Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

H Βενεζουέλα πραγματοποίησε χθες Πέμπτη μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν ακόμα ένα σκάφος στην Καραϊβική, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε ναρκωτικά, σε ένα νέο επεισόδιο στην ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Για πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, το πιο πρόσφατο πλήγμα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, άφησε επιζώντες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Ανησυχία και αναταράξεις

Η κρίση, που απειλεί να σύρει σε πόλεμο τις δύο χώρες και προκαλεί ανησυχία στην περιοχή, έχει προκαλέσει αναταράξεις και στην καρδιά της κρατικής μηχανής και στις δύο πλευρές.

Στις ΗΠΑ ο ναύαρχος αρμόδιος για την επιχείρηση στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες τη συνταξιοδότησή του, έπειτα από μόλις έναν χρόνο στη θέση αυτή.

Και στη Βενεζουέλα η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες αναγκάστηκε να διαψεύσει τις πληροφορίες του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες διαπραγματεύθηκε με τις ΗΠΑ την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Στο μεταξύ οι πολιτείες Ταχίρα και Αμαζόνας της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν επίσης χθες την ανάπτυξη περιπολιών και την έναρξη διαδικασιών ελέγχου στα συνοριακά περάσματα με την Κολομβία.

Στην Ταχίρα, όπου βρίσκονται τρεις βασικές γέφυρες που ενώνουν τις δύο χώρες, ο στρατός έχει αναπτυχθεί στη γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ που συνδέει τις πόλεις Κουκούτα και Βίγια ντε Ροσάριο της Κολομβίας με το Σαν Αντόνιο της Βενεζουέλας, μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με τον στρατηγό Μιχέλ Βαγιαντάρες, διοικητή του στρατού στην Ταχίρα, έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 17.000 στρατιώτες.

Στην πολιτεία Αμαζόνας, που συνορεύει με τη Βραζιλία, ο στρατός οργανώνεται για να προστατεύσει «τις στρατηγικές επιχειρήσεις» και «τις βασικές υπηρεσίες». Στόχος είναι «να αυξηθεί το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας» των δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση «των ένοπλων πολιτών», σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή, τον στρατηγό Λιονέλ Σόχο.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική κι άλλο ένα στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο επιχείρησης η οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, έχει στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

«Ψυχολογικός πόλεμος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Βενεζουελάνο ομόλογό του ότι εμπλέκεται άμεσα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Εις βάρος του Μαδούρο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη, ενώ από τις αρχές Αυγούστου προσφέρεται αμοιβή 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του.

Ο Τραμπ, που επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα πως έχει δώσει άδεια στη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, έχει ανακοινώσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου τουλάχιστον πέντε πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, από τα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι.

Μια έκτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, η οποία «για πρώτη φορά» άφησε πίσω της «επιζώντες», σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS, το CNN και το NBC που επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Στο Καράκας οι δηλώσεις Τραμπ για τις επιχειρήσεις της CIA προκάλεσαν οργή, με την πολιτική ηγεσία της Βενεζουέλας να καταγγέλλει «τα πραξικοπήματα που απεργάζεται» η αμερικανική υπηρεσία.

Την ίδια ώρα η αμερικανική εφημερίδα Miami Herald ανέφερε σε άρθρο της, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι η Ροντρίγκες και ο αδελφός της Χόρχε διαπραγματεύονται με την Ουάσινγκτον για την εκδίωξη του Μαδούρο με αντάλλαγμα αυτοί να παραμείνουν στην εξουσία, μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ψέμα! Άλλο ένα μέσο ενημέρωσης που προσθέτει στον βούρκο του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου Ροντρίγκες μέσω Telegram.

«Η μπολιβαριανή επανάσταση βασίζεται σε μια πολιτικοστρατιωτική ανώτατη διοίκηση, ενωμένη γύρω από τη λαϊκή βούληση», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της ίδιας στο πλευρό του προέδρου με λεζάντα: «μαζί και ενωμένοι με τον πρόεδρο Μαδούρο».