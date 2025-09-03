Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα σκάφος που, όπως είπε, είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα.

Είπε ότι το σκάφος λειτουργούσε από το καρτέλ Tren de Aragua και μετέφερε ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι της άμυνας έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να δώσουν λεπτομέρειες για την επίθεση, βίντεο της οποίας μοιράστηκε ο Τραμπ στο Truth Social, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου στο οποίο βασίστηκαν για να την δικαιολογήσουν.

Το BBC Verify επικοινώνησε με μια σειρά εμπειρογνωμόνων στο διεθνές και ναυτικό δίκαιο, με αρκετούς από αυτούς να αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ενήργησαν παράνομα.

Ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι νομικοί σύμβουλοι του αμερικανικού στρατού έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της».

Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι χώρες συμφωνούν να μην παρεμβαίνουν σε πλοία που λειτουργούν σε διεθνή ύδατα.

Υπάρχουν περιορισμένες εξαιρέσεις που επιτρέπουν σε ένα κράτος να καταλάβει ένα πλοίο, όπως η «θερμή καταδίωξη», όπου ένα πλοίο καταδιώκεται από τα ύδατα μιας χώρας στην ανοικτή θάλασσα.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βία για να σταματήσει ένα σκάφος, αλλά γενικά αυτό πρέπει να γίνεται με μη θανατηφόρα μέτρα», δήλωσε ο καθηγητής Luke Moffett του Queens University Belfast.

Πρόσθεσε όμως ότι η χρήση επιθετικών τακτικών πρέπει να είναι «εύλογη και απαραίτητη για αυτοάμυνα, όταν υπάρχει άμεση απειλή σοβαρού τραυματισμού ή απώλειας ζωής για τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου», σημειώνοντας ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ ήταν πιθανώς «παράνομες σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».

Trump just murdered 11 people on a boat off of Venezuela to distract from the Epstein victims speaking out tomorrow. My guess is an even larger escalation around the time that the victims start speaking in the morning.

Είναι νόμιμες οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον φερόμενων μελών του καρτέλ;

Εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν επίσης εάν η δολοφονία των φερόμενων μελών του καρτέλ Tren de Aragua θα μπορούσε να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο σχετικά με τη χρήση βίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι χώρες μπορούν να καταφύγουν στη βία όταν δέχονται επίθεση και να αναπτύξουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για αυτοάμυνα.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το καρτέλ Tren de Aragua ότι διεξάγει παράνομο πόλεμο κατά των ΗΠΑ, και το υπουργείο Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει την ομάδα ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Venezuela remained unanswered … But it is unclear what legal authority Trump used in this case. Mary Ellen O'Connell, an …



Ωστόσο, ο καθηγητής Michael Becker του Trinity College του Δουβλίνου δήλωσε στο BBC Verify ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ «επεκτείνουν την έννοια του όρου πέρα από τα όρια».

«Το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ περιγράφουν τα άτομα που σκοτώθηκαν από την αμερικανική επίθεση ως ‘ναρκοτρομοκράτες’ δεν τα μετατρέπει σε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», είπε.

«Η επίθεση όχι μόνο φαίνεται να παραβιάζει την απαγόρευση της χρήσης βίας, αλλά και το δικαίωμα στη ζωή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Notre Dame, Mary Ellen O’Connell, δήλωσε στο BBC Verify ότι η επίθεση «παραβίασε θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», προσθέτοντας:

«Η σκόπιμη δολοφονία εκτός των εχθροπραξιών μίας ένοπλης σύγκρουσης είναι παράνομη, εκτός αν γίνεται για να σωθεί άμεσα μια ζωή».

«Μερικές φορές, ένοπλες ομάδες που μάχονται εναντίον κυβερνήσεων εμπορεύονται ναρκωτικά για να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η συμμορία που στοχεύει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι μια τέτοια ομάδα».

Η υπερασπιστική γραμμή των ΗΠΑ

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να υπερασπιστούν την επίθεση.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ έγραψε στο X ότι η επίθεση ήταν «το απόλυτο – και πιο ευπρόσδεκτο – σημάδι ότι έχουμε ‘νέο σερίφη’ στην πόλη».

Ο συνάδελφός του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο από το Οχάιο, έγραψε: «Η βύθιση αυτού του σκάφους έσωσε αμερικανικές ζωές. Στους ναρκοεμπόρους και τους ναρκοδικτάτορες, τελικά θα επιφυλαχθεί η ίδια μεταχείριση».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο BBC Verify ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει την επίθεση στο πλοίο, το οποίο, όπως είπαν, είχε πλήρωμα μέλη της Tren de Aragua, αφού έφυγε από τη Βενεζουέλα.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να αποτρέψει την είσοδο ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια ή να κοινοποιήσει τη νομική γνωμοδότηση που έλαβε πριν από την εκτέλεση της επίθεσης.

Μπορεί ο Τραμπ να εξαπολύει επιθέσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου;

Έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος συμμορφώθηκε με την αμερικανική νομοθεσία κατά την έγκριση της επίθεσης.

Το αμερικανικό σύνταγμα ορίζει ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο.

Ωστόσο, το άρθρο II – το οποίο καθορίζει τις εξουσίες του προέδρου – ορίζει ότι «ο πρόεδρος είναι ο αρχηγός του στρατού» και ορισμένοι συνταγματικοί εμπειρογνώμονες έχουν υποδείξει ότι αυτό παρέχει στον πρόεδρο την εξουσία να εγκρίνει επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Πηγές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επικαλεστεί στο παρελθόν αυτή τη διάταξη για να υπερασπιστούν τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η διάταξη αυτή επεκτείνεται στη χρήση βίας εναντίον μη κρατικών φορέων, όπως τα καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Rumen Cholakov, εμπειρογνώμονας στο αμερικανικό συνταγματικό δίκαιο στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι πρόεδροι των ΗΠΑ βασίζονταν στον «Νόμο περί Εξουσιοδότησης Χρήσης Στρατιωτικής Δύναμης» (AUMF) του 2001 όταν πραγματοποιούσαν επιθέσεις.

«Το πεδίο εφαρμογής του έχει επεκταθεί σταθερά στις επόμενες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ συμμορφώθηκε με το Ψήφισμα για τα Πολεμικά Εξουσιοδοτήματα, το οποίο απαιτεί από τον πρόεδρο «σε κάθε πιθανή περίπτωση να συμβουλεύεται το Κογκρέσο πριν εισάγει τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε εχθροπραξίες».

Πώς διεξήγαγε η ΗΠΑ την επίθεση;

Δεν είναι σαφές ποια μέθοδο χρησιμοποίησε η ΗΠΑ για να εξαπολύσει την επίθεση.

Ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Οβάλ Γραφείο και το Υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες.

Στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος Μαδούρο δεν έχει ακόμη απαντήσει στις επιθέσεις των ΗΠΑ, αλλά ο υπουργός Επικοινωνιών του, Φρέντι Νιάνης, υπονόησε ότι το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος μπορεί να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι το νερό στο βίντεο «φαίνεται πολύ στυλιζαρισμένο και αφύσικο».

Το BBC Verify εξέτασε το βίντεο με το SynthID, το λογισμικό ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης της Google, και δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το βίντεο είναι ψεύτικο.

Οι επιθέσεις έρχονται εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει αρκετά πολεμικά πλοία στην περιοχή για την υποστήριξη των «αντιναρκωτικών» επιχειρήσεων κατά της Βενεζουέλας.

Ένα πλοίο που αυτοπροσδιορίζεται ως USS Lake Erie – ένα καταδρομικό με κατευθυνόμενα βλήματα – μετέδωσε για τελευταία φορά τη θέση του στην Καραϊβική Θάλασσα στις 30 Αυγούστου, ανατολικά της Διώρυγας του Παναμά.

Δύο άλλα πλοία που αυτοπροσδιορίζονται ως USS Gravely και USS Jason Dunham μετέδωσαν για τελευταία φορά τη θέση τους στα μέσα Αυγούστου, στην αμερικανική βάση στο Γκουαντάναμο.

Ένα τέταρτο, το USS Fort Lauderdale, μετέδωσε τη θέση του βόρεια της Δομινικανής Δημοκρατίας στις 28 Αυγούστου.

Ο Τραμπ – ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο – έχει προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας διεκδίκησε τη νίκη στις περσινές εκλογές, οι οποίες θεωρήθηκαν ευρέως ως νοθευμένες από διεθνείς παρατηρητές.