Ζευγάρι από το Λασίθι που βρέθηκε σε χωριό του Ηρακλείου για μια κοινωνική εκδήλωση, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, όταν πολίτης κατήγγειλε περιστατικό βίας σε βάρος της 35χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 36χρονος άντρας περιγράφεται ως πολύ ζηλιάρης που δεν αφήνει στιγμή τη σύντροφό του από τα μάτια του.

Στο γλέντι όπου βρέθηκαν και οι δύο, ο 36χρονος σε μία ακόμη σκηνή ζηλοτυπίας ζήτησε από την 35χρονη να φύγουν.

Εκείνη βλέποντάς τον να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ του ζήτησε να οδηγήσει εκείνη το αυτοκίνητο.

Ο σύντροφός της όμως την έσπρωξε με βία για να μπει στο όχημα και να φύγουν. Ένας πολίτης που είδε όλο το σκηνικό και την επιθετική συμπεριφορά του άνδρα, κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι είχε δει λίγα λεπτά πριν.

Φεύγοντας από το σημείο όπου βρίσκονταν ο 36χρονος και η 35χρονη περιπολικό της αστυνομίας τους ακινητοποίησε και τους οδήγησε στο γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α Αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου.

Ο 36χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα