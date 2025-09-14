Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράνομη επιβίβαση στο αλιευτικό σκάφος Carmen Rosa, με πλήρωμα εννέα αλιείς τόνου, 48 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του νησιού La Blanquilla, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Βενεζουέλας.

Το καθεστώς ισχυρίζεται ότι το αντιτορπιλικό USS Jason Dunham του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έστειλε 18 ένοπλους στρατιώτες που κατέλαβαν το σκάφος για οκτώ ώρες, διακόπτοντας την εργασία και την επικοινωνία των αλιέων, σε μια ενέργεια που περιγράφεται ως «άμεση πρόκληση» και «παράνομη χρήση υπερβολικής στρατιωτικής δύναμης».

Οι ΗΠΑ επιθυμούν κλιμάκωση υποστηρίζει η Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ισχυρίζεται ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ για να δικαιολογήσουν την κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στην Καραϊβική, με στόχο την προώθηση μιας «αποτυχημένης πολιτικής αλλαγής καθεστώτος».

Επιπλέον, επικρίνει ορισμένους πολιτικούς κύκλους των ΗΠΑ για τη «χρήση δαπανηρών στρατιωτικών πόρων με σκοπό τη δημιουργία προσχημάτων για σύγκρουση, υπονομεύοντας τη στρατιωτική τους τιμή».

Η Βενεζουέλα παρακολουθούσε το περιστατικό με το αντιτορπιλικό των ΗΠΑ σε πραγματικό χρόνο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Βενεζουέλας – κατά δήλωσή τους – παρακολούθησαν το συμβάν σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ψαράδων, και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ειρήνη.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απαιτεί από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις ενέργειες που απειλούν την ασφάλεια της Καραϊβικής και καλεί το αμερικανικό κοινό να απορρίψει τη χρήση του στρατού τους ως εργαλείου για τα «άπληστα και αρπακτικά» συμφέροντα τω ελίτ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ, επανέλαβε αυτές τους ισχυρισμούς σε συνέντευξη Τύπου, καταγγέλλοντας την επιβίβαση ως επίθεση εναντίον ταπεινών ψαράδων που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ΑΟΖ.

Στην ανακοίνωση οι ΗΠΑ καλούνται να αποφύγουν οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο ή απειλή πολέμου.