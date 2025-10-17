Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο πλήγμα χθες Πέμπτη εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα – σ.σ. τουλάχιστον το έκτο, με βάση όσα έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον – και, για πρώτη φορά, υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματός του, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί (φωτογραφία The White House via Reuters, επάνω, από παλαιότερο αμερικανικό πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική) .

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε αμερικανικά πλήγματα αυτής της φύσης, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τροχιά σύγκρουσης

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε νέα τροχιά σύγκρουσης μετά το «πράσινο φως» Τραμπ στη CIA για επιθέσεις αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, τις περιπολίες με βομβαρδιστικά ολόκληρη την προχθεσινή ημέρα και τις νέες «ασκήσεις» με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων.

Τα ελικόπτερα πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές πτήσεις για να διατηρήσουν την ικανότητά τους και να παρέχουν επιλογές στον Τραμπ και το Πεντάγωνο για τις συνεχιζόμενες αποστολές στην περιοχή, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Οι πτήσεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως ένδειξη για ασκήσεις προετοιμασίας χερσαίας επίθεσης στη Βενεζουέλα, ανέφερε η ίδια πηγή, μιλώντας υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.