Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες για τη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, η Παμ Μπόντι).

Η Μπόντι χαρακτηρίζει τον Μαδούρο ως «έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο» και «απειλή για την εθνική μας ασφάλεια»

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει – όπως και η προηγούμενη, του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν – την «παράνομη» επανεκλογή πέρυσι του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας.

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Ο Μαδούρο χρησιμοποιεί ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η TdA (Tren de Aragua), η Sinaloa και το Cartel of the Suns (Cartel de Soles) για να προκαλέσει θανατηφόρα βία στη χώρα μας», δηλώνει η Μπόντι.

«Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο και αποτελεί απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», τονίζει.

Σκυτάλη… από τον Μπάιντεν

«Μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) έχει κατασχέσει 30 τόνους κοκαΐνης που συνδέονται με τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του», σημειώνει επίσης, προσθέτοντας ότι «τα ναρκωτικά αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος για τα καρτέλ με έδρα το Μεξικό και τη Βενεζουέλα».

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.