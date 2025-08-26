Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών πλησιάζουν τα ύδατα της Βενεζουέλα στη νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον αριστερό Πρόεδρο της Βενεζουέλα Νικολά Μαδούρο ότι εμπλέκεται στη διακίνηση κοκαΐνης και συνεργάζεται με καρτέλ ναρκωτικών.

Στις 7 Αυγούστου, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, αφού τον κατηγόρησαν ότι είναι «ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο».

Σε απάντηση, ο Μαδούρο κάλεσε εκατομμύρια Βενεζουελάνους να ενταχθούν στις πολιτοφυλακές, λέγοντας: «Κανένα αυτοκρατορικό κράτος δεν θα αγγίξει το ιερό έδαφος της Βενεζουέλα».

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, η κυβέρνηση της Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι στέλνει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Γιατί λοιπόν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τα ύδατα της Βενεζουέλα και πώς το βλέπουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής;

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ στέλνει πολεμικά πλοία στα ύδατα της Βενεζουέλα;

Σύμφωνα με το Al Jazeera, πολλές ειδησεογραφικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποστείλει πολεμικά πλοία του ναυτικού στη νότια Καραϊβική, λέγοντας ότι αυτές οι αποστολές έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που προέρχονται από οργανώσεις στην περιοχή που έχουν χαρακτηρίσει ως «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις».

Trump: When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over, we would have gotten all that oil. pic.twitter.com/5q3Jr1j1Ho — Acyn (@Acyn) June 10, 2023



Η New York Times ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Τραμπ υπέγραψε μια μυστική οδηγία που διατάζει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον ορισμένων λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Τη Δευτέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διέταξαν την αποστολή επιπλέον πλοίων στη νότια Καραϊβική, επικαλούμενο δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την αποστολή.

Οι πηγές ανέφεραν στο Reuters, ότι το USS Lake Erie, ένα καταδρομικό με κατευθυνόμενα βλήματα, και το USS Newport News, ένα πυρηνικό υποβρύχιο ταχείας επίθεσης, θα φτάσουν στην περιοχή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι στρατηγικές κινήσεις των ΗΠΑ

Την περασμένη εβδομάδα, πολλά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Aegis κατευθύνονταν προς τα ύδατα της Βενεζουέλα.

Στις 14 Αυγούστου, η Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο οποίο αναφερόταν ότι ναύτες και πεζοναύτες που είχαν τοποθετηθεί στην Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Iwo Jima είχαν αναχωρήσει από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια και το Camp Lejeune της Βόρειας Καρολίνας. Το δελτίο τύπου δεν αναφέρει ρητά λεπτομέρειες της αποστολής ούτε προσδιορίζει πού έχει αναπτυχθεί η ομάδα.

Στις 19 Αυγούστου, δημοσιογράφοι ρώτησαν την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, για την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα.

Απαντώντας είπε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ σαφής και συνεπής. Είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Μαδούρο ως τη νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο κέρδισε τις αμφισβητούμενες εκλογές του περασμένου έτους και ΗΠΑ και η Βενεζουέλα δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις ήδη από το 2019.

Πώς αντιμετωπίζει ο Τραμπ το λαθρεμπόριο ναρκωτικών;

Την ημέρα της ορκωμοσίας του, στις 21 Ιανουαρίου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει τα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών ως ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

«Σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού, λειτουργούν ως οιονεί κυβερνητικές οντότητες», αναφέρει το διάταγμα.

Το Μεξικό αντιτάχθηκε στο διάταγμα, επειδή δημιουργούσε την απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον της χώρας.

Σε απάντηση, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, αλλά δεν συγκατατίθεται στην παρέμβαση των ΗΠΑ στο έδαφος του Μεξικού.

«Αυτό που επιμένουμε είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας μας», δήλωσε τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον Καναδά και το Μεξικό ότι δεν εμπόδισαν την είσοδο της φαιντανύλης , ενός συνθετικού οπιοειδούς με υψηλή εξαρτησιογόνο δράση, στις ΗΠΑ – αν και δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

Στις 20 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε οκτώ διεθνή καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, και αργότερα τον Φεβρουάριο, το Μεξικό παρέδωσε 29 ηγέτες καρτέλ ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Από το βορρά, η αυτοκρατορία έχει τρελαθεί και, σαν ένα σάπιο αναμάσημα, έχει ανανεώσει τις απειλές της για την ειρήνη και τη σταθερότητα της Βενεζουέλα

Για τι κατηγορούν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο;

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τόσο τον Μαδούρο όσο και τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλα, Ντιόσνταδο Καμπέλο, για συνεργασία με το Cartel de los Soles («Καρτέλ των Ήλιων»), μια οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Καμπέλο, όπως και ο Μαδούρο, είναι μέλος του κυβερνώντος Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλα (PSUV).

Ο Μαδούρο από πλευράς του έχει απορρίψει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ τονίζοντας πως κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τον συνδέει με τα καρτέλ.

Σε ένα βίντεο στις 7 Αυγούστου, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι κατηγόρησε επίσης τον Μαδούρο για συνεργασία με το βενεζουελάνικο συνδικάτο εγκλήματος Tren de Aragua και το καρτέλ Sinaloa στο Μεξικό.

«Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο», είπε η Μπόντι για τον Μαδούρο.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025



Αναφερόμενος στην ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στα ύδατα της Βενεζουέλα, ο Μαδούρο δήλωσε:

«Από το βορρά, η αυτοκρατορία έχει τρελαθεί και, σαν ένα σάπιο αναμάσημα, έχει ανανεώσει τις απειλές της για την ειρήνη και τη σταθερότητα της Βενεζουέλα», ανέφερε το δίκτυο ειδήσεων Globovision με έδρα το Καράκας.

Πώς αντέδρασαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα;

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρίνα Κορίνα Ματσάντο χαρακτήρισε τον Μαδούρο «αρχηγό του Καρτέλ του Ήλιου» σε μια ανάρτηση στο X τη Δευτέρα.

Ωστόσο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ενρίκε Καπρίλες προειδοποίησε κατά της χρήσης βίας εναντίον της Βενεζουέλα.

Το Καρτέλ των Ήλιων και το Tren de Aragua έχουν ήδη χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο ηγέτης τους δεν κρύβεται στις σκιές: ονομάζεται Νικολά Μαδούρο, ένας δικτάτορας υπεύθυνος για αυτό το εγκληματικό δίκτυο που απομυζά τη Βενεζουέλα και απειλεί ολόκληρη την περιοχή

«Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας απόρριψη οποιασδήποτε πράξης βίας εναντίον της Βενεζουέλα, ανεξάρτητα από την προέλευσή της. Η κυριαρχία της χώρας μας είναι ιερή και πρέπει να γίνεται σεβαστή άνευ όρων. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο ορίζουν σαφώς ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιτεθεί σε άλλο, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Χουάν Γκουαϊδό, ο προσωρινός πρόεδρος που έχαιρε της υποστήριξης της Δύσης μεταξύ 2019 και 2022, υποστήριξε τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των καρτέλ της Βενεζουέλα.

«Το Καρτέλ των Ήλιων και το Tren de Aragua έχουν ήδη χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο ηγέτης τους δεν κρύβεται στις σκιές: ονομάζεται Νικολά Μαδούρο, ένας δικτάτορας υπεύθυνος για αυτό το εγκληματικό δίκτυο που απομυζά τη Βενεζουέλα και απειλεί ολόκληρη την περιοχή», έγραψε σε δήλωση στο X τη Δευτέρα.