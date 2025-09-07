ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση εναντίον πολιτικού σκάφους, το οποίο κατονόμασε πως βρίσκονταν στην κατοχή «ναρκοτρομοκρατών», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2025, απευθυνόμενη στον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας Τσαρλς Γκράσλι.

Μετά από πολλές κατηγορίες για παράνομη επίθεση από πολιτικούς αντιπάλους και δεκάδες μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει την πρώτη νομική αιτιολόγηση για την επίθεση κατά του πλοίου της Βενεζουέλας, αν αυτή έχει βέβαια, νομική βάση.

Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες (War Powers Resolution of 1973), σε κράτος ή οργανισμό εναντίον του οποίο δεν έχει κηρύξει πόλεμο. Με την επιστολή, υποστηρίζει ότι ενήργησε βάσει της εξουσίας που του παρέχει το Άρθρο II ως πράξη «αυτοάμυνας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίνει ορίζοντα κατά τον οποίο αναμένεται να τερματίσει τον πόλεμο, ούτε αν θα συμπεριλάβει και χώρες, όπως την Βενεζουέλα.

Η επίθεση εκ των πραγμάτων ξεσήκωσε αντιδράσεις καθώς δεν είθισται σε μεταφορές ναρκωτικών να χρησιμοποιείται 11μελές πλήρωμα από τα καρτέλ. Αντιθέτως στην πλειονότητα των μεταφορών ναρκωτικών χρησιμοποιείται πλήρωμα 3 έως 5 ατόμων.

Πως αιτιολογεί η έκθεση την επίθεση Τραμπ

Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία η εκτελεστική εξουσία είναι υποχρεωμένη από το νόμο να αποστείλει στο Κογκρέσο εντός 48 ωρών από την «εισαγωγή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε εχθροπραξίες», οι αμερικανικές δυνάμεις «χτύπησαν ένα σκάφος σε τοποθεσία πέραν των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας που θεωρήθηκε ότι είχε σχέσεις με μια καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση» —Tren de Aragua— «και ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών».

Η επιστολή ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ βασίστηκε στην συνταγματική εξουσία του προέδρου σύμφωνα με το Άρθρο II ως εσωτερική νομική βάση για τις ενέργειές της και υποστηρίζει ότι ενήργησε σύμφωνα με το εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ως θέμα διεθνούς δικαίου.

Βάσει του Άρθρου ΙΙ δεν χρειάζεται να ενημερώσει προκαταβολικά το Κογκρέσο

Τι αναφέρει το γράμμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Γερουσία

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε: Σας γράφω για να σας ενημερώσω σχετικά με τη στρατιωτική δράση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Καραϊβική Θάλασσα και σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω δράσεων αυτού του είδους.

» Τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στις αμερικανικές κοινότητες για δεκαετίες, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο και απειλώντας την εθνική μας ασφάλεια και τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

» Αυτές οι οργανώσεις έχουν εξελιχθεί σε πολύπλοκες δομές με τα οικονομικά μέσα και τις παραστρατιωτικές δυνατότητες που απαιτούνται για να λειτουργούν με ατιμωρησία, εμπλέκονται σε βίαιες ενέργειες και τρομοκρατία που απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποσταθεροποιούν άλλες χώρες στο δικό μας ημισφαίριο.

» Φιλικές ξένες χώρες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτών των οργανώσεων, υφιστάμενες σημαντικές απώλειες ζωών λόγω της οργανωμένης βίας από τις ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά αυτές οι ομάδες είναι πλέον διακρατικές και λειτουργούν σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

Οι αιχμές προς τη Βενεζουέλα

«Ενόψει της αδυναμίας ή της απροθυμίας ορισμένων κρατών της περιοχής να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη απειλή για τους πολίτες και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών που προέρχεται από τα εδάφη τους, έχουμε πλέον φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή για τους πολίτες μας και τα πιο ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα με τη στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτοάμυνα.

» Συνεπώς, κατόπιν οδηγίας μου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα σκάφος σε τοποθεσία εκτός των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας, το οποίο εκτιμήθηκε ότι είχε σχέσεις με μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική και ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.

»Δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να γνωρίζουμε την πλήρη έκταση και τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που θα είναι απαραίτητες. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για την εκτέλεση περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων».

» Παρέχω την παρούσα έκθεση στο πλαίσιο των προσπαθειών μου να κρατώ το Κογκρέσο πλήρως ενήμερο, σύμφωνα με το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες (Δημόσιος Νόμος 93-148).

» Διέταξα αυτές τις ενέργειες σύμφωνα με την ευθύνη μου να προστατεύω τους Αμερικανούς και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό και για την προώθηση της εθνικής ασφάλειας και των συμφερόντων εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τη συνταγματική μου εξουσία ως Ανώτατος Διοικητής και Αρχηγός της Εκτελεστικής Εξουσίας για τη διεξαγωγή των εξωτερικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

» Εκτιμώ την υποστήριξη του Κογκρέσου σε αυτή την ενέργεια. Με εκτίμηση»,

(Υπογράφει ο Ντόναλντ Τραμπ)