01.09.2025 | 19:49
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
01.09.2025 | 19:25
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:15

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω μιας μεγάλης συγκέντρωσης ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική και στα γειτονικά ύδατα, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των απειλών από τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Μαδούρο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιόσνταδο Καμπέλο και άλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους και ότι η ενίσχυση των δυνάμεων αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει μια επέμβαση εναντίον τους.

Οι ΗΠΑ απειλούν την Βενεζουέλα;

«Επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής», δήλωσε ο Μαδούρο σε δημοσιογράφους, αξιωματούχους και στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Καράκας, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησής του στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει δει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια», πρόσθεσε ο Μαδούρο.

«Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Η χώρα του είναι ειρηνική, πρόσθεσε ο Μαδούρο, αλλά δεν θα υποκύψει στις απειλές. Ο στρατός της Βενεζουέλας είναι «εξαιρετικά προετοιμασμένος», είπε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει απορρίψει τις ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα και η ηγεσία της είναι βασικοί παράγοντες στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

Αεροφωτογραφία του αντιτορπιλικού USS Sampson DDG-102 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αγκυροβολημένου κοντά στην είσοδο της Διώρυγας του Παναμά, εν μέσω μεγάλης συγκέντρωσης αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη Νότια Καραϊβική και γύρω από αυτήν, στην Πόλη του Παναμά, Παναμάς, 31 Αυγούστου 2025.

Το κυνήγι των καρτέλ ή του Μαδούρο;

Στις αρχές Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, λόγω των κατηγοριών για διακίνηση ναρκωτικών και συνδέσεις με εγκληματικές ομάδες.

Ενώ τα πλοία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν τακτικά στη Νότια Καραϊβική, αυτή η συγκέντρωση είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις συνήθεις αποστολές στην περιοχή.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς ακριβώς η αμερικανική στρατιωτική παρουσία θα διαταράξει το εμπόριο ναρκωτικών.

Το μεγαλύτερο μέρος του ναυτιλιακού εμπορίου ναρκωτικών μεταφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ειρηνικού, όχι του Ατλαντικού, όπου βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις, και μεγάλο μέρος του εμπορίου που φτάνει μέσω της Καραϊβικής μεταφέρεται με παράνομες πτήσεις, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Κοκαΐνη του 2023 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
Παγκόσμιοι εξοπλισμοί 01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
My Voice, My Choice 01.09.25

Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμβλωση

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
«Κλαίει, κλαίει» 01.09.25

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύνταξη
Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης
«Εξυγίανση» 01.09.25

Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης

Ο δήμαρχος του Ορλάντο, Μπάντι Ντάιερ, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του μνημείου για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης του 2016, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ΛΟΑΤΚΙ+, «μια βάναυση πολιτική πράξη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
Παγκόσμιοι εξοπλισμοί 01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οικονομία και αρρενωπότητα: Πώς τα έμφυλα στερεότυπα βλάπτουν και το «ισχυρό φύλο»
Παγκόσμια έρευνα 01.09.25

Οικονομία και αρρενωπότητα: Πώς τα έμφυλα στερεότυπα βλάπτουν και το «ισχυρό φύλο»

Πρωτοποριακή μελέτη, ερευνά τα στερεότυπα περί αρρενωπότητας σε 70 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, την εργασία, την υγεία, την πολιτική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

