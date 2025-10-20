newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Στελέχη και αναλυτές της αντιπολίτευσης από τη Βενεζουέλα υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποφασίσει να ανατρέψει την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Αυτό προτίθεται να το πετύχει μέσω της ενίσχυσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική. Ο αρχικά δεδηλωμένος στόχος την ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική ήταν ο πόλεμος ενάντια στη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ως επικεφαλής των ναρκο-εμπόρων και τον έχουν επικηρύξει με 50 εκατ. δολάρια

Οι ΗΠΑ έστειλαν στην περιοχή τις περισσότερες δυνάμεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο στόχος είτε άλλαξε είτε ήταν από την αρχή διαφορετικός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε, παραδέχθηκε ότι η CIA έχει λάβει εντολή να δραστηριοποιηθεί στη Βενεζουέλα.

Στόχος ο Μαδούρο…

Στελέχη της αντιπολίτευσης από τη Βενεζουέλα, υποστηρίζουν μιλώντας στους Financial Times, ότι πλέον η προτεραιότητα είναι άλλη. Να αναγκαστούν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης στο Καράκας να αποχωρήσουν, κατά προτίμηση να παραιτηθούν ή να παραδώσουν την εξουσία. Αυτό, θα γίνει με τη σαφή απειλή ότι αν ο Νικολάς Μαδούρο και η κυβέρνησή του δεν φύγουν, οι ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιήσουν βία. Και είτε να τους συλλάβουν είτε να τους σκοτώσουν.

Σύμφωνα με στέλεχος της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, που έχει γνώση των συζητήσεων, «η στρατηγική του Τραμπ δεν αφορά την αποστολή στρατιωτών στο έδαφος, αφορά την επίδειξη συντριπτικής στρατιωτικής υπεροχής και τη χρήση αυτής της δύναμης για την επίτευξη πολιτικών σκοπών».

Ντόναλντ Τραμπ και Πιτ Χέγκσεθ / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Και πρόσθεσε ότι «ο στόχος είναι σαφής: Ο Μαδούρο και οι στενότεροι συνεργάτες του πρέπει να φύγουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και σύντομα».

Τους ισχυρισμούς των Βενεζουελάνων δεν τα επιβεβαιώνει άμεσα ο Λευκός Οίκος. Η εκπρόσωπός του, Άννα Κέλι, όταν ρωτήθηκε για τα αμερικανικά σχέδια, απάντησε: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι «έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο ως επικεφαλής των ναρκο-εμπόρων και τον έχει επικηρύξει με 50 εκατ. δολάρια.

Ο αναπλήρωτης εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, είπε: «Ο Μαδούρο δεν είναι ο νόμιμος ηγέτης της Βενεζουέλας. Είναι ένας φυγάς της αμερικανικής δικαιοσύνης που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και δηλητηριάζει τους Αμερικανούς».

…και το πετρέλαιο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα αποδεδειγμένα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά και πολύτιμα κοιτάσματα χρυσού, διαμαντιών και κολτανίου. Άλλοτε σύμμαχος των ΗΠΑ, μετά την μπολιβαριανή επανάσταση, άλλαξε στρατόπεδο.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της θητείας του, έχει ασχοληθεί με τη Βενεζουέλα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ από την εποχή του Μπιλ Κλίντον τη δεκαετία του 1990. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναγάγει τη Βενεζουέλα σε προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του να εκδιώξει την κυβέρνηση Μαδούρο μέσω σκληρών οικονομικών κυρώσεων, αλλά και την αναγνώριση του Χουάν Γουαϊδό ως μεταβατικού προέδρου στη Βενεζουέλα.

Ο Ράιαν Μπεργκ, υπεύθυνος της Πρωτοβουλίας για τη Βενεζουέλα στη δεξαμενή σκέψης «Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών» στις ΗΠΑ, δήλωσε στους Financial Times: «Είναι σαφές ότι η αποστολή εξελίσσεται σε επιχείρηση κατάρρευσης ή αλλαγής καθεστώτος. Όλο και περισσότερο βασιζόμαστε στο ότι ο Μαδούρο θα απομακρυνθεί από το Καράκας… και θα εκκαθαριστούν οι κορυφαίοι 25 έως 50 Τσαβίστας».

Η διαπραγμάτευση του Καράκας και τα «γεράκια της Φλόριντα»

Όσο αυξάνεται η αμερικανική πίεση, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Καράκας προσέφερε στον Λευκό Οίκο «παράδοση εξουσίας» από τον Νικολάς Μαδούρο στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει παραχωρήσεις ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είπε: «Έχει προσφέρει τα πάντα, έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να τα βάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με τη Βανέσα Νόιμαν, επιχειρηματίας της αμυντικής βιομηχανίας στη Βενεζουέλα και πρώην απεσταλμένη της αντιπολίτευσης, με στενούς δεσμούς με το κατεστημένο ασφαλείας των ΗΠΑ, στόχος είναι η απομάκρυνση Μαδούρο με κάθε τρόπο. «Το σχέδιο τώρα είναι η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Σύλληψη-θανάτωση ή σύλληψη-φυλάκιση και απομάκρυνση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Γνώστες των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον εξηγούν τη σκλήρυνση της θέσης της κυβέρνησης απέναντι στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες. Τα λεγόμενα «γεράκια» της Φλόριντα, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, και η Σούζι Γουάιλς, επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, έχουν ενισχυθεί. Άλλοι που διαπραγματεύτηκαν με το Καράκας νωρίτερα φέτος, όπως ο ειδικός απεσταλμένος Ρίτσαρντ Γκρένελ για την απέλαση Βενεζουελάνων μεταναστών, έχουν παραγκωνιστεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

Πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ μίλησε για μια πάγια στρατηγική του Αμερικανού πρόεδρου: «Κρατά τους ανθρώπους εκτός ισορροπίας. Αυτό κάνει και με τη Βενεζουέλα. Λειτουργεί πολύ στρατηγικά, εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και καταστάσεις. Τα πραγματικά βήματα που πρέπει να γίνουν εξακολουθούν να τελούν υπό συζήτηση».

Στρατιωτική πίεση

Η στρατιωτική πίεση παράλληλα εντείνεται, και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Εικόνες αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, πλοίων και αεροσκαφών ειδικών δυνάμεων έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με αναλυτές, η Ουάσιγκτον διεξάγει έναν συντονισμένο πόλεμο πληροφοριών για να αναστατώσει τον στενό κύκλο των Τσαβιστών.

Στρατιωτικοί bloggers παρακολούθησαν τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 να πετούν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την Τετάρτη με ενεργοποιημένους αναμεταδότες για να διαφημίσουν την παρουσία τους. Περιοδικό για την άμυνα δημοσίευσε εικόνες ενός «πλοίου-φαντάσματος» των ειδικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Καραϊβική. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει εικόνες με άνδρες των ειδικών δυνάμεων να εκπαιδεύονται σε ελικόπτερα Black Hawk και Little Bird στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα αντέδρασε διατάσσοντας στρατιωτικές ασκήσεις και περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα για να συσπειρώσει τους πολίτες. Καταγγέλλει τη σχεδιαζόμενη εισβολή των Αμερικανών.

Ωστόσο φαίνεται ότι έχει επικρατήσει ανησυχία. Σύμφωνα με τους Financial Times, επιχειρηματίες με ισχυρές διασυνδέσεις στη Βενεζουέλα αναφέρουν ότι ηγετικά στελέχη του καθεστώτος έχουν αλλάξει κινητά τηλέφωνα. Λαμβάνουν και άλλα μέτρα ασφαλείας: κοιμούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες κάθε βράδυ, άλλαξαν τους σωματοφύλακές τους.

«Το πρωτόκολλο ασφαλείας υπαγορεύει οι αξιωματούχοι να μετακινούνται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών», δήλωσε εν ενεργεία Βενεζουελάνος στρατηγός. Αλλά, πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει «κυνήγι μαγισσών» στις τάξεις των ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης Μαδούρο. «Θα κατηγορήσουν οποιονδήποτε ως προδότη. Μας κατασκοπεύουν, παρακολουθώντας τι λέμε στους διαδρόμους και στο διαδίκτυο», δήλωσε αστυνομικός.

«Άχρηστος στρατός»

Στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας βρίσκονται σε κακή κατάσταση, χωρίς εξοπλισμό και ανταλλακτικά. Πηγή της αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «ο στρατός της Βενεζουέλας φαίνεται ισχυρός μόνο επειδή πολεμά άοπλους πολίτες». Η αντιπολίτευση μιλάει για «καζάνι απογοήτευσης» που βράζει και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα διευκολύνουν τη μετάβαση εξουσίας.

Οι περιγραφές, ωστόσο, διαφέρουν από την άλλη πλευρά. Ο Νικολάς Μαδούρο διοικεί επίσης περίπου ένα εκατομμύριο καλά οπλισμένες άτακτες πολιτοφυλακές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθούν σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή.

Μαρία Κορίνα Ματσάδο / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Επιπλέον, φιλοκυβερνητικές προσωπικότητες στη Βενεζουέλα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραμένει συνεκτική και δεν θα διαλυθεί εύκολα.

Για την ώρα, η φέτος βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είναι κάπου κρυμμένη στη Βενεζουέλα. Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να αναλάβει την εξουσία ο αντίπαλος του Νικολάς Μαδούρο στις εκλογές, Εντμούντο Γκονσάλες. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε νοθεία και κλοπή των προεδρικών εκλογών.

Τι θέλει ο Τραμπ από τη Βενεζουέλα

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θέλει να πετύχει ο Αμερικανός πρόεδρος από την αλλαγή εξουσίας στο Καράκας. «Αυτό που θέλει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι πετρέλαιο, ορυκτά και χρυσό», λέει Αμερικανός επιχειρηματίας με συμφέροντα στη χώρα. «Θέλει οι αμερικανικές εταιρείες εκεί κάτω να επενδύουν. Δεν τον νοιάζει καθόλου η αλλαγή καθεστώτος».

Ωστόσο, κάποιοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο η Βενεζουέλα να βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο, όπως η Λιβύη ή το Ιράκ μετά την αμερικανική επέμβαση. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ότι εάν οι Αμερικανοί υπερβάλουν, θα έχουμε ένα πολύ πιο ριζοσπαστικό, σκοτεινό καθεστώς να αναλάβει την εξουσία», είπε επιχειρηματίας με συμφέροντα στη χώρα. «Και η υπερβολή είναι αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί. Δεν καταλαβαίνουν από λεπτότητα».

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης απορρίπτουν αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι η Βενεζουέλα είναι μια πολύ πιο συνεκτική χώρα από το Ιράκ ή τη Συρία, χωρίς τις θρησκευτικές ή εθνοτικές παρατάξεις που διέλυσαν αυτά τα έθνη μετά την ανατροπή των αυταρχικών κυβερνήσεών τους.

Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σύντομα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν να διατηρήσουν την τρέχουσα κατάσταση ετοιμότητας στην Καραϊβική επ’ αόριστον. Και σύντομα θα ξεκινήσει η περίοδος των τυφώνων.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν μιλάει για εκλογές, αντιπολίτευση ή δημοκρατία. Θέλει μια νίκη και θα ορίσει πώς τη θέλει. Επειδή είναι σόουμαν, του αρέσουν οι εκρήξεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας
Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της, λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Με τα μάτια στραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9 και λανσάρει την πρωτοβουλία "5x5''. Τι αναμένεται να πει στη Σύνοδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις
Έτεκε μυν 20.10.25

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την ονομασία «1000 κωδικοί». ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ, ΕΕΚΕ και ΙΝΚΑ μιλάνε στο in

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κατεχόμενα: Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει τον Χριστοδουλίδη και διευκολύνει την Τουρκία
Κατεχόμενα 20.10.25

Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει Χριστοδουλίδη και διευκολύνει Τουρκία

Η φαινομενικά πιο ήπια στάση του Ερχιουρμάν δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής, αφού «ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Τατάρ και της Αγκυρας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο