώσουν.

Σύμφωνα με στέλεχος της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, που έχει γνώση των συζητήσεων, «η στρατηγική του Τραμπ δεν αφορά την αποστολή στρατιωτών στο έδαφος, αφορά την επίδειξη συντριπτικής στρατιωτικής υπεροχής και τη χρήση αυτής της δύναμης για την επίτευξη πολιτικών σκοπών».

Και πρόσθεσε ότι «ο στόχος είναι σαφής: Ο Μαδούρο και οι στενότεροι συνεργάτες του πρέπει να φύγουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και σύντομα».

Τους ισχυρισμούς των Βενεζουελάνων δεν τα επιβεβαιώνει άμεσα ο Λευκός Οίκος. Η εκπρόσωπός του, Άννα Κέλι, όταν ρωτήθηκε για τα αμερικανικά σχέδια, απάντησε: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι «έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο ως επικεφαλής των ναρκο-εμπόρων και τον έχει επικηρύξει με 50 εκατ. δολάρια.

Ο αναπλήρωτης εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, είπε: «Ο Μαδούρο δεν είναι ο νόμιμος ηγέτης της Βενεζουέλας. Είναι ένας φυγάς της αμερικανικής δικαιοσύνης που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και δηλητηριάζει τους Αμερικανούς».

…και το πετρέλαιο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα αποδεδειγμένα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά και πολύτιμα κοιτάσματα χρυσού, διαμαντιών και κολτανίου. Άλλοτε σύμμαχος των ΗΠΑ, μετά την μπολιβαριανή επανάσταση, άλλαξε στρατόπεδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της θητείας του, έχει ασχοληθεί με τη Βενεζουέλα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ από την εποχή του Μπιλ Κλίντον τη δεκαετία του 1990. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναγάγει τη Βενεζουέλα σε προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του να εκδιώξει την κυβέρνηση Μαδούρο μέσω σκληρών οικονομικών κυρώσεων, αλλά και την αναγνώριση του Χουάν Γουαϊδό ως μεταβατικού προέδρου στη Βενεζουέλα.

Ο Ράιαν Μπεργκ, υπεύθυνος της Πρωτοβουλίας για τη Βενεζουέλα στη δεξαμενή σκέψης «Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών» στις ΗΠΑ, δήλωσε στους Financial Times: «Είναι σαφές ότι η αποστολή εξελίσσεται σε επιχείρηση κατάρρευσης ή αλλαγής καθεστώτος. Όλο και περισσότερο βασιζόμαστε στο ότι ο Μαδούρο θα απομακρυνθεί από το Καράκας… και θα εκκαθαριστούν οι κορυφαίοι 25 έως 50 Τσαβίστας».

Η διαπραγμάτευση του Καράκας και τα «γεράκια της Φλόριντα»

Όσο αυξάνεται η αμερικανική πίεση, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Καράκας προσέφερε στον Λευκό Οίκο «παράδοση εξουσίας» από τον Νικολάς Μαδούρο στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει παραχωρήσεις ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είπε: «Έχει προσφέρει τα πάντα, έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να τα βάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με τη Βανέσα Νόιμαν, επιχειρηματίας της αμυντικής βιομηχανίας στη Βενεζουέλα και πρώην απεσταλμένη της αντιπολίτευσης, με στενούς δεσμούς με το κατεστημένο ασφαλείας των ΗΠΑ, στόχος είναι η απομάκρυνση Μαδούρο με κάθε τρόπο. «Το σχέδιο τώρα είναι η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Σύλληψη-θανάτωση ή σύλληψη-φυλάκιση και απομάκρυνση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Γνώστες των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον εξηγούν τη σκλήρυνση της θέσης της κυβέρνησης απέναντι στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες. Τα λεγόμενα «γεράκια» της Φλόριντα, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, και η Σούζι Γουάιλς, επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, έχουν ενισχυθεί. Άλλοι που διαπραγματεύτηκαν με το Καράκας νωρίτερα φέτος, όπως ο ειδικός απεσταλμένος Ρίτσαρντ Γκρένελ για την απέλαση Βενεζουελάνων μεταναστών, έχουν παραγκωνιστεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

Πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ μίλησε για μια πάγια στρατηγική του Αμερικανού πρόεδρου: «Κρατά τους ανθρώπους εκτός ισορροπίας. Αυτό κάνει και με τη Βενεζουέλα. Λειτουργεί πολύ στρατηγικά, εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και καταστάσεις. Τα πραγματικά βήματα που πρέπει να γίνουν εξακολουθούν να τελούν υπό συζήτηση».

Στρατιωτική πίεση

Η στρατιωτική πίεση παράλληλα εντείνεται, και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Εικόνες αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, πλοίων και αεροσκαφών ειδικών δυνάμεων έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με αναλυτές, η Ουάσιγκτον διεξάγει έναν συντονισμένο πόλεμο πληροφοριών για να αναστατώσει τον στενό κύκλο των Τσαβιστών.

Στρατιωτικοί bloggers παρακολούθησαν τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 να πετούν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την Τετάρτη με ενεργοποιημένους αναμεταδότες για να διαφημίσουν την παρουσία τους. Περιοδικό για την άμυνα δημοσίευσε εικόνες ενός «πλοίου-φαντάσματος» των ειδικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Καραϊβική. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει εικόνες με άνδρες των ειδικών δυνάμεων να εκπαιδεύονται σε ελικόπτερα Black Hawk και Little Bird στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα αντέδρασε διατάσσοντας στρατιωτικές ασκήσεις και περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα για να συσπειρώσει τους πολίτες. Καταγγέλλει τη σχεδιαζόμενη εισβολή των Αμερικανών.

Ωστόσο φαίνεται ότι έχει επικρατήσει ανησυχία. Σύμφωνα με τους Financial Times, επιχειρηματίες με ισχυρές διασυνδέσεις στη Βενεζουέλα αναφέρουν ότι ηγετικά στελέχη του καθεστώτος έχουν αλλάξει κινητά τηλέφωνα. Λαμβάνουν και άλλα μέτρα ασφαλείας: κοιμούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες κάθε βράδυ, άλλαξαν τους σωματοφύλακές τους.

«Το πρωτόκολλο ασφαλείας υπαγορεύει οι αξιωματούχοι να μετακινούνται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών», δήλωσε εν ενεργεία Βενεζουελάνος στρατηγός. Αλλά, πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει «κυνήγι μαγισσών» στις τάξεις των ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης Μαδούρο. «Θα κατηγορήσουν οποιονδήποτε ως προδότη. Μας κατασκοπεύουν, παρακολουθώντας τι λέμε στους διαδρόμους και στο διαδίκτυο», δήλωσε αστυνομικός.

«Άχρηστος στρατός»

Στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας βρίσκονται σε κακή κατάσταση, χωρίς εξοπλισμό και ανταλλακτικά. Πηγή της αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «ο στρατός της Βενεζουέλας φαίνεται ισχυρός μόνο επειδή πολεμά άοπλους πολίτες». Η αντιπολίτευση μιλάει για «καζάνι απογοήτευσης» που βράζει και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα διευκολύνουν τη μετάβαση εξουσίας.

Οι περιγραφές, ωστόσο, διαφέρουν από την άλλη πλευρά. Ο Νικολάς Μαδούρο διοικεί επίσης περίπου ένα εκατομμύριο καλά οπλισμένες άτακτες πολιτοφυλακές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθούν σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή.

Επιπλέον, φιλοκυβερνητικές προσωπικότητες στη Βενεζουέλα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραμένει συνεκτική και δεν θα διαλυθεί εύκολα.

Για την ώρα, η φέτος βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είναι κάπου κρυμμένη στη Βενεζουέλα. Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να αναλάβει την εξουσία ο αντίπαλος του Νικολάς Μαδούρο στις εκλογές, Εντμούντο Γκονσάλες. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε νοθεία και κλοπή των προεδρικών εκλογών.

Τι θέλει ο Τραμπ από τη Βενεζουέλα

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θέλει να πετύχει ο Αμερικανός πρόεδρος από την αλλαγή εξουσίας στο Καράκας. «Αυτό που θέλει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι πετρέλαιο, ορυκτά και χρυσό», λέει Αμερικανός επιχειρηματίας με συμφέροντα στη χώρα. «Θέλει οι αμερικανικές εταιρείες εκεί κάτω να επενδύουν. Δεν τον νοιάζει καθόλου η αλλαγή καθεστώτος».

Ωστόσο, κάποιοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο η Βενεζουέλα να βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο, όπως η Λιβύη ή το Ιράκ μετά την αμερικανική επέμβαση. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ότι εάν οι Αμερικανοί υπερβάλουν, θα έχουμε ένα πολύ πιο ριζοσπαστικό, σκοτεινό καθεστώς να αναλάβει την εξουσία», είπε επιχειρηματίας με συμφέροντα στη χώρα. «Και η υπερβολή είναι αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί. Δεν καταλαβαίνουν από λεπτότητα».

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης απορρίπτουν αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι η Βενεζουέλα είναι μια πολύ πιο συνεκτική χώρα από το Ιράκ ή τη Συρία, χωρίς τις θρησκευτικές ή εθνοτικές παρατάξεις που διέλυσαν αυτά τα έθνη μετά την ανατροπή των αυταρχικών κυβερνήσεών τους.

Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σύντομα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν να διατηρήσουν την τρέχουσα κατάσταση ετοιμότητας στην Καραϊβική επ’ αόριστον. Και σύντομα θα ξεκινήσει η περίοδος των τυφώνων.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν μιλάει για εκλογές, αντιπολίτευση ή δημοκρατία. Θέλει μια νίκη και θα ορίσει πώς τη θέλει. Επειδή είναι σόουμαν, του αρέσουν οι εκρήξεις».