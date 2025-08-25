newspaper
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Βενεζουέλα: Πολεμικό κλίμα με εκστρατεία στρατολόγησης των πολιτών για στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025

Βενεζουέλα: Πολεμικό κλίμα με εκστρατεία στρατολόγησης των πολιτών για στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ

Πανεθνική εκστρατεία στρατολόγησης οργανώθηκε το σαββατοκύριακο στη Βενεζουέλα ως απάντηση στη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ που στέλνει δυνάμεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε τους πολίτες της χώρας να συμμετέχουν στη «Μεγάλη Ημέρα Στρατολόγησης» για να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους «στην μπολιβαριανή κυριαρχία, αυτοδιάθεση και αντίσταση», ως απάντηση στη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από Prensa Presidencial).

«Συγχαίρω τους απλούς άνδρες και γυναίκες, τη νεολαία της Βενεζουέλας, καθώς και τους παππούδες και τις γιαγιάδες του έθνους που προσήλθαν μαζικά για τη Μεγάλη Ημέρα Στρατολόγησης, η οποία καταδεικνύει τη δέσμευση ενός συνειδητού λαού που διακηρύσσει έντονα: «Κατατάσσομαι!»», τόνισε.

Η εκστρατεία στρατολόγησης στοχεύει στην ενίσχυση των Μπολιβαριανών Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής ικανότητας της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα πραγματοποίησε μια πανεθνική εκστρατεία στρατολόγησης το σαββατοκύριακο με το σύνθημα Yo me alisto (Κατατάσσομαι), καλώντας τους πολίτες να ενταχθούν εθελοντικά στην «Μπολιβαριανή Εθνική Πολιτοφυλακή».

Η κινητοποίηση, η οποία απλώνεται σε πάνω από 15.000 σημεία καταγραφής σε όλη τη χώρα, αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου για την Κυριαρχία και την Ειρήνη του Σιμόν Μπολιβάρ, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, και έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες ναυτικές και εναέριες αναπτύξεις των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος απηύθυνε την περασμένη Πέμπτη έκκληση για δράση, προέτρεψε τους πολίτες να στρατολογηθούν «πέρα από ιδεολογίες ή πολιτικές διαφορές», πλαισιώνοντας την εκστρατεία ως πατριωτικό καθήκον για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

«Μην μένετε σπίτι. Ελάτε να στρατολογηθείτε από αγάπη για τη χώρα μας σε όλες τις πλατείες και τα στρατολογικά κέντρα του Μπολιβάρ, γιατί, όπως είπε ο λαϊκός τραγουδιστής Αλί Πριμέρα και όπως υπενθύμισε ο διοικητής Ούγκο Τσάβες αναφερόμενος στον Μπολιβάρ: “Oταν η σάλπιγγα της πατρίδας καλεί, ακόμη και τα δάκρυα μιας μητέρας σιωπούν», είπε.

«4,5 εκατ. εθνοφρουροί»

«Πάνω από κάθε πολιτικό χρώμα ή ιδεολογία, η Βενεζουέλα έρχεται πρώτη στις καρδιές μας. Ας μην εξαρτόμαστε από κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μας είναι το σημερινό σύνθημα που γίνεται πραγματικότητα. Πάντα πιστοί, ποτέ προδότες! Δεν θα προδώσουμε ποτέ τους απελευθερωτές μας, την πατρίδα μας ή τη γη μας», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Η εκστρατεία στρατολόγησης στοχεύει στην ενίσχυση των Μπολιβαριανών Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων – FANB, όπως είχε αποκαλέσει ο Τσάβες τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας, και της αμυντικής ικανότητας της Βενεζουέλας ενόψει των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το σώμα των εθνοφρουρών, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη – ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα – αποτελείται από πολίτες, υποστηρικτές της ιδεολογίας του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Ο λαός της Βενεζουέλας απέρριψε τις εκστρατείες παραπληροφόρησης που επιδιώκουν να συνδέσουν την μπολιβαριανή κυβέρνηση με τη διακίνηση ναρκωτικών, περιγράφοντάς τες ως μια νέα κλιμάκωση του ψυχολογικού πολέμου που προωθείται από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

«Ζώνη Ειρήνης»

Σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις αντικατοπτρίζουν την επιθυμία του λαού της Βενεζουέλας να διατηρήσει την ειρήνη και να αποφύγει αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την περιοχή της Λατινικής Αμερικής ως «Ζώνη Ειρήνης».

Το 2014, σε δήλωση που υπογράφηκε στην Αβάνα, η Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και απόρριψη της απειλής ή της χρήσης βίας.

Ο αρχιστράτηγος Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπεζ, αντιπρόεδρος για την πολιτική κυριαρχία, την ασφάλεια και την ειρήνη, επέβλεψε προσωπικά τη δεύτερη ημέρα κατάταξης στην πολιτεία Μιράντα.

Περιέγραψε την προσέλευση ως «πλήρη αναβρασμό του λαού στους δρόμους» και τόνισε ότι η ανταπόκριση του κοινού αντικατοπτρίζει «το επίπεδο συνείδησης που έχει φτάσει ο λαός της Βενεζουέλας» και ότι «η πατρίδα βρίσκεται στο επίκεντρο του λαϊκού αισθήματος».

Την πρώτη ημέρα της εκστρατείας, το Σάββατο 23 Αυγούστου, συμμετείχαν μαζικά άνθρωποι όλων των ηλικιών, πολλοί συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους, ανέφερε ο στρατηγός.

Κινητοποίηση των ΗΠΑ

Η κινητοποίηση ακολουθεί την ανάπτυξη αμερικανικών αντιτορπιλικών και αεροσκαφών κοντά στα ύδατα της Βενεζουέλας, τα οποία η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών. Το Καράκας, ωστόσο, θεωρεί την κίνηση ως άμεση απειλή για την εδαφική του ακεραιότητα.

Ηγέτες της αντιπολίτευσης απέρριψαν επίσης την ξένη παρέμβαση. Σε μια δήλωση που διαβάστηκε από τον κυβερνήτη του Cojedes José Alberto Galíndez, ένας συνασπισμός δημάρχων, νομοθετών και ηγετών κοινοτήτων δήλωσε ότι «οι πολιτικές που παράγουν καταστολή, κυρώσεις ή ξένη παρέμβαση δεν προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για τον λαό μας».

Διεθνείς προσωπικότητες τάχθηκαν, επίσης, κατά της ξένης παρέμβασης. Το Δίκτυο Διανοουμένων και Καλλιτεχνών για την Υπεράσπιση της Ανθρωπότητας (REDH) καταδίκασε τις ενέργειες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επικήρυξης του προέδρου Μαδούρο, και κάλεσε περιφερειακούς οργανισμούς όπως η CELAC να προστατεύσουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και να απορρίψουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Η αντιπολίτευση γενικά, ωστόσο, φαίνεται να συντάσσεται με τον Τραμπ, καλώντας τους πολίτες να απέχουν και να μην καταταγούν.

Υπέρ ΗΠΑ… η αντιπολίτευση

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μάλιστα, προειδοποίησε την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν παίζει παιχνίδια».

Η δήλωση, που έγινε χθες Κυριακή στη διάρκεια συνέντευξή της στο Fox News, υπογραμμίζει «τη σοβαρότητα με την οποία η Ουάσιγκτον προσεγγίζει τη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα».

Η κ. Ματσάδο υποστήριξε ότι «πολύ λίγοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί υποστηρίζουν τον Μαδούρο και πρέπει να λάβει μια απόφαση».

Σύμφωνα με την ίδια, η στήριξη των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη δημοκρατικής αλλαγής στη Βενεζουέλα, μια χώρα που, κατά τα λεγόμενά της, θα μπορούσε να μετατραπεί από «άντρο εγκληματιών» σε ένα μέρος σταθερότητας και ευημερίας για όλη την περιοχή.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την κρίση στη Βενεζουέλα ως υψηλή προτεραιότητα στην εξωτερική του πολιτική, πρόσθεσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο κ. Μαδούρο.

Τον κατηγορεί επίσης πως είναι επικεφαλής του αποκαλούμενου από την ίδια Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), εγκληματική οργάνωση όπως τη χαρακτηρίζει, στην οποία εμπλέκονται στελέχη της κυβέρνησής του και του στρατού. Το Καράκας λέει πως δεν υπάρχει καμία τέτοια οργάνωση.

