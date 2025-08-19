Τρία αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και με το σύστημα Aegis, αναμένεται να αναπτυχθούν στα ανοικτά της Βενεζουέλας μέσα στις επόμενες 36 ώρες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης απειλών από καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, ανέφεραν χθες Δευτέρα δυο πηγές που δεν κατονομάζονται του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, πρόκειται για τα πολεμικά πλοία USS Gravely, USS Jason Dunham (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από U.S. Navy by Mass Communication Specialist 1st Class Justin L. Ailes) και USS Sampson.

Περίπου 4.000 ναύτες και πεζοναύτες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ότι συνολικά περίπου 4.000 ναύτες και πεζοναύτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτήν την αποστολή της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή της νότιας Καραϊβικής.

Ο εν λόγω αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η πρόσθετη δέσμευση στρατιωτικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή θα περιλαμβάνει αρκετά κατασκοπευτικά αεροσκάφη P-8, πολεμικά πλοία και τουλάχιστον ένα επιθετικό υποβρύχιο.

Ανέφερε, επίσης, ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και το σχέδιο είναι τα στρατιωτικά μέσα να επιχειρούν σε διεθνή εναέριο χώρο και ύδατα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων πληροφοριών και επιτήρησης, αλλά και ως ορμητήριο για στοχευμένες επιθέσεις εάν ληφθεί απόφαση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Αλλόκοτη, περίεργη απειλή»

Το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Χωρίς να αναφερθεί στα πολεμικά πλοία, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε χθες σε διάγγελμά του ότι θα «υπερασπιστούμε τις θάλασσές μας, τους ουρανούς μας και τα εδάφη μας».

Αναφέρθηκε, επίσης, σε αυτό που αποκάλεσε «αλλόκοτη, περίεργη απειλή μιας παρακμάζουσας αυτοκρατορίας».