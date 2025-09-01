Οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω μιας μεγάλης συγκέντρωσης ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική και στα γειτονικά ύδατα, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των απειλών από τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Μαδούρο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιόσνταδο Καμπέλο και άλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους και ότι η ενίσχυση των δυνάμεων αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει μια επέμβαση εναντίον τους.

Οι ΗΠΑ απειλούν την Βενεζουέλα;

«Επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής», δήλωσε ο Μαδούρο σε δημοσιογράφους, αξιωματούχους και στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Καράκας, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησής του στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει δει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια», πρόσθεσε ο Μαδούρο.

«Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Η χώρα του είναι ειρηνική, πρόσθεσε ο Μαδούρο, αλλά δεν θα υποκύψει στις απειλές. Ο στρατός της Βενεζουέλας είναι «εξαιρετικά προετοιμασμένος», είπε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει απορρίψει τις ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα και η ηγεσία της είναι βασικοί παράγοντες στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

Το κυνήγι των καρτέλ ή του Μαδούρο;

Στις αρχές Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, λόγω των κατηγοριών για διακίνηση ναρκωτικών και συνδέσεις με εγκληματικές ομάδες.

Ενώ τα πλοία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν τακτικά στη Νότια Καραϊβική, αυτή η συγκέντρωση είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις συνήθεις αποστολές στην περιοχή.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς ακριβώς η αμερικανική στρατιωτική παρουσία θα διαταράξει το εμπόριο ναρκωτικών.

Το μεγαλύτερο μέρος του ναυτιλιακού εμπορίου ναρκωτικών μεταφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ειρηνικού, όχι του Ατλαντικού, όπου βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις, και μεγάλο μέρος του εμπορίου που φτάνει μέσω της Καραϊβικής μεταφέρεται με παράνομες πτήσεις, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Κοκαΐνη του 2023 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.