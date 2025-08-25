newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 23:55

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Κορυφώνεται καθώς όλα δείχνουν η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, με αφορμή τον πόλεμο που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των καρτέλ των ναρκωτικών.

Από το πρωί της Δευτέρας, στα νερά τη Καραϊβικής πλέουν τρία πολεμικά σκάφη του αμερικανικού ναυτικού, τα οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τραμπ στόχο έχουν να εμποδίσουν την είσοδο των ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ φέρονται ότι έχουν αναπτύξει συνολικά 4.000 στρατιώτες, στελέχη του Ναυτικού και πεζοναύτες, μαζί με αεροσκάφη και εκτοξευτές πυραύλων, στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Από κινητοποίηση υπέρ του Νικολάς Μαδούρο /  REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο αναφέρουν επίσης –χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί- ότι οχήματα των αμερικανικών δυνάμεων έχουν αναπτυχθεί και στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα. Από την άλλη πλευρά, έπειτα από μια ταχεία και εξαιρετικά επιτυχημένη εκστρατεία, ο Νικολάς Μαδούρο αναπτύσσει 4,5 εκατομμύρια στελέχη της πολιτοφυλακής στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ και ένας «μη νόμιμος πρόεδρος»

Ο φόβος μιας ενδεχόμενης σύρραξης, ή κάποιας μορφής αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, κορυφώνεται, με πρόσχημα τον πόλεμο των ναρκωτικών. Άλλωστε, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, κυρίως οι ηγέτες της που έχουν φύγει από τη χώρα, κατηγορούν την κυβέρνηση Μαδούρο για εμπλοκή στο εμπόριο ναρκωτικών.

Όπως επισημαίνει ο ενημερωτικός ιστότοπος Semana, του ομίλου στον οποίο ανήκει και η El Pais, ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί κατά πόδας τον Νικολάς Μαδούρο. Αναπτύσσει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, τον επικήρυξε αντί 50 εκατομμυρίων δολαρίων με κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών, και προσπαθεί να επιβληθεί διά της στρατιωτικής ισχύος.

Κολομβία: Πινακίδα με την επικήρυξη του Νικολάς Μαδούρο και του υπουργού Εσωτερικής Δικαιοσύνης, Καμπέγιο, με κατηγορίες για ναρκωτικά, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα / REUTERS/Carlos Ramirez

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν θα μπορούσε να το έχει πει καλύτερα, αποφεύγοντας προσεκτικά να μιλήσει για επέμβαση: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής και συνεπής. Είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», είπε η Κάρολιν Λίβιτ. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο «δεν είναι νόμιμος πρόεδρος».

Τον Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την εντολή προς το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει βία κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Και υπέδειξε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ως επικεφαλής των εγκληματικών συμμοριών της χώρας. Εύκολα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι αναζητεί επιχειρήματα για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον του Νικολάς Μαδούρο.

«Η Ουάσιγκτον που κατηγορεί τη Βενεζουέλα για διακίνηση ναρκωτικών αποκαλύπτει την έλλειψη αξιοπιστίας της και την αποτυχία των πολιτικών της στην περιοχή», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μαδούρο, Ίβαν Γκιλ.

Προσπάθεια πολιτικής επέμβασης;

Τα αμερικανικά επιχειρήματα περί καταπολέμησης των καρτέλ αντιμετωπίζονται τουλάχιστον με δυσπιστία στο Καράκας, που βλέπει τον κίνδυνο αμερικανικής επέμβασης. Ενδεχομένως και επιχείρησης ανατροπής του Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι «καμία αυτοκρατορία δεν θα αγγίξει το ιερό έδαφος της Βενεζουέλας». Και: «Ας το μάθει ο κόσμος, ας το μάθουν οι αυτοκρατορίες: Η Βενεζουέλα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει ό,τι χρειάζεται».

Από την κατάταξη στην πολιτοφυλακή στη Βενεζουέλα / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Ακολούθως, διέταξε την ανάπτυξη των 4,5 εκατομμυρίων μελών της πολιτοφυλακής των Μπολιβαριανών Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη τη χώρα, σε απάντηση στις «υπερβολικές, παράξενες και αλλόκοτες» απειλές από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ομάδα πολιτοφυλακής, που δημιουργήθηκε από τον Ούγκο Τσάβες για να ενσωματώσει εθελοντές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις στην υπεράσπιση της χώρας από εξωτερικές και εσωτερικές επιθέσεις.

Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μαδούρο, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν  αναπτυχθεί στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

«Δαβίδ εναντίον Γολιάθ»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει ανεβάσει από την πλευρά του τους τόνους, κατηγορώντας την «αυτοκρατορία», όπως χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ, πως «έχει τρελαθεί και απειλεί την ειρήνη και την ηρεμία της Βενεζουέλας». Και χρησιμοποιώντας ως παραβολή τους βιβλικούς Δαβίδ και Γολιάθ», είπε ότι οι Βενεζουελάνοι θα νικήσουν, στο ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης.

Κάτι που ανησυχεί και τις γειτονικές χώρες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας πολεμικής σύρραξης. Είπε ότι αν αυτή είναι η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε «άλλη Συρία». Και πως αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την Κολομβία, η οποία μοιράζεται με τη Βενεζουέλα πάνω από 2.200 χλμ. κοινών συνόρων.

Και επιπλέον, είπε ο Γκουστάβο Πέτρο, οι έμποροι ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται μεταξύ των δύο χωρών θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να «καταλάβουν τον υπόγειο πλούτο και τα ορυκτά, και αυτό σημαίνει περισσότερο θάνατο, όχι ζωή».

Και η αντιπολίτευση;

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη χώρα μετά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, καταγγέλλοντας νοθεία και απειλές για τη ζωή της, βιάστηκε να υποσχεθεί στους Βενεζουελάνους «ελευθερία».

Μιλώντας αρχικά στο δίκτυο Fox, στις ΗΠΑ όπου ζει, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είπε ότι η Βενεζουέλα «είναι ψηλά στην ατζέντα» της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Και πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν παίζει παιχνίδια». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο έχει χάσει την υποστήριξη των περισσότερων υψηλόβαθμων στρατιωτικών. Συνεπώς, «πρέπει να λάβει μια απόφαση».

Και κάλεσε τις ΗΠΑ να στηρίξουν την προσπάθεια επίτευξης πολιτικής αλλαγής στη Βενεζουέλα, για να μετατραπεί, είπε, από «άντρο εγκληματιών» σε κέντρο σταθερότητας και ευημερίας.

Αργότερα, σε ανάρτησή της στο Χ, έγραψε:

«Το καθεστώς Μαδούρο είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στον λαό μας. Έχει αναγκάσει το ένα τρίτο του πληθυσμού μας να εγκαταλείψει την περιοχή, έχει αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και έχει δημιουργήσει άμεση απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μόλις απελευθερώσουμε τη Βενεζουέλα, εκατομμύρια θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και το έθνος μας θα γίνει ο κύριος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια, το εμπόριο, την ενέργεια και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Έφτασε η ώρα. Η ελευθερία έρχεται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Δικαστικά κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
Στον «αέρα» ο κανονισμός 25.08.25

Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο κανονισμός SAFE. Προτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κομισιόν και εγκρίθηκε δυο μήνες μετά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»
Όχι μαθήματα 25.08.25

Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»

Πλήρης κάλυψη από τις ΗΠΑ στον Κούσνερ: «Ο πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών για τα περί αντισημιτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
ΗΠΑ 25.08.25

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Ελλάδα 25.08.25

«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Σύνταξη
POLITICO: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας
POLITICO 25.08.25

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύνταξη
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
Μάχη για τη ζωή 25.08.25

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις – Πού οφείλεται;
Δημογραφικό 25.08.25

Τα πρωτάκια μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις. Πού οφείλεται;

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο