Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 05:30

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να αναπτυχθεί αμφίβια αρμάδα, συμπεριλαμβανομένων τριών πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και ισάριθμων ελικοπτεροφόρων αποβατικών με 2.200-4.000 πεζοναύτες, ανοικτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσαν χθες Τετάρτη πηγές των πρακτορείων ειδήσεων Reuters και AFP στην κυβέρνησή του, με φόντο την περαιτέρω όξυνση της ήδη μεγάλης έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας (στις φωτογραφίες του Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Μαδούρο).

Οι δυο χώρες είναι στα μαχαίρια για χρόνια κι η ανάπτυξη δυνάμεων καταγράφεται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εντείνει την πίεση στον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο: στις αρχές Αυγούστου, διπλασιάστηκε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψή του για «διακίνηση ναρκωτικών».

Προβλέπεται να σταλούν στην περιοχή κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας κάπου 4.000 πεζοναύτες, σύμφωνα με ΜΜΕ

Κατά πηγές του Reuters, οι οποίες εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, τα σκάφη USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με 4.500 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, ανάμεσά τους 2.200 πεζοναύτες, αναμένεται να έχουν καταφθάσει στην περιοχή πιθανόν από την Κυριακή.

Εκτός αυτών έχουν διαταχθεί να πλεύσουν στην περιοχή άλλα τουλάχιστον τρία πολεμικά, τα USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson. Πρόκειται για αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και με το σύστημα Aegis, κλάσης Arleigh Burke. Επίσης στην περιοχή αναμένεται τουλάχιστον ένα υποβρύχιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, προβλέπεται να σταλούν στην περιοχή κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας κάπου 4.000 πεζοναύτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισείει τον αγώνα κατά της διακίνησης των ναρκωτικών για να δικαιολογήσει διάφορες θεαματικές αποφάσεις που έχει πάρει από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, από τους τελωνειακούς δασμούς στο Μεξικό και στον Καναδά ως το κύμα συλλήψεων μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Η αμερικανική κυβέρνηση, που δεν αναγνωρίζει τη νίκη – που αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση – του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 στη Βενεζουέλα, τον κατηγορεί πως είναι ο «επικεφαλής» διεθνούς «δικτύου διακίνησης ναρκωτικών».

Απάντηση Μαδούρο με εθνοφύλακες

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε προχθές Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», και τον πρόεδρο Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό αυτού του καρτέλ».

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν δράση στη Βενεζουέλα, είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να «εμποδίσει να πλημμυρίσουν τα ναρκωτικά τη χώρα μας».

Αφού χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «χοντροκομμένη επιχείρηση πολιτικής προπαγάνδας» την αύξηση της αμερικανικής αμοιβής για τη σύλληψή του, ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα αναπτυχθούν 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες για να «εγγυηθούν την κάλυψη όλης της επικράτειας» της Βενεζουέλας.

Η εθνοφυλακή της χώρας της Λατινικής Αμερικής είχε ιδρυθεί από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
