ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Ο εκπρόσωπος της Βενεζουέλας καταγγέλλει την «εκστρατεία προπαγάνδας και παραπληροφόρησης» των Ηνωμένων Πολιτειών και την «αυξανόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων» στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, όπως αναφέρει η υπηρεσία ενημέρωσης του ΟΗΕ.

Αυτό περιλαμβάνει «πάνω από 10.000 άτομα προσωπικό, μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά και καταδρομικά, στρατεύματα εφόδου, μέσα που χρησιμοποιούνται σε ειδικές επιχειρήσεις και ακόμη και ένα πυρηνικό υποβρύχιο», τόνισε. Αυτή η «επιθετική δράση και ρητορική» καθιστά «λογικό να αναμένεται ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί ένοπλη επίθεση κατά της Βενεζουέλας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βομβαρδίσει τέσσερα μικρά σκάφη στην Καραϊβική, σκοτώνοντας άοπλους πολίτες που δεν αποτελούσαν απειλή. «Αυτό δεν είναι αυτοάμυνα, είναι εξωδικαστικές εκτελέσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η σύγκρουση δεν υπάρχει, είναι κατασκευασμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Απαίτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, ζητώντας την επείγουσα επαναπατρισμό 78 Βενεζουελάνων που «απήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η Βενεζουέλα «δεν επιδιώκει πόλεμο με κανέναν», διευκρίνισε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στη Βενεζουέλα, η χώρα του έχει το «ιερό καθήκον να υπερασπιστεί ό,τι μας ανήκει».

Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή

Ο Σάμουελ Κονκάδα, αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ ανάφερε πως «τώρα είναι η στιγμή να αποτρέψουμε έναν νέο πόλεμο στη Βενεζουέλα. Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, η άμεση στρατιωτική απειλή δεν θα υπήρχε».

Πρόσθεσε πως «το σχέδιο είναι σαφές: Πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα να πραγματοποιηθεί μια επιχείρηση που έχει ήδη αποτύχει, δηλαδή η ανατροπή του νόμιμου και συνταγματικού προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, με σκοπό την εγκατάσταση ενός καθεστώτος-μαριονέτας και τη μετατροπή της χώρας μας σε αποικία».

Δεν θα πλημμυρίσετε τις ΗΠΑ με ναρκωτικά

Απαντώντας στα πολλά σχόλια σχετικά με τις ενέργειες της χώρας του, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ «επιτίθεται στην διακίνηση ναρκωτικών και στα καρτέλ» που εισάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ , και έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει όλη της τη δύναμη εναντίον αυτών των παράνομων παραγόντων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πλημμυρίσουν από κοκαΐνη, φεντανύλη και άλλα ναρκωτικά που εισάγονται στα σύνορά τους από τη Βενεζουέλα και αλλού, σκοτώνοντας Αμερικανούς.

Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τα καρτέλ Tran de Aragua και Cartel de los Soles ως ένοπλες, μη κρατικές τρομοκρατικές ομάδες, είπε ότι οι ενέργειές τους συνιστούν ένοπλη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«[Έχουμε] φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βία για την αυτοάμυνα μας και την υπεράσπιση των άλλων», είπε. Αν και οι επιθέσεις μέχρι στιγμής έχουν περιορισμένο εύρος, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις, αν χρειαστεί, είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν αναγνωρίζει τον πρόεδρο Μαδούρο «ή τους κολλητούς του» ως νόμιμους ηγέτες της Βενεζουέλας.

Ρελάνς από τη Βενεζουέλα στη δευτερολογία

Μόλις πήρε τον λόγο, ο εκπρόσωπος της Βενεζουέλα σχολίασε τα επιχειρήματα του αμερικανού εκπροσώπου είπε φανερά ενοχλημένος από τις κατηγορίες χωρίς προσκόμιση στοιχείων ότι «Αυτό που μόλις συνέβη είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της δήλωσης που μόλις έκανα. Έχουμε δει κάποιες κατηγορίες εναντίον του προέδρου μας χωρίς καμία απόδειξη. Δεν έχουμε δει ποτέ ούτε ένα στοιχείο».

Είπε πως αυτές οι κατηγορίες εναντίον όλων των ενόπλων δυνάμεών, εναντίον όλου του λαού, δηλώνοντας ότι υπάρχει εισβολή, ότι αποτελούν απειλή, χωρίς καμία απόδειξη.

Αυτό είναι το πρόβλημα της αλαζονείας των δυνάμεων όταν πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένοι σε αυτές, επειδή πιστεύουν ότι δεν έχουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να υπερασπιστούμε την αλήθεια. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τις αρχές μας, τον λαό μας και την παρουσία μας στα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα ως νόμιμη

«Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε καμία περίπτωση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας, ο οποίος πιστεύουμε ότι έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται από μια νόμιμη κυβέρνηση», είπε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Τζον Κέλι.

Ο Τζόν Κέλι ανέφερε πως «Η απλή πραγματικότητα της κατάστασης είναι ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι ο ηγέτης μιας καθορισμένης ναρκοτρομοκρατικής ομάδας και είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη».

«Ο Μαδούρο», συνέχισε κλείνοντας «ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τη χώρα μου, έχει διαφθείρει τους θεσμούς της Βενεζουέλας για να βοηθήσει το καρτέλ να πραγματοποιήσει το εγκληματικό σχέδιο διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Είναι οι ενέργειες και οι πολιτικές του παράνομου καθεστώτος του που αποτελούν εξαιρετική απειλή τόσο για την περιοχή όσο και για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών συμπλήρωσε.