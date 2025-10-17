newspaper
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 05:00

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες διέψευσε χθες Πέμπτη πως διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, όπως υποστήριξε δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, η Ντέλσι Ροδρίγκες).

Η Miami Herald ανέφερε νωρίτερα χθες ότι η κ. Ροδρίγκες και ο αδελφός της Χόρχε, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την εκδίωξη του προέδρου Μαδούρο και την παραμονή τους στην εξουσία, χωρίς να αποκαλύψει ποιες είναι οι πηγές της.

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα»

«Ψέμα! Αλλο ένα μέσο ενημέρωσης συνεχίζει τη βρομιά του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου Ροδρίγκες μέσω Telegram.

«Η μπολιβαριανή επανάσταση υπολογίζει στην ανώτερη πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ενωμένη γύρω από τη λαϊκή βούληση», συνέχισε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της ίδιας στο πλευρό του αρχηγού του κράτους με λεζάντα: «μαζί και ενωμένοι με τον πρόεδρο Μαδούρο».

Κατά τη Miami Herald, η κ. Ροδρίγκες έκανε την πρόταση μέσω επαφών στο Κατάρ, χώρα που έχει διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο σε ανταλλαγές κρατουμένων των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική κι άλλο ένα πολεμικό στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο ελιγμών που παρουσιάζει ως επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, και έχει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της Μαδούρο.

Ο Μαδούρο για τη CIA

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιβεβαίωσε αυτήν την εβδομάδα πως έχει διατάξει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε από τις αρχές Σεπτεμβρίου τουλάχιστον πέντε πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτόν μετέφεραν ναρκωτικά.

Τα πυραυλικά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 27 ανθρώπους, με βάση όσα έχουν ανακοινώσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

«Μπορεί κανένας να πιστέψει ότι η CIA δεν δρα στη Βενεζουέλα εδώ και 60 χρόνια; Μπορεί κανένας να πιστέψει ότι η CIA δεν συνωμοτεί εδώ και 26 χρόνια εναντίον του κομαντάντε (σ.σ. «διοικητή», του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο) Τσάβες κι εναντίον μου;», σχολίασε χθες ο κ. Μαδούρο, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

