Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
ΗΠΑ: Νέα επίθεση με εντολή Τραμπ σε πλοίο με επιβαίνοντες από τη Βενεζουέλα [βίντεο]
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:38

ΗΠΑ: Νέα επίθεση με εντολή Τραμπ σε πλοίο με επιβαίνοντες από τη Βενεζουέλα [βίντεο]

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα επίθεση σε πλοίο «από τη Βενεζουέλα» χωρίς να είναι σαφής η ταυτότητα των επιβαινόντων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολοταχώς προς ένα θερμό επεισόδιο οδεύουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας μετά την νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού εναντίον πλοίου «στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM». H SOUTHCOM έχει ως περιοχή ευθύνης την Κεντρική και Νότια Αμερική, οπότε δεν είναι σαφές το ακριβές σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα.

Κατά την προσφιλή του τακτική, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως οι εκτελεσθέντες ήταν «ναρκοτρομοκράτες», χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία για την ταυτότητα, την δράση τους ή το γεγονός για το οποίο τους κατηγορεί, δηλαδή τη μεταφορά ναρκωτικών. Νομικοί κύκλοι στις ΗΠΑ έχουν καταγγείλει αυτές τις επιθέσεις ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «παράνομες επιχειρήσεις» καθώς απευθύνονται απέναντι σε πολίτες.

Τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις στην Καραϊβική και το Πουέρτο Ρίκο, όπου έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 10 F-35, κατασκοπευτικά αεροπλάνα, καθώς και αεροπλάνα (Obrey) και στρατός των αμερικανών πεζοναυτών. Την ίδια στιγμή πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Καραϊβική.

Η πρώτη επίθεση κόστισε τη ζωή σε 11 άτομα, αριθμός ατόμων που δεν δείχνει πως επρόκειτο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καθώς συνήθως χρησιμοποιούνται πληρώματα έως έξι ατόμων.

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια ΔΕΥΤΕΡΗ κινητική επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του SOUTHCOM».

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ. Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗ για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

«Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. ΠΡΟΣΟΧΗ — ΕΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΜΕ!»

«Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. ΟΧΙ ΠΙΑ».

Θέλουν αλλαγή καθεστώτος, λέει ο Μαδούρο

«Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος, όχι τα ναρκωτικά. Θέλουν μια κυβέρνηση-μαριονέτα, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, για να ασκήσουν πίεση στον ΟΠΕΚ+ και να ελέγχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου» ανέφερε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν επιβεβαιώνεται αν η επίθεση των ΗΠΑ είχε γνωστοποιηθεί.

«Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός!», κατέληξε ο πρόεδρος της Βενεζουέλα ανάμεσα στα άλλα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαγορεύοντας στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να συνομιλούν ή να διαπραγματεύονται με τις αμερικανικές αρχές.

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με το ποσό των 50.000.000 δολαρίων ως ηγέτης του Καρτέλ των Ήλιων και τα χτυπήματα φαίνονται να έχουν ως στόχο την συμμορία Τρεν ντε Αράγουα. Δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία για την εμπλοκή του.

Wall Street
Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ – Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ, ακολούθησε τους πολιτικούς και φορείς που ζήτησαν την πολιτική καταδίκη του Έλον Μασκ για την χρήση εμπρηστικού λόγου, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα υποδαυλίσει την ακροδεξιά βία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
