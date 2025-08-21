Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Ως επικίνδυνη κλιμάκωση θεωρείται η διαταγή Τραμπ, να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες κοντά στη Βενεζουέλα, με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει οξυνθεί περαιτέρω ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, στις αρχές Αυγούστου να αυξήσει σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες ς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο , ο Λευκός Οίκος κατηγορεί ότι ηγείται του λεγόμενου «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de los Soles) .

Λίγες εβδομάδες μετά την ανανέωση της άδειας της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Chevron να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα και μετά τη συμφωνία για ανταλλαγή πολιτικών κρατουμένων, η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας έχει κλιμακωθεί ραγδαία. Ακόμη και με μια στρατιωτική συνιστώσα που έχει λίγα προηγούμενα στις διμερείς σχέσεις.

Ο Τραμπ, διέταξε να αναπτυχθούν το τρέχον 36ωρο, ανοιχτά της Βενεζουέλας, 3 αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke. Τα: «USS Gravely», «USS Jason Dunham» και «USS Sampson». Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου «Reuters», τα τρία αντιτορπιλικά είναι μέρος ευρύτερων αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στην Καραϊβική και συμπεριλαμβάνουν συνολικά περίπου 4.000 πεζοναύτες, αεροσκάφος επιτήρησης τύπου P-8 Poseidon, επιπρόσθετα πολεμικά πλοία και τουλάχιστον ένα πολεμικό υποβρύχιο στο πλαίσιο πολύμηνης αποστολής και επιχειρήσεων «σε διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο», που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που αποφασιστούν «στοχευμένες επιχειρήσεις».

Πρόσχημα τα ναρκωτικά για πιθανές επεμβάσεις; Το διάταγμα Τραμπ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να χρησιμοποιήσουν «όλη τη δύναμή τους» για να σταματήσουν το εμπόριο ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα. «Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο δεν είναι η νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Για την παρούσα κυβέρνηση, ο Μαδούρο είναι ένας έμπορος ναρκωτικών, ένας φυγάς, ηγέτης αυτού του ναρκωτρομοκρατικού καρτέλ», ισχυρίστηκε.

Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών είναι πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο πως την περασμένη βδομάδα, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε πως ο Τραμπ υπέγραψε μυστικά Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζοντας «τρομοκρατικές οργανώσεις» ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών, ώστε να αναλάβει δράση εναντίον τους ο αμερικανικός στρατός.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, που έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια να ανταλλάσσει επιθετικά σχόλια, με τον Λευκό Οίκο, φαίνεται αυτή τη φορά να έχει σταθμίσει πιο προσεκτικά τις αντιδράσεις της. Η ηγεσία της χώρα έχει πάρει πολύ σοβαρά αυτή την τελευταία κλιμάκωση, στην οποία είναι πολύ εμφανής η αδικαιολόγητη σκληρότητα του τόνου και η σοβαρότητα των κατηγοριών, σημειώνει η El Pais.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Yvan Gil, δήλωσε σε ένα ανακοινωθέν ότι οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν επηρεάζουν μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ειρήνης που έχει κηρυχθεί από την CELAC [Κοινότητα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής]». Για την κυβέρνηση, οι κατηγορίες των Ηνωμένων Πολιτειών «είναι μια απόδειξη της έλλειψης αξιοπιστίας τους».

«Βρισκόμαστε μπροστά στην ανάπτυξη ενός αφηγήματος για να δικαιολογηθεί μια επιθετική ενέργεια», δήλωσε ο Vladimir Padrino López, υπουργός Άμυνας, της Βενεζουέλας, ο οποίος αυτές τις μέρες έχει εμφανιστεί μαζί με τον Μαδούρο σε όλες τις δημόσιες ομιλίες του. «Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Ελλείψει επιχειρημάτων, επινοούν ψέματα και τα επαναλαμβάνουν για να τα μετατρέψουν σε αλήθειες, ακόμα κι αν δεν είναι». Ο Padrino και άλλοι επίσημοι εκπρόσωποι χαρακτήρισαν τις κατηγορίες εναντίον του Μαδούρο «γελοίες» και «απολύτως παράλογες».

Εθνοφύλακες κινητοποιεί ο Μαδούρο

Απέναντι στην αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας ανοικτά της Βενεζουέλας, ο Πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, αποφάσισε την κινητοποίηση 4,5 εκατομμυρίων μελών της Εθνοφρουράς για την προστασία «της γης μας, του εναέριου και θαλάσσιου χώρου μας». Η εθνοφυλακή είχε ιδρυθεί το 2007 από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, του οποίου ο Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

Χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κατηγορίες σε βάρος του, «παρατραβηγμένες» και «παράλογες», ο κ. Μαδούρο υποσχέθηκε επίσης «τουφέκια και πυραύλους για την αγροτιά» ώστε «να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη» στη Βενεζουέλα, «τουφέκια και πυραύλους στην εργατική τάξη για να υπερασπίσει την πατρίδα μας».