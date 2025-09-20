Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Δυστυχώς οι εξωδικαστικές δολοφονίες πολιτών συνεχίζονται από τις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να αναφέρει πως έδωσε εντολή θανατηφόρου χτυπήματος «εναντίον σκάφους οργανισμού ο οποίος έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατικός».

Υπονοώντας την πολυεθνική συμμορία Τρεν ντε Αράγουα την οποία και κατηγορεί ως τρομοκρατική οργάνωση. Πρόκειται για το 4ο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον ιδιωτικού σκάφους, όπου στα τρία έχει αναρτηθεί βίντεο και σε μια περίπτωση ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος έχει αναφέρει πως δεν έχει δημοσιοποιηθεί το βίντεο.

Πρόκειται για ακόμα μια περίπτωση αυτού που περιγράφουν οι αμερικανοί νομικοί ως «εξωδικαστικές δολοφονίες», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναφέρει πως το σκάφος «μετέφερε ναρκωτικά» αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι τρομοκράτες και άρα η δολοφονία ήταν νόμιμη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Κατόπιν διαταγής μου, ο υπουργός Άμυνας διέταξε τη διεξαγωγή θανατηφόρου επίθεσης εναντίον σκάφους που συνδέεται με οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατικός και ασχολείται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην περιοχή ευθύνης του USSOUTHCOM. Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και διέσχιζε γνωστή διαδρομή λαθρεμπορίου ναρκωτικών με προορισμό την δηλητηρίαση Αμερικανών πολιτών.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών ναρκοτρομοκρατών που επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά κατά τη διάρκεια της επίθεσης. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΕΝΤΑΝΥΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ!!!»

O πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και την αιτιολόγηση της εκτέλεσης, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία στην κοινή γνώμη που να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του. Σύμφωνα με το αμερικανικό νομικό πλαίσιο, δεν προβλέπεται η θανατική ποινή ακόμα και για το αδίκημα της εμπορίας ναρκωτικών, χωρίς οι δράστες να έχουν το δικαίωμα σε δίκη.

Αποκαλώντας τους «ναρκοτρομοκράτες» ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία επικαλείται νόμο που ίσχυε μετά την 11η Σεπτεμβρίου με μοναδικό στόχο την τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα. Ο νόμος δεν ισχύει για άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, καρτέλ ή συμμορίες.

<br />

Τώρα ο Τραμπ θέλει να περάσει σχετική νομολογία για εκτελέσεις όσων θεωρεί τρομοκράτες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, στο Λευκό Οίκο και στο Καπιτώλιο κυκλοφορεί σχέδιο νόμου που θα παρέχει στον Πρόεδρο Τραμπ ευρείες εξουσίες για να κηρύξει πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών που θεωρεί «τρομοκράτες», καθώς και κατά οποιασδήποτε χώρας που, σύμφωνα με τον ίδιο, τους έχει προσφέρει καταφύγιο ή βοήθεια.

Πολλοί νομικοί ειδικοί έχουν δηλώσει ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ αυτό το μήνα εναντίον δύο σκαφών που υποπτεύονταν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα ήταν παράνομες, σύμφωνα πάντα με τους ΝΥΤ. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Σύνταγμα του δίνει την εξουσία που χρειάζεται για να τις εγκρίνει.