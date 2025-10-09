Κολομβία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και κολομβιανό πλοίο στην Καραϊβική, λέει ο πρόεδρος Πέτρο

Ο πρόεδρος της Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε ότι το τελευταίο πλοίο που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν από την Κολομβία όπως και οι επιβαίνοντες.

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο αναδύεται: η Καραϊβική. Η επίθεση διαπράττεται εναντίον όλης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει πόλεμος κατά του λαθρεμπορίου, αλλά αυτό που υπάρχει είναι ένας πόλεμος για το πετρέλαιο και πρέπει να σταματήσει από την παγκόσμια κοινότητα.

Ο πρόεδρος Πέτρο μοιράστηκε μια ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ ο οποίος ανέφερε πως μαζί με τον γερουσιαστή Τιμ Κέιν θα επιβάλει ψηφοφορία για να εμποδίσει τον πρόεδρο Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις για να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Καραϊβική.

Το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει αυτές τις επιθέσεις. Είναι παράνομες και ενέχουν τον κίνδυνο να σύρουν την Αμερική σε έναν άλλο πόλεμο.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον τέσσερα πλοία στην Καραϊβική και τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μάλιστα στο πρώτο χτύπημα σκοτώθηκαν 11 άτομα, αριθμός που δεν συνάδει με εμπόριο ναρκωτικών.

El senador Adam Shiff está en lo correcto. Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… https://t.co/CozMUBklxE — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Ένας δημοσιογράφος από την Κολομβία κατάφερε να πάρει σχόλιο από τον Λευκό Οίκο

Στην συνέχεια ένας δημοσιογράφος πήρε σχόλιο από τον Λευκό Οίκο και το μετέφερε γράφοντας πως ο Λευκός Οίκος ζητά από τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο

να ανακαλέσει δημοσίως τη «βάσιμη και κατακριτέα» δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία, σε πρόσφατη βομβιστική επίθεση στην Καραϊβική Θάλασσα, χτυπήθηκε ένα κολομβιανό σκάφος με Κολομβιανούς επιβαίνοντες.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Κολομβίας απάντησε: Ας μας δώσει ο Λευκός Οίκος τις πληροφορίες για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από αμερικανικούς πυραύλους, ώστε να μάθουμε αν οι πληροφορίες μου είναι αβάσιμες.