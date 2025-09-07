newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:52

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Λίγες μέρες μετά την επίθεση εναντίον πολιτικού σκάφους, το οποίο κατονόμασε πως βρίσκονταν στην κατοχή «ναρκοτρομοκρατών», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2025, απευθυνόμενη στον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας Τσαρλς Γκράσλι.

Μετά από πολλές κατηγορίες για παράνομη επίθεση από πολιτικούς αντιπάλους και δεκάδες μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει την πρώτη νομική αιτιολόγηση για την επίθεση κατά του πλοίου της Βενεζουέλας, αν αυτή έχει βέβαια, νομική βάση.

Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες (War Powers Resolution of 1973), σε κράτος ή οργανισμό εναντίον του οποίο δεν έχει κηρύξει πόλεμο. Με την επιστολή, υποστηρίζει ότι ενήργησε βάσει της εξουσίας που του παρέχει το Άρθρο II ως πράξη «αυτοάμυνας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίνει ορίζοντα κατά τον οποίο αναμένεται να τερματίσει τον πόλεμο, ούτε αν θα συμπεριλάβει και χώρες, όπως την Βενεζουέλα.

Η επίθεση εκ των πραγμάτων ξεσήκωσε αντιδράσεις καθώς δεν είθισται σε μεταφορές ναρκωτικών να χρησιμοποιείται 11μελές πλήρωμα από τα καρτέλ. Αντιθέτως στην πλειονότητα των μεταφορών ναρκωτικών χρησιμοποιείται πλήρωμα 3 έως 5 ατόμων.

Πως αιτιολογεί η έκθεση την επίθεση Τραμπ

Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία η εκτελεστική εξουσία είναι υποχρεωμένη από το νόμο να αποστείλει στο Κογκρέσο εντός 48 ωρών από την «εισαγωγή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε εχθροπραξίες», οι αμερικανικές δυνάμεις «χτύπησαν ένα σκάφος σε τοποθεσία πέραν των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας που θεωρήθηκε ότι είχε σχέσεις με μια καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση» —Tren de Aragua— «και ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών».

Η επιστολή ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ βασίστηκε στην συνταγματική εξουσία του προέδρου σύμφωνα με το Άρθρο II ως εσωτερική νομική βάση για τις ενέργειές της και υποστηρίζει ότι ενήργησε σύμφωνα με το εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ως θέμα διεθνούς δικαίου.

Βάσει του Άρθρου ΙΙ δεν χρειάζεται να ενημερώσει προκαταβολικά το Κογκρέσο

Τι αναφέρει το γράμμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Γερουσία

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε: Σας γράφω για να σας ενημερώσω σχετικά με τη στρατιωτική δράση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Καραϊβική Θάλασσα και σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω δράσεων αυτού του είδους.

» Τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στις αμερικανικές κοινότητες για δεκαετίες, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο και απειλώντας την εθνική μας ασφάλεια και τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

» Αυτές οι οργανώσεις έχουν εξελιχθεί σε πολύπλοκες δομές με τα οικονομικά μέσα και τις παραστρατιωτικές δυνατότητες που απαιτούνται για να λειτουργούν με ατιμωρησία, εμπλέκονται σε βίαιες ενέργειες και τρομοκρατία που απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποσταθεροποιούν άλλες χώρες στο δικό μας ημισφαίριο.

» Φιλικές ξένες χώρες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτών των οργανώσεων, υφιστάμενες σημαντικές απώλειες ζωών λόγω της οργανωμένης βίας από τις ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά αυτές οι ομάδες είναι πλέον διακρατικές και λειτουργούν σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

Οι αιχμές προς τη Βενεζουέλα

«Ενόψει της αδυναμίας ή της απροθυμίας ορισμένων κρατών της περιοχής να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη απειλή για τους πολίτες και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών που προέρχεται από τα εδάφη τους, έχουμε πλέον φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή για τους πολίτες μας και τα πιο ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα με τη στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτοάμυνα.

» Συνεπώς, κατόπιν οδηγίας μου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα σκάφος σε τοποθεσία εκτός των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας, το οποίο εκτιμήθηκε ότι είχε σχέσεις με μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική και ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.

»Δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να γνωρίζουμε την πλήρη έκταση και τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που θα είναι απαραίτητες. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για την εκτέλεση περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων».

» Παρέχω την παρούσα έκθεση στο πλαίσιο των προσπαθειών μου να κρατώ το Κογκρέσο πλήρως ενήμερο, σύμφωνα με το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες (Δημόσιος Νόμος 93-148).

» Διέταξα αυτές τις ενέργειες σύμφωνα με την ευθύνη μου να προστατεύω τους Αμερικανούς και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό και για την προώθηση της εθνικής ασφάλειας και των συμφερόντων εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τη συνταγματική μου εξουσία ως Ανώτατος Διοικητής και Αρχηγός της Εκτελεστικής Εξουσίας για τη διεξαγωγή των εξωτερικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

» Εκτιμώ την υποστήριξη του Κογκρέσου σε αυτή την ενέργεια. Με εκτίμηση»,

(Υπογράφει ο Ντόναλντ Τραμπ)

Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Μπάσκετ 07.09.25

Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…

Σύνταξη
ΔΕΘ 2025: O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης – «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»
ΔΕΘ 2025 07.09.25

O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»

«Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει» στο πακέτο της ΔΕΘ, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης

Σύνταξη
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας
Μπάσκετ 06.09.25

O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στους δημοσιογράφους για το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της Εθνικής μας στο Eurobasket 2025 κόντρα Ισραήλ για τους «16», ενώ στάθηκε στον Ντένι Άβντιγια.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύνταξη
