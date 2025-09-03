Αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα με στόχο ταχύπλοο το οποίο είχε αναχωρήσει από τις ακτές της Βενεζουέλας σκότωσε 11 «ναρκωτρομοκράτες», ανέφερε χθες Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί τον ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο και μέλη της κυβέρνησής του στο κράτος της Λατινικής Αμερικής ότι διευθύνουν «καρτέλ» των ναρκωτικών (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς «ναρκωτρομοκράτες της Tren de Aragua», διεθνούς συμμορίας που πιστεύεται ότι ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, κινούνταν με ταχύπλοο στα διεθνή ύδατα, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, αναρτώντας βίντεο από το πλήγμα αυτό, τραβηγμένο προφανώς από drone.

Ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε φονικό πλήγμα καθώς «ναρκωτρομοκράτες της Tren de Aragua» κινούνταν με ταχύπλοο στα διεθνή ύδατα

Footage released by the Department of Defense showing today’s precision-strike by the U.S. Navy against a vessel belonging to the Cartel of the Suns in the Southern Caribbean Sea off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/HOimyzmAgx — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025

Καθ’ οδόν προς το Μεξικό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είπε από την πλευρά του σε δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «όλη» την ισχύ των ΗΠΑ για να «εξαλείψει» τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να κλιμακώνεται καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η αμερικανική πλευρά έχει στείλει αρμάδα στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, σε αυτήν που χαρακτηρίζει επιχείρηση για την αναχαίτιση ναρκωτικών τα οποία διακινούνται μέσω της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η κίνηση έρχεται μερικές εβδομάδες αφού αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, τον οποίο αποκαλεί «φυγόδικο αρχηγό» καρτέλ.

«Απολύτως παράνομη»

Ο πρόεδρος Μαδούρο χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τη «μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη» της χώρας του τον τελευταίο αιώνα και προειδοποιεί πως σε περίπτωση που ο στρατός της Ουάσιγκτον αποπειραθεί «αλλαγή καθεστώτος», η χώρα του θα αντισταθεί.

«Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο σε ξένους δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα κάνοντας λόγο για απειλή «αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως παράνομη».

Πηγή: ΑΠΕ