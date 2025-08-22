Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε χθες Πέμπτη την εθνοφυλακή, τους έφεδρους και «όλο τον λαό» να κινητοποιηθούν το σαββατοκύριακο, για να αντιμετωπιστούν οι «απειλές» της κυβέρνησης των ΗΠΑ (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ο Νικολάς Μαδούρο).

Απηύθυνε την έκκληση αυτή αφού η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων.

«Να πούμε στον ιμπεριαλισμό: Φτάνει πια με τις απειλές σας! Η Βενεζουέλα σας απορρίπτει, η Βενεζουέλα θέλει ειρήνη!»

Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, θα αναπτυχθούν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι ανοικτά της Βενεζουέλας.

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (…) για να πούμε στον ιμπεριαλισμό: Φτάνει πια με τις απειλές σας! Η Βενεζουέλα σας απορρίπτει, η Βενεζουέλα θέλει ειρήνη!», είπε ο κ. Μαδούρο σε τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας παρασημοφόρησε εθνοφρουρούς.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Το σώμα αυτό, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη – ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα – αποτελείται από πολίτες, υποστηρικτές της ιδεολογίας του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Ο κ. Μαδούρο ανήγγειλε ακόμη συνεδρίαση με όλους τους φορείς του συστήματος «εθνικής άμυνας» για να «προσαρμοστούν» επιχειρησιακά σχέδια.

Το «καρτέλ των ήλιων»

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να στείλει κάπου 4.000 πεζοναύτες στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο κ. Μαδούρο.

Τον κατηγορεί επίσης πως είναι επικεφαλής του αποκαλούμενου από την ίδια Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), εγκληματική οργάνωση όπως τη χαρακτηρίζει, στην οποία εμπλέκονται στελέχη της κυβέρνησής του και του στρατού. Το Καράκας λέει πως δεν υπάρχει καμία τέτοια οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ