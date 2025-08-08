Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι διπλασιάζει το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο (πορτρέτο του ζωγραφισμένο σε τοίχο, στη φωτογραφία του Reuters/Ueslei Marcelino, επάνω, από δρόμο στο Καράκας, πρωτεύουσα της Βενεζουέλας).

Ο κ. Μαδούρο επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για εξαετή θητεία, κάτι που δεν αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον και καταγγέλλει η αντιπολίτευση, κατά την οποία έγινε νοθεία.

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών Χιλ, μερικές ώρες αφού η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της αμοιβής για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στα 50 εκατομμύρια δολάρια

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε νωρίτερα μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Ο Μαδούρο χρησιμοποιεί ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η TdA (Tren de Aragua), η Sinaloa και το Cartel of the Suns (Cartel de Soles) για να προκαλέσει θανατηφόρα βία στη χώρα μας», δήλωσε η Μπόντι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

«Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο και αποτελεί απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», τόνισε, μεταξύ άλλων (περισσότερα εδώ).