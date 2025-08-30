Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στο νεότερο «πετροκράτος» του κόσμου

Η Γουιάνα, ένα μικρό κράτος στη Νότια Αμερική, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής καθώς ετοιμάζεται για τις κρίσιμες εκλογές της 1ης Σεπτεμβρίου. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει τη διαχείριση των δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται από την ταχέως αναπτυσσόμενη πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.

Οι πολιτικές επιλογές παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις, με τον πρόεδρο Ιρφάαν Άλι να διεκδικεί δεύτερη θητεία, εστιάζοντας στις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ η αντιπολίτευση δίνει έμφαση στην κοινωνική πρόνοια. Παράλληλα, ένας τρίτος υποψήφιος, ο Αζρουντίν Μοχάμεντ, υπόσχεται οικονομικές παροχές με λαϊκιστικό χαρακτήρα.

Η πετρελαϊκή ανακάλυψη

Η ανακάλυψη πετρελαίου από την ExxonMobil πριν από περίπου δέκα χρόνια έχει μεταμορφώσει τη Γουιάνα από μία από τις φτωχότερες χώρες του δυτικού ημισφαιρίου σε ένα ανερχόμενο πετροκράτος.

Το ΑΕΠ της χώρας σχεδόν πενταπλασιάστηκε μεταξύ 2019 και 2024, φτάνοντας τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα έσοδα της κυβέρνησης από την πετρελαϊκή δραστηριότητα θα αγγίξουν τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η πρωτεύουσα, Τζόρτζταουν, έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό κόμβο, με την κυβέρνηση να προωθεί μεγάλα έργα, όπως η κατασκευή μιας νέας γέφυρας αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ανισότητα

Παρά την εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη, πολλοί πολίτες αισθάνονται ότι δεν έχουν επωφεληθεί από την πετρελαϊκή ευημερία. Το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που ενισχύει τη δυσαρέσκεια και την υποστήριξη προς τον Μοχάμεντ. Ο τελευταίος, γιος ενός εκατομμυριούχου εμπόρου χρυσού, υπόσχεται άμεσες παροχές και φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ έχει κερδίσει υποστήριξη από διάφορες εθνοτικές ομάδες. Ο ίδιος δηλώνει: «Διαλύουμε το status quo. Θα ενώσω όλους τους κατοίκους της Γουιάνας».

Τόσο ο Μοχάμεντ όσο και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Όμπρεϊ Νόρτον, έχουν δεσμευτεί να επαναδιαπραγματευτούν τη συμφωνία με την ExxonMobil, ισχυριζόμενοι ότι το μερίδιο της χώρας από τα κέρδη είναι χαμηλότερο από το συνηθισμένο. «Σε κάθε συμφωνία μπορείς να πάρεις περισσότερα και επομένως πρέπει να πάρουμε περισσότερα», δήλωσε ο Νόρτον. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση του Άλι απορρίπτει την ιδέα της επαναδιαπραγμάτευσης, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η ExxonMobil, από την πλευρά της, έχει εκφράσει την άποψη ότι η τρέχουσα συμφωνία είναι δίκαιη.

Πηγή: ΟΤ