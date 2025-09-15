Ολοταχώς προς ένα θερμό επεισόδιο οδεύουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας μετά την νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού εναντίον πλοίου «στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM». H SOUTHCOM έχει ως περιοχή ευθύνης την Κεντρική και Νότια Αμερική, οπότε δεν είναι σαφές το ακριβές σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα.

Κατά την προσφιλή του τακτική, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως οι εκτελεσθέντες ήταν «ναρκοτρομοκράτες», χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία για την ταυτότητα, την δράση τους ή το γεγονός για το οποίο τους κατηγορεί, δηλαδή τη μεταφορά ναρκωτικών. Νομικοί κύκλοι στις ΗΠΑ έχουν καταγγείλει αυτές τις επιθέσεις ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «παράνομες επιχειρήσεις» καθώς απευθύνονται απέναντι σε πολίτες.

Τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις στην Καραϊβική και το Πουέρτο Ρίκο, όπου έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 10 F-35, κατασκοπευτικά αεροπλάνα, καθώς και αεροπλάνα (Obrey) και στρατός των αμερικανών πεζοναυτών. Την ίδια στιγμή πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Καραϊβική.

Η πρώτη επίθεση κόστισε τη ζωή σε 11 άτομα, αριθμός ατόμων που δεν δείχνει πως επρόκειτο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καθώς συνήθως χρησιμοποιούνται πληρώματα έως έξι ατόμων.

<br />

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια ΔΕΥΤΕΡΗ κινητική επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του SOUTHCOM».

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ. Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗ για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

«Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. ΠΡΟΣΟΧΗ — ΕΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΜΕ!»

«Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. ΟΧΙ ΠΙΑ».

Θέλουν αλλαγή καθεστώτος, λέει ο Μαδούρο

«Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος, όχι τα ναρκωτικά. Θέλουν μια κυβέρνηση-μαριονέτα, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, για να ασκήσουν πίεση στον ΟΠΕΚ+ και να ελέγχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου» ανέφερε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν επιβεβαιώνεται αν η επίθεση των ΗΠΑ είχε γνωστοποιηθεί.

«Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός!», κατέληξε ο πρόεδρος της Βενεζουέλα ανάμεσα στα άλλα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαγορεύοντας στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να συνομιλούν ή να διαπραγματεύονται με τις αμερικανικές αρχές.

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με το ποσό των 50.000.000 δολαρίων ως ηγέτης του Καρτέλ των Ήλιων και τα χτυπήματα φαίνονται να έχουν ως στόχο την συμμορία Τρεν ντε Αράγουα. Δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία για την εμπλοκή του.