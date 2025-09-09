Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έκανε χθες Δευτέρα επίσκεψη που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων στο Πουέρτο Ρίκο, όπου η Ουάσιγκτον ανέπτυξε επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα στο πλαίσιο αυτών που αποκαλεί επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής (φωτογραφία της Puerto Rico Gov. Jenniffer González-Colón/foxnews.com, επάνω, από την επίσκεψη Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο).

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου μετέβη ακόμη σε ένα από τα πολεμικά πλοία – το αποβατικό USS Iwo Jima – που αναπτύχθηκε πρόσφατα στην περιοχή, πιστοποιεί βίντεο που μεταφορτώθηκε στο X από τις υπηρεσίες του στο υπουργείο Αμυνας.

Η κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο υποδέχτηκε τον Χέγκσεθ, ευχαριστώντας «τον πρόεδρο Τραμπ» και αποκαλώντας «ναρκωδικτάτορα» τον Μαδούρο

U.S. Secretary of Defense (War) Pete Hegseth and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. Dan “Razin” Caine, arrived earlier today in Puerto Rico, as the buildup of military assets continues on the island and in the Southern Caribbean off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/b4a43wAI9T — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2025

Στο σύντομο βίντεο εικονίζεται ο υπουργός, με στρατιωτική περιβολή, να απευθύνεται στους επιβαίνοντες λέγοντάς τους πως συνεισφέρουν να «σταματήσει η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού» με ναρκωτικά.

USA War Secretary Pete Hegseth in Puerto Rico 🇵🇷 pic.twitter.com/daFxvAIKmc — Iván Rojas 🇻🇪 🇺🇸 (@IvanRojasU) September 8, 2025

Ο υπουργός Χέγκσεθ, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον πτέραρχο Νταν Κέιν, έγινε δεκτός στο νησί της Καραϊβικής, περιοχή των ΗΠΑ με ειδικό καθεστώς, από την κυβερνήτη Τζένιφερ Γκονσάλες Κολόν, που ανακοίνωσε την επίσκεψη μέσω X.

Η κ. Γκονσάλες Κολόν ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για «την αναγνώριση της στρατηγικής αξίας του Πουέρτο Ρίκο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τον αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στην περιοχή μας, των οποίων ηγείται ο ναρκωδικτάτορας (sic) Νικολάς Μαδούρο».

Ο πρόεδρος της αριστεράς στη Βενεζουέλα Μαδούρο, που επανεξελέγη το καλοκαίρι του 2024, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία και την Ουάσιγκτον να μην αναγνωρίζει τη νίκη του, κατηγορείται από την κυβέρνηση Τραμπ πως είναι ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται αμοιβή 50 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Αλλαγή δόγματος

Ο Νικολάς Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών. Δυο ανιψιοί της συζύγου του έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε δίκη για διακίνηση κοκαΐνης.

Η πρόσφατη ανάπτυξη από τις ΗΠΑ πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, κίνηση που ο κ. Μαδούρο χαρακτηρίζει απειλή για τη χώρα του, καθώς και η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στο Πουέρτο Ρίκο, πάντα στο όνομα της διακίνησης ναρκωτικών, σηματοδοτεί το λιγότερο αλλαγή δόγματος από την κυβέρνηση Τραμπ, που μέχρι τώρα περιοριζόταν σε αστυνομική δράση στην περιοχή.

SECWAR @SecWar Pete Hegseth on deck in Puerto Rico to counter the Venezuelan Cartels. 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/y1XOy7vPv0 — Salty Amazeballlz 🇺🇸 (@realSaltySeaDog) September 9, 2025

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε ναρκωτικά και είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν 11 «ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν σε αυτό. Το Καράκας έκανε λόγο για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η δράση αυτής της φύσης εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστεί.

