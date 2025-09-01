Οι αρχές της Γουιάνας κατήγγειλαν πως υπήρξαν «πυροβολισμοί» χθες Κυριακή από τη Βενεζουέλα εναντίον πλεούμενου το οποίο μετέφερε εκλογικό υλικό ενόψει των προεδρικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα, στην περιοχή Εσεκίμπο, περιοχή που διεκδικεί το Καράκας.

«Η περίπολος ανταπέδωσε αμέσως» τα πυρά και δεν υπήρξαν «τραυματισμοί» στην πλευρά της Γουιάνας, ανέφεραν ο στρατός και η αστυνομία της χώρας σε κοινή ανακοίνωσή τους, διευκρινίζοντας πως το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες περί τις 14:30 (τοπική ώρα· 21:30 ώρα Ελλάδας) στο επίπεδο της κοινότητας Μπαμπού, κατά μήκος του ποταμού Κουγιουνί, που αποτελεί φυσικό σύνορο.

Παρά το συμβάν, «η ομάδα συνέχισε το ταξίδι της με κάθε ασφάλεια και όλες οι κάλπες που απέμεναν παραδόθηκαν με επιτυχία στα εκλογικά τμήματα», προστίθεται.

Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου κατά κεφαλήν

Στη Γουιάνα διεξάγονται σήμερα εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου και του νέου κοινοβουλίου στο κράτος των 850.000 κατοίκων, που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου κατά κεφαλήν στον πλανήτη. Το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων αυτών βρίσκονται στην Εσεκίμπο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια από τις δυο χώρες καταγγέλλει πυρά εναντίον πλοίου της από το έδαφος της άλλης — το Καράκας και η Τζόρτζταουν κάθε φορά επιρρίπτουν την ευθύνη στις ένοπλες δυνάμεις της έτερης πλευράς.

Η ανακοίνωση για το συγκεκριμένο επεισόδιο έκανε λόγο για πυρά «προερχόμενα από την όχθη» της Βενεζουέλας.

Η στήριξη των ΗΠΑ στη Γουιάνα

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ιρφάν Αλί, που υποστηρίχτηκε από την Ουάσιγκτον στην εδαφική διαφορά των δυο χωρών, τήρησε αυστηρή στάση έναντι της Βενεζουέλας, που κλιμάκωσε τη διεκδίκηση της περιοχής Εσεκίμπο το 2019, μετά τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Η Βενεζουέλα υποστηρίζει πως συμφωνία που υπογράφτηκε το 1966 με τους Βρετανούς στη Γενεύη –πριν από την ανεξαρτησία της Γουιάνας– αποτελεί θεμέλιο για ρύθμιση της διαφοράς μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς ανάμιξη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης· επιμένει πως ο ποταμός Εσεκίμπο πρέπει να είναι το φυσικό σύνορο των δυο χωρών, όπως συνέβαινε το 1777, την εποχή που η περιοχή ήταν ισπανική αποικία.

Η Γουιάνα αντιτείνει από την πλευρά της πως τα σύνορα, που χαράχτηκαν την εποχή που η περιοχή ήταν βρετανική αποικία, επικυρώθηκαν το 1899 με διαιτητική απόφαση του Παρισιού και ζήτησε το ΔΔ να επαναβεβαιώσει την ισχύ εκείνης της απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ