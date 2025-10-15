Μια αμερικανική επίθεση σε σκάφος κοντά στη Βενεζουέλα την Τρίτη σκότωσε έξι «ύποπτους για διακίνηση ναρκωτικών», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την τελευταία τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή.

Η επίθεση είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των προσπαθειών του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ με νέους, και συχνά νομικά αμφιλεγόμενους, τρόπους, από την αποστολή εν ενεργεία αμερικανικών στρατευμάτων στο Λος Άντζελες έως την πραγματοποίηση αντιτρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών.

<br />

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας καθορισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια ομάδα ήταν αυτή.

«Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά και είχε σχέσεις με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ΗΠΑ συσσωρεύουν δυνάμεις κοντά στη Βενεζουέλα

Ένα βίντεο διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσίευσε ο Τραμπ, φαίνεται να δείχνει ένα ακίνητο σκάφος σε ένα υδάτινο σώμα να χτυπιέται από ένα βλήμα πριν εκραγεί. Το Πεντάγωνο αποκάλυψε πρόσφατα στο Κογκρέσο ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών.

Ορισμένοι πρώην στρατιωτικοί δικηγόροι υποστηρίζουν ότι οι νομικές εξηγήσεις που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ για τη δολοφονία υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στη θάλασσα, αντί της σύλληψής τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις του πολεμικού δικαίου. Σημαντική είναι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ λαμβάνει χώρα στη νότια Καραϊβική και απειλεί ευθέως το Καράκας.

Εκτός από τα αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, στην περιοχή βρίσκονται οκτώ πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, που μεταφέρουν χιλιάδες ναύτες και πεζοναύτες, καθώς και ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παράσχει ελάχιστες πληροφορίες για τις προηγούμενες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των νεκρών ή λεπτομερειών σχετικά με το φορτίο.

Στη Βενεζουέλα ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία. Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για συνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες, κάτι που ο Μαδούρο αρνείται.