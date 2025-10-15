Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Τουλάχιστον μία στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ στην Καραϊβική τους τελευταίους δύο μήνες είχε ως στόχο Κολομβιανούς υπηκόους που επέβαιναν σε σκάφος που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν από το Πεντάγωνο σχετικά με τις επιδρομές, όπως ανέφερε το CNN.

Το Πεντάγωνο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ταυτότητα κάθε ατόμου που βρισκόταν στα σκάφη πριν τα χτυπήσει

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον πέντε επιθέσεις σε πέντε διαφορετικά σκάφη στην Καραϊβική. Η τρίτη επίθεση που αναγνωρίστηκε δημοσίως στις 19 Σεπτεμβρίου είχε ως στόχο ένα σκάφος που έφευγε από την Κολομβία, σύμφωνα με τις πηγές.

Το σκάφος ήταν ύποπτο ότι μετέφερε Κολομβιανούς που είχαν σχέσεις με κολομβιανές τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά «το Πεντάγωνο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ταυτότητα κάθε ατόμου που βρισκόταν στα σκάφη πριν τα χτυπήσει» (σ.σ. Άρα δεν γνωρίζει αν χτυπά εμπόρους ναρκωτικών) σύμφωνα με το CNN. Ενώ κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό πριν ρωτηθεί από το αμερικανικό μέσο.

Στις 9 Οκτωβρίου που ανακινήθηκε το θέμα από τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ο Λευκός Οίκος απάντησε σε δημοσιογράφο, ζητώντας από τον πρόεδρο Πέτρο «να ανακαλέσει δημοσίως τη αβάσιμη και κατακριτέα» δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία, σε πρόσφατη βομβιστική επίθεση στην Καραϊβική Θάλασσα, χτυπήθηκε ένα κολομβιανό σκάφος με Κολομβιανούς επιβαίνοντες.

Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi imformación es infundada https://t.co/Vi19xMa4Iv — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Η «απόρρητη νομική γνωμοδότηση» των ΗΠΑ για τις επιθέσεις

Η σκόπιμη στοχοποίηση Κολομβιανών, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, υποδηλώνει ότι η εκστρατεία του αμερικανικού στρατού κατά των υπόπτων ομάδων διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική είναι ευρύτερη από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκδώσει μια απόρρητη νομική γνωμοδότηση που δικαιολογεί θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον μιας μυστικής και εκτεταμένης λίστας καρτέλ και υπόπτων διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το CNN.

Η γνωμοδότηση είναι σημαντική, όπως ανέφεραν προηγουμένως νομικοί εμπειρογνώμονες στο CNN, διότι φαίνεται να δικαιολογεί την παροχή εξουσίας στον πρόεδρο να χαρακτηρίζει τους εμπόρους ναρκωτικών ως «εχθρικούς μαχητές» και να τους εκτελεί χωρίς νομική εξέταση. Αντίθετα, οι περισσότεροι νομικοί σε όλο τον κόσμο κάνουν λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Ιστορικά, όσοι εμπλέκονταν στο εμπόριο ναρκωτικών θεωρούνταν εγκληματίες με δικαιώματα δίκαιης δίκης, με την Ακτοφυλακή να παρεμποδίζει τα σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά και να συλλαμβάνει τους λαθρέμπορους.

Η Κολομβία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της

Το CNN επικοινώνησε με το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας για να ζητήσει σχόλιο. Αναφερόμενος στο σκάφος που χτυπήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε τότε στο X: «Αν το σκάφος βυθίστηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, τότε είναι πιθανό να ήταν Κολομβιανοί. Αυτό σημαίνει ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα ήταν ένοχοι για τη δολοφονία Κολομβιανών πολιτών».

Ερωτηθείσα για την επίθεση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στο CNN ότι κάθε επίθεση που πραγματοποιείται από τον αμερικανικό στρατό «απευθύνεται εναντίον καθορισμένων ναρκοτρομοκρατών που φέρνουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας».

«Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει τα καρτέλ – και έχει λάβει άνευ προηγουμένου μέτρα για να σταματήσει τη μάστιγα του ναρκοτρομοκρατισμού που έχει οδηγήσει στον άσκοπο θάνατο αθώων Αμερικανών», δήλωσε η Κέλι. Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο Πέτρο δήλωσε επίσης στο X νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «υπάρχουν ενδείξεις» ότι η τέταρτη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ είχε ως στόχο και Κολομβιανούς. «Η επιθετικότητα είναι εναντίον όλης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής». Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει λίγες μέρες νωρίτερα ότι είχαν χτυπήσει ένα τέταρτο σκάφος στην Καραϊβική.

Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι, ενώ η τέταρτη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ μπορεί να μην είχε ως στόχο Κολομβιανούς, τουλάχιστον η προηγούμενη επίθεση στις 19 Σεπτεμβρίου είχε.

Asesinato de 27 latinoamericanos, estos últimos seis, después que la comisión de derechos humanos de las naciones unidas haya aprobado la resolución presentada por Colombia de supeditar toda política sobre drogas al respeto de los derechos humanos. EEUU acaba de incumplir la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

Για δολοφονία κάνει λόγο ο πρόεδρος της Κολομβίας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Κολομβίας έγραψε πως για τη «Δολοφονία 27 Λατινοαμερικανών, των τελευταίων έξι, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του ψηφίσματος που υπέβαλε η Κολομβία για την υποταγή όλων των πολιτικών για τα ναρκωτικά στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Συνέχισε γράφοντας ότι «Οι ΗΠΑ μόλις παραβίασαν το ψήφισμα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών».

Ο πρόεδρος Τραμπ σε καμία αναφορά του στην πλατφόρμα Truth Social ιδιοκτησίας του όπου ανέβαζε τα βίντεο, δεν έκανε λόγο για εκτελέσεις κολομβιανών πολιτών ή κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών, αναφερόμενος αποκλειστικά σε ναρκοτρομοκράτες ή κατοίκους Βενεζουέλας.