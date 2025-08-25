ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κορυφώνεται καθώς όλα δείχνουν η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, με αφορμή τον πόλεμο που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των καρτέλ των ναρκωτικών.

Από το πρωί της Δευτέρας, στα νερά τη Καραϊβικής πλέουν τρία πολεμικά σκάφη του αμερικανικού ναυτικού, τα οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τραμπ στόχο έχουν να εμποδίσουν την είσοδο των ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ φέρονται ότι έχουν αναπτύξει συνολικά 4.000 στρατιώτες, στελέχη του Ναυτικού και πεζοναύτες, μαζί με αεροσκάφη και εκτοξευτές πυραύλων, στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο αναφέρουν επίσης –χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί- ότι οχήματα των αμερικανικών δυνάμεων έχουν αναπτυχθεί και στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα. Από την άλλη πλευρά, έπειτα από μια ταχεία και εξαιρετικά επιτυχημένη εκστρατεία, ο Νικολάς Μαδούρο αναπτύσσει 4,5 εκατομμύρια στελέχη της πολιτοφυλακής στη Βενεζουέλα.

🇻🇪#Venezuela🇻🇪

Ante la amenaza desde el norte por Washington, Venezuela aumenta su despliegue militar en múltiples puntos fronterizos vitales🔴 Táchira, frontera con Colombia: se registró movimiento de tanques T-72B1 y vehículos BMP, la mayoría provenientes de Barquisimeto,… pic.twitter.com/r4cNSc0nkj — CARLOS AGUIAR – GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) August 25, 2025

Οι ΗΠΑ και ένας «μη νόμιμος πρόεδρος»

Ο φόβος μιας ενδεχόμενης σύρραξης, ή κάποιας μορφής αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, κορυφώνεται, με πρόσχημα τον πόλεμο των ναρκωτικών. Άλλωστε, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, κυρίως οι ηγέτες της που έχουν φύγει από τη χώρα, κατηγορούν την κυβέρνηση Μαδούρο για εμπλοκή στο εμπόριο ναρκωτικών.

Όπως επισημαίνει ο ενημερωτικός ιστότοπος Semana, του ομίλου στον οποίο ανήκει και η El Pais, ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί κατά πόδας τον Νικολάς Μαδούρο. Αναπτύσσει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, τον επικήρυξε αντί 50 εκατομμυρίων δολαρίων με κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών, και προσπαθεί να επιβληθεί διά της στρατιωτικής ισχύος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν θα μπορούσε να το έχει πει καλύτερα, αποφεύγοντας προσεκτικά να μιλήσει για επέμβαση: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής και συνεπής. Είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», είπε η Κάρολιν Λίβιτ. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο «δεν είναι νόμιμος πρόεδρος».

Τον Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την εντολή προς το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει βία κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Και υπέδειξε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ως επικεφαλής των εγκληματικών συμμοριών της χώρας. Εύκολα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι αναζητεί επιχειρήματα για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον του Νικολάς Μαδούρο.

«Η Ουάσιγκτον που κατηγορεί τη Βενεζουέλα για διακίνηση ναρκωτικών αποκαλύπτει την έλλειψη αξιοπιστίας της και την αποτυχία των πολιτικών της στην περιοχή», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μαδούρο, Ίβαν Γκιλ.

Προσπάθεια πολιτικής επέμβασης;

Τα αμερικανικά επιχειρήματα περί καταπολέμησης των καρτέλ αντιμετωπίζονται τουλάχιστον με δυσπιστία στο Καράκας, που βλέπει τον κίνδυνο αμερικανικής επέμβασης. Ενδεχομένως και επιχείρησης ανατροπής του Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι «καμία αυτοκρατορία δεν θα αγγίξει το ιερό έδαφος της Βενεζουέλας». Και: «Ας το μάθει ο κόσμος, ας το μάθουν οι αυτοκρατορίες: Η Βενεζουέλα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει ό,τι χρειάζεται».

Ακολούθως, διέταξε την ανάπτυξη των 4,5 εκατομμυρίων μελών της πολιτοφυλακής των Μπολιβαριανών Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη τη χώρα, σε απάντηση στις «υπερβολικές, παράξενες και αλλόκοτες» απειλές από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ομάδα πολιτοφυλακής, που δημιουργήθηκε από τον Ούγκο Τσάβες για να ενσωματώσει εθελοντές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις στην υπεράσπιση της χώρας από εξωτερικές και εσωτερικές επιθέσεις.

#ENVIDEO | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otorgó el ascenso a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de reserva activa a la embajador de Venezuela en Colombia, Martínez Mendoza. Esta promoción se realizó en el Centro de Comando de… pic.twitter.com/pKDvJOBnXR — teleSUR TV (@teleSURtv) August 25, 2025

Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μαδούρο, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

«Δαβίδ εναντίον Γολιάθ»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει ανεβάσει από την πλευρά του τους τόνους, κατηγορώντας την «αυτοκρατορία», όπως χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ, πως «έχει τρελαθεί και απειλεί την ειρήνη και την ηρεμία της Βενεζουέλας». Και χρησιμοποιώντας ως παραβολή τους βιβλικούς Δαβίδ και Γολιάθ», είπε ότι οι Βενεζουελάνοι θα νικήσουν, στο ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης.

Κάτι που ανησυχεί και τις γειτονικές χώρες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας πολεμικής σύρραξης. Είπε ότι αν αυτή είναι η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε «άλλη Συρία». Και πως αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την Κολομβία, η οποία μοιράζεται με τη Βενεζουέλα πάνω από 2.200 χλμ. κοινών συνόρων.

Και επιπλέον, είπε ο Γκουστάβο Πέτρο, οι έμποροι ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται μεταξύ των δύο χωρών θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να «καταλάβουν τον υπόγειο πλούτο και τα ορυκτά, και αυτό σημαίνει περισσότερο θάνατο, όχι ζωή».

Και η αντιπολίτευση;

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη χώρα μετά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, καταγγέλλοντας νοθεία και απειλές για τη ζωή της, βιάστηκε να υποσχεθεί στους Βενεζουελάνους «ελευθερία».

Μιλώντας αρχικά στο δίκτυο Fox, στις ΗΠΑ όπου ζει, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είπε ότι η Βενεζουέλα «είναι ψηλά στην ατζέντα» της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Και πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν παίζει παιχνίδια». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο έχει χάσει την υποστήριξη των περισσότερων υψηλόβαθμων στρατιωτικών. Συνεπώς, «πρέπει να λάβει μια απόφαση».

Και κάλεσε τις ΗΠΑ να στηρίξουν την προσπάθεια επίτευξης πολιτικής αλλαγής στη Βενεζουέλα, για να μετατραπεί, είπε, από «άντρο εγκληματιών» σε κέντρο σταθερότητας και ευημερίας.

Αργότερα, σε ανάρτησή της στο Χ, έγραψε:

«Το καθεστώς Μαδούρο είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στον λαό μας. Έχει αναγκάσει το ένα τρίτο του πληθυσμού μας να εγκαταλείψει την περιοχή, έχει αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και έχει δημιουργήσει άμεση απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μόλις απελευθερώσουμε τη Βενεζουέλα, εκατομμύρια θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και το έθνος μας θα γίνει ο κύριος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια, το εμπόριο, την ενέργεια και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Έφτασε η ώρα. Η ελευθερία έρχεται».