Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν το ποσό της επικήρυξης για τον Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια
Οι ΗΠΑ διπλασίασαν το ποσό της επικήρυξης για τον Νικολάς Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον ότι ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών».
- «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος
- Την τελευταία του πνοή άφησε ο μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος
- Μαζικές αποχωρήσεις στελεχών ΑΙ στην Apple – Γιατί «σφάζονται» οι εταιρείες
- Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες για τη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, η Παμ Μπόντι).
Η Μπόντι χαρακτηρίζει τον Μαδούρο ως «έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο» και «απειλή για την εθνική μας ασφάλεια»
Η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει – όπως και η προηγούμενη, του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν – την «παράνομη» επανεκλογή πέρυσι του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας.
«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.
«Ο Μαδούρο χρησιμοποιεί ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η TdA (Tren de Aragua), η Sinaloa και το Cartel of the Suns (Cartel de Soles) για να προκαλέσει θανατηφόρα βία στη χώρα μας», δηλώνει η Μπόντι.
«Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο και αποτελεί απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», τονίζει.
Σκυτάλη… από τον Μπάιντεν
«Μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) έχει κατασχέσει 30 τόνους κοκαΐνης που συνδέονται με τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του», σημειώνει επίσης, προσθέτοντας ότι «τα ναρκωτικά αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος για τα καρτέλ με έδρα το Μεξικό και τη Βενεζουέλα».
Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.
- Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
- Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμα και αν αρνηθεί συνάντηση με τον Ζελένσκι
- Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν το ποσό της επικήρυξης για τον Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια
- Γερμανία: Δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση και τον καγκελάριο Μερτς
- Ο Τραμπ αναγγέλλει «ιστορική σύνοδο ειρήνης» Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο
- Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις