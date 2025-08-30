newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Βενεζουέλα: Αμερκανικό καταδρομικό διέσχισε τη διώρυγα του Παναμά και κατευθύνεται στην Καραϊβική
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 08:49

Βενεζουέλα: Αμερκανικό καταδρομικό διέσχισε τη διώρυγα του Παναμά και κατευθύνεται στην Καραϊβική

Ανεβαίνει η ένταση στη Βενεζουέλα - Ο Τραμπ συνεχίζει τη στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το βράδυ της Παρασκευής ένα αμερικανικό πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, το USS Lake Erie, ναι εισέρχεται στη διώρυγα του Παναμά κατευθυνόμενο προς την Καραϊβική, όπου η στρατιωτική ανάπτυξη που επιθυμεί η Ουάσιγκτον προκαλεί οργή στη Βενεζουέλα.

Το πολεμικό πλοίο πέρασε γύρω στις 21:30 (05:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) ένα από τα θυροφράγματα της διώρυγας από τον Ειρηνικό και κατευθύνθηκε ανατολικά προς τον Ατλαντικό, διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο, για ένα ταξίδι οκτώ ωρών που διατρέχει 80 χλμ.

Το πολεμικό πλοίο, με ζωγραφισμένο τον αριθμό 70 με λευκά γράμματα στο πλευρό του, είχε δέσει τις δύο τελευταίες ημέρες στο λιμάνι Ρόντμαν, στην είσοδο της διώρυγας από την πλευρά του Ειρηνικού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική λέγοντας ότι σκοπός τους είναι η καταπολέμηση του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Την Τρίτη, Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναπτύξει επίσης πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, το USS Lake Erie, καθώς και το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS Newport.

Απαντώντας, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι στέλνει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για περιπολίες στα χωρικά ύδατά της.

Η Ουάσιγκτον και το Καράκας βρίσκονται στα μαχαίρια εδώ και χρόνια και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει την πίεση στον Βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, την επανεκλογή του οποίου τον Ιούλιο του 2024 δεν είχε αναγνωρίσει ο προηγούμενος (μέχρι τον Ιανουάριο) πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τον Αύγουστο στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»).

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τις βίζες της Παλαιστινιακής Αρχής για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Αδιανόητο 30.08.25

Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες μελών της Παλαιστινιακής Αρχής για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
Αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων 30.08.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot στην Ουκρανία

Την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Σύνταξη
Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Αρθρο για Γουίτκοφ 30.08.25

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico για «επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Το άρθρο του Politico για τον Στιβ Γουίτκοφ «είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης», δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τζέιμς Μπλερ επισημαίνει τον «γερμανικό έλεγχο» του ιστοτόπου.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 30.08.25

«Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
