Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι θα στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να περιπολούν τα χωρικά της ύδατα.

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας αμφισβητεί τις αμερικανικές προθέσεις και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο προσπάθειας επέμβασης από τις ΗΠΑ στη χώρα.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε έναν ιδιότυπο «ψυχρό πόλεμο», εξαιτίας των κινήσεων των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς κατηγορούν την κυβέρνηση Μαδούρο ως υπεύθυνη για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων, Βλαντιμίρ Παντρίνο, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι θα στείλει «ναυτικές περιπολίες στον Κόλπο της Βενεζουέλας και πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας βορειότερα στα χωρικά μας ύδατα». Ανακοίνωσε επίσης τη «σημαντική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με διάφορες αποστολές». Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα ανακοίνωση την κινητοποίηση πάνω από 15.000 στρατιωτών στα σύνορα της χώρας.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους, αλλά και την ανάπτυξη ενός πυραυλοφόρου καταδρομικού και ενός πυρηνοκίνητου επιθετικού υποβρυχίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Πεντάγωνο προτίθεται επίσης να στείλει 4.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.