Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική; Αξιωματούχοι και ειδικοί, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βενεζουέλα εκφράζουν αμφιβολίες αν το επίσημο αφήγημα λέει όλη την αλήθεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών αποτελεί κεντρικό στόχο για την κυβέρνησή του και αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο Reuters ότι οι στρατιωτικές προσπάθειες στοχεύουν στην αντιμετώπιση των απειλών από αυτά τα καρτέλ.

Το μεγαλύτερο μέρος του θαλάσσιου εμπορίου ναρκωτικών ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ειρηνικού

Στο πλαίσιο αυτό, επτά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, μαζί με ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης, βρίσκονται στην Καραϊβική περιοχή είτε αναμένεται να βρίσκονται σύντομα, φέρνοντας μαζί τους περισσότερους από 4.500 ναύτες και πεζοναύτες.

Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι αυτή η στρατιωτική κινητοποίηση είχε ως στόχο την «καταπολέμηση και εξάρθρωση οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών, εγκληματικών καρτέλ και αυτών των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων στο ημισφαίριό μας».

Εμπόριο ναρκωτικών;

Ωστόσο, υπάρχει μια ανακολουθία στους ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί αντιμετώπισης των καρτέλ των ναρκωτικών. Όπως επισημαίνει το Reuters, το μεγαλύτερο μέρος του θαλάσσιου εμπορίου ναρκωτικών ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ειρηνικού, κυρίως με παράνομες πτήσεις, όχι μέσω του Ατλαντικού. Και οι αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στον Ατλαντικό.

Στη Βενεζουέλα, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους μπορεί να είναι ο πραγματικός στόχος. Αιτία, το γεγονός ότι στις αρχές Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν την αμοιβή τους για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Τον κατηγορούν για διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες.

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο και ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη Σαμουέλ Μονκάδα δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα. Επίσης τις κατηγορούν για παράβαση των διεθνών συνθηκών. Επιπλέον, απορρίπτουν ως γελοίους τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα και η ηγεσία της είναι το κλειδί για τη μεγάλη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαστε ευγενείς και εργατικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε έμποροι ναρκωτικών», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο. Και πρόσθεσε: «Οι Βενεζουελάνοι γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις στρατιωτικές απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της χώρας μας».

«Διπλωματία των κανονιοφόρων»

Πλοία της Ακτοφυλακής και του Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν τακτικά στη νότια Καραϊβική. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει τώρα υπερβαίνει κάθε προηγούμενο.

Στη ναυτική δύναμη της Καραϊβικής περιλαμβάνονται πολεμικά πλοία, όπως τα USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale. Μερικά μπορούν να μεταφέρουν εναέρια μέσα όπως ελικόπτερα, ενώ άλλα μπορούν επίσης να αναπτύξουν πυραύλους κρουζ Tomahawk. Επίσης, πετάνε πάνω από τα διεθνή ύδατα κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στο Ντόραλ της Φλόριντα την Παρασκευή για να επισκεφθεί την έδρα της Νότιας Διοίκησης του στρατού των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Σμίλντε, ειδικό σε θέματα Βενεζουέλας στο Πανεπιστήμιο Tulane, οι στρατιωτικές κινήσεις φαίνεται να αποτελούν μια προσπάθεια πίεσης στην κυβέρνηση Μαδούρο. «Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση, πραγματική στρατιωτική πίεση, στο καθεστώς για να δουν αν μπορούν να το ανατρέψουν», είπε στο Reuters. «Είναι διπλωματία των κανονιοφόρων. Παλιομοδίτικη τακτική», πρόσθεσε.

Διακίνηση μέσω Ειρηνικού

Ο καθηγητής, επικαλούμενος στοιχεία από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα στην Παγκόσμια Έκθεση για την Κοκαΐνη του 2023, λέει ότι το 74% της κοκαΐνης που ρέει βόρεια από τη Νότια Αμερική διακινείται μέσω του Ειρηνικού. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν πάρει τα στοιχεία αυτά από την αμερικανική υπηρεσία κατά των ναρκωτικών, DEA.

Οι διακινητές χρησιμοποιούν αεροπλάνα για να στείλουν κοκαΐνη βόρεια μέσω της Καραϊβικής, σύμφωνα με την έκθεσε. Η Βενεζουέλα θεωρείται κόμβος για τέτοιες αναχωρήσεις. Το Μεξικό είναι η κύρια πηγή φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα καρτέλ ναρκωτικών να την περνούν πέρα ​​από τα σύνορα.

Επέμβαση κατά του Μαδούρο;

Ο υπουργός Άμυνας στη Βενεζουέλα εκτιμά ότι οι ΗΠΑ έχουν στόχο να δικαιολογήσουν «μια επέμβαση εναντίον ενός νόμιμου προέδρου». Κάτι που διαψεύδει ο Λευκός Οίκος. «Αυτήν τη στιγμή, οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί λαθρεμπόριο ναρκωτικών», είπε αξιωματούχος.

Ενώ η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε: «Το καθεστώς Μαδούρο δεν είναι η νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Είναι ένα καρτέλ ναρκωτικών-τρομοκρατίας. Ο Μαδούρο δεν είναι νόμιμος πρόεδρος. Είναι φυγάς επικεφαλής αυτού του καρτέλ ναρκωτικών».

Δεν φτάνουν οι δυνάμεις

Παρ’ όλα αυτά, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι, αν και σημαντικές, οι δυνάμεις στην περιοχή είναι ακόμη πολύ μικρές για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το είδος της διαρκούς επιχείρησης για την οποία έχει προειδοποιήσει το Καράκας.

Το 1989, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν σχεδόν 28.000 Αμερικανούς στρατιώτες για να εισβάλουν στον Παναμά και να συλλάβουν τον δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα.

Για τον Κρίστοφερ Ερνάντες-Ρόι, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, πιθανότατα πρόκειται για επίδειξη δύναμης. Οι δυνάμεις αυτές, είπε, «είναι πάρα πολλές για να αφορά η επιχείρηση μόνο τα ναρκωτικά. Είναι πολύ λίγες για εισβολή. Αλλά είναι αρκετά σημαντικές. Συνεπώς κάποιο σκοπό έχουν εκεί», σημείωσε.

• Με στοιχεία από το Reuters