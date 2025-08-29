newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 08:15

Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε με επιστολή της στον ΟΗΕ τις «πιο πρόσφατες και επικίνδυνες εξελίξεις» στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη παρενόχληση» και «πρωτοφανές επίπεδο εχθρότητας» μετά την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Στην επιστολή που επιδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, το Καράκας υποστηρίζει ότι «η παρουσία αντιτορπιλικών και πυραυλοφόρου καταδρομικού, καθώς και η ανάπτυξη υποβρυχίου με πυρηνική δυνατότητα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία».

Η Βενεζουέλα τονίζει ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία, στρατιωτικά μέσα με πυρηνική δυνατότητα έχουν εισαχθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», σε «ενέργεια που παραβιάζει ανοιχτά τη Συνθήκη του Τλατελόλκο», η οποία από το 1968 καθιέρωσε την αποπυρηνικοποίηση της περιοχής και δεσμεύει τις ΗΠΑ, βάσει των Πρωτοκόλλων 1 και 2, να σεβαστούν την περιοχή «από τον Ρίο Γκράντε έως τη Γη του Πυρός» ως ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά όπλα.

Παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Κατά την κυβέρνηση Μαδούρο, οι αμερικανικές επιχειρήσεις «συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», καθώς αντίκεινται στο άρθρο 2 για την ισότιμη κυριαρχία των κρατών, την ειρηνική επίλυση διαφορών, την απαγόρευση χρήσης βίας και την αρχή της μη επέμβασης. «Αγνοούν επίσης απροκάλυπτα τη διακήρυξη της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC), η οποία το 2014 κήρυξε την περιοχή μας ζώνη ειρήνης», προστίθεται στην επιστολή.

Το Καράκας καταγγέλλει «με τον πιο έντονο τρόπο» ότι «η εισαγωγή πυρηνικού στοιχείου στην Καραϊβική υπονομεύει τη σταθερότητα του ημισφαιρίου, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο διεθνές καθεστώς μη διάδοσης και αφοπλισμού και θέτει σε κίνδυνο τόσο την περιφερειακή όσο και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη «σταθερή δέσμευση» της Βενεζουέλας στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών, καλώντας τον Γενικό Γραμματέα «να υπερασπιστεί ενεργά τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη» και να απαιτήσει από τις ΗΠΑ «να σταματήσουν άπαξ διά παντός τις εχθρικές τους ενέργειες και απειλές».

«Οι ιστορικοί λαοί του κόσμου δεν θα αποδέχονταν την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε μια απειλή τέτοιου μεγέθους», υπογραμμίζεται.

Κλείνοντας την επιστολή της, η Βενεζουέλα δηλώνει ότι «δεν συνιστά απειλή για κανέναν» και ότι «η πραγματική απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής είναι η στρατιωτική και πυρηνική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική». Όπως επισημαίνει, «η χώρα μας και ο λαός μας δεν θα αποδεχθούν ποτέ την επιβολή της βίας ή την παραβίαση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση».

Μόνιμος Αντιπρόσωπος Βενεζουέλας: «Είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Ο Mόνιμος Aντιπρόσωπος της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σάμουελ Μονκάδα, κατήγγειλε την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική ως «σοβαρή απειλή» και «προπαγανδιστική εκστρατεία με στόχο την αποσταθεροποίηση και τη δικαιολόγηση στρατιωτικής επέμβασης».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Μονκάδα δήλωσε πως «είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια». Όπως πρόσθεσε, «μόνο η ανακοίνωση για οκτώ πολεμικά πλοία με δυνατότητα να βομβαρδίσουν οποιοδήποτε σημείο της Βενεζουέλας αποτελεί κλιμάκωση».

«Δήλωσαν ότι όλοι οι Βενεζουελάνοι άνω των 14 ετών αποτελούν εθνική απειλή. Αυτό είναι καθαρός ρατσισμός»

Σε ερώτηση αν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα αμερικανικά σκάφη είναι πυρηνικά οπλισμένα, απάντησε ότι «δεν είμαστε εμείς που πρέπει να απαντήσουμε, αλλά αυτοί που τα στέλνουν είναι εκείνοι που πρέπει να διευκρινίσουν».

Ο κ. Μονκάδα χαρακτήρισε την κατάσταση «παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ», υπογραμμίζοντας ότι «η απειλή χρήσης βίας είναι παραβίαση του Χάρτη καθαυτή» και ότι οι ΗΠΑ «αγνοούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις με τη ψευδή δικαιολογία της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών».

Καθαρός ρατσισμός

Κατήγγειλε επίσης την απόφαση της Ουάσιγκτον να χαρακτηρίσει τους Βενεζουελάνους «εχθρικούς αλλοδαπούς».

«Δήλωσαν ότι όλοι οι Βενεζουελάνοι άνω των 14 ετών αποτελούν εθνική απειλή. Αυτό είναι καθαρός ρατσισμός» ανέφερε.

Ο κ. Μονκάδα έκανε λόγο για «υπερβολική, γελοία, παράλογη ρητορική» η οποία «πρέπει να εκτεθεί στη διεθνή λογοδοσία, γιατί αποτελεί τη βάση για στρατιωτική ενέργεια κατά κράτους-μέλους του ΟΗΕ που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Αναφερόμενος στην αμερικανική επιχειρηματολογία περί ναρκωτικών, σημείωσε ότι «οι κύριες οδοί διακίνησης είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Έκαναν λάθος ωκεανό. Η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός ναρκωτικών, είμαστε ελεύθεροι από καλλιέργειες και εργαστήρια. Συμμετέχουμε λιγότερο από 5% στη διακίνηση. Πρόκειται για κατασκευασμένη αφήγηση».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ασχοληθούν και με «τις φαρμακευτικές εταιρείες που πωλούν νόμιμα οξυκωδόνη και άλλα φάρμακα, προκαλώντας 70.000 θανάτους νέων Αμερικανών κάθε χρόνο».

Επανέλαβε ότι «η πραγματική πρόθεση της Αμερικής είναι ξεκάθαρη: δεν αναγνωρίζουν τον πρόεδρο μας ως νόμιμο, μας κατηγορούν για εισβολή στο έδαφος τους και προσέφεραν επικήρυξη 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πρόεδρο μας. Είναι ξεκάθαρα πραξικόπημα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ» και επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος», καταγγέλλει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 29.08.25

«Απειλή απόβασης των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Ο Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει «απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ» και επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να μπορέσουν να μπουν στη Βενεζουέλα».

Σύνταξη
Λίβανος: 2 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη ισραηλινού drone
Και 2 τραυματίες 29.08.25

Εκρηξη ισραηλινού drone σκοτώνει 2 στρατιωτικούς στον Λίβανο

Στρατιωτικοί επιθεωρούσαν ισραηλινό drone μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, όταν εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης
«Θανάσιμη κλιμάκωση» 29.08.25

Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της Γάζας

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», επισημαίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ και καλεί το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης.

Σύνταξη
Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία και επέβαλαν τους κανόνες τους
Κόσμος 29.08.25

Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία στο Μαλί

Το έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας στο κεντρικό Μαλί πήραν τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα και επέβαλαν του κανόνες τους στους κατοίκους: περιορισμοί στις γυναίκες, απαγόρευση μουσικής, τσιγάρων και αλκοόλ.

Σύνταξη
Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Επιστολή 29.08.25

Το Ιράν απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες του Ε3 για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν καλεί, με επιστολή του στον Αντόνιο Γκουτέρες, «την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία», στις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
Ήξεραν πού χτυπούσαν 29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody
Ψέματα 29.08.25

«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

«Η ταινία είναι γεμάτη ανακρίβιες» δήλωσε η Β., η γυναίκα που πριν τέσσερις μήνες είπε ότι είναι η κόρη του leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι - έστω κι αν πολλοί δεν την πιστεύουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο