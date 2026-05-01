Οκτώ τραυματίες και ένας νεκρός – η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί – είναι ο σοκαριστικός απολογισμός ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στη Νέα Υόρκη. Την ώρα που έξω από την οικία στο Κουίνς βρίσκονταν αστυνομικοί που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον χώρο, έπειτα από κλήση της γυναίκας που διέμενε εκεί, προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη.

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε τους αστυνομικούς μέτρα μακριά, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά. Επτά από τους αστυνομικούς τραυματίστηκαν. Στα φαίνεται ένας αστυνομικός να επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα όταν ξαφνικά σημειώνεται ισχυρή έκρηξη, τυλίγοντας το σπίτι στις φλόγες.

Παρά το σοκ και τα τραύματα, οι αστυνομικοί επιστρέφουν στο φλεγόμενο κτίριο για να βοηθήσουν τους ενοίκους, ανάμεσά τους και παιδιά που απομακρύνονται έντρομα από τα συντρίμμια.

WATCH: The New York City Police Department released footage showing the moment a house exploded in Queens early Thursday morning, injuring multiple officers who were responding to the scene. pic.twitter.com/IIuQKGC7hS — Breaking911 (@Breaking911) April 30, 2026



Η αστυνομία είχε λάβει κλήση στις 2:42 τα ξημερώματα για οικογενειακό καβγά. Μια γυναίκα ανέφερε ότι συγγενής της, υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε εισβάλει στο σπίτι οπλισμένος με μαχαίρι, ενώ υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου.

Ο ύποπτος, ένας 50χρονος άνδρας, φέρεται να μετέφερε σακούλες με άγνωστη ουσία και να απείλησε μέλη της οικογένειάς του. Κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν πριν από την έκρηξη, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια των αστυνομικών.

Shortly before 3 a.m. Thursday, the FDNY responded to a report of a fire at 107-55 130th Street in Queens. When units arrived, they encountered a private dwelling heavily involved in fire. “We immediately started conducting firefighting operations, stretched hoselines and… pic.twitter.com/0Va9SCkbmH — FDNY (@FDNY) April 30, 2026

Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας Τζέσικα Τις, οι αστυνομικοί νοσηλεύτηκαν με εγκαύματα και θλαστικά τραύματα και πλέον έχουν λάβει εξιτήριο. Η ίδια χαρακτήρισε τη στάση τους «ηρωική», τονίζοντας ότι μέσα στον κίνδυνο προτεραιότητά τους ήταν η διάσωση των πολιτών.

Νέα Υόρκη: Αναζητείται ο δράστης

Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια του κτιρίου, όπου εντοπίστηκε μία σορός η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Κρίστοφερ Μάκιντος, δήλωσε ότι διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης, ενώ στο σημείο επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους διασώστες για την άμεση ανταπόκριση και τη διάσωση κατοίκων υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Υόρκης, σε βάρος του υπόπτου – που ταυτοποιήθηκε ως Ανρούπ Παρασράμ, εν διαστάσει σύζυγος της ενοίκου – είχαν εκδοθεί στο παρελθόν τρεις εντολές περιοριστικών μέτρων από συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίες όμως είχαν λήξει. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης αλλά και τις συνθήκες της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.