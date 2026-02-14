newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του – Μάρτυρες τα ανήλικα παιδιά τους
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:23

Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του – Μάρτυρες τα ανήλικα παιδιά τους

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο αστυνομικός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι τη δικάσιμο

Σύνταξη
Μια οικογενειακή γιορτή στη Βόρεια Εύβοια μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ένας 42χρονος αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Το περιστατικό συνέβη την Τσικνοπέμπτη και έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η μαρτυρία του θύματος

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η σύγκρουση ξεκίνησε ως έντονος λεκτικός διαπληκτισμός, αλλά πολύ γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική βία.

Η γυναίκα περιέγραψε στις αρχές σκηνές πανικού και τραυματισμού μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα παιδιά έγιναν μάρτυρες της βίαιης συμπεριφοράς του πατέρα τους.

Η αμεσότητα της επέμβασης των συναδέλφων του αστυνομικού οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, γεγονός που αποτρέπει πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι τη δικάσιμο, όπου θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την προστασία των παιδιών και της οικογένειας, αλλά και για την εμπιστοσύνη στο θεσμό της αστυνομίας, δεδομένου ότι ο δράστης υπηρετεί σε αυτόν.

Οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την υποστήριξη των θυμάτων, ενώ η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού και να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη.

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
Ελλάδα 14.02.26
Ελλάδα 14.02.26

Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όπου πλημμυρισμένοι χώροι, διαρροές και φθορές στο μουσείο προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση ενός μνημείου με κορυφαία ιστορική σημασία.

Σύνταξη
Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία 14.02.26
Τραγωδία 14.02.26

Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

«Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
Ελλάδα 14.02.26

Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όπου πλημμυρισμένοι χώροι, διαρροές και φθορές στο μουσείο προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση ενός μνημείου με κορυφαία ιστορική σημασία.

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία 14.02.26

Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

«Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
Κόντρα στη Δύση 14.02.26
Κόντρα στη Δύση 14.02.26

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται παγκοσμίως γιορτή της αγάπης, όμως σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο πολιτισμικό φαινόμενο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό
Ημερίδα 14.02.26
Ημερίδα 14.02.26

Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό

Η νησιωτικότητα «θα μπορούσε να αποτελέσει και την αφορμή και το εφαλτήριο ακριβώς για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων από τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 14.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26

«Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της - Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού» λέει η Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τα ταμπού αναφέροντας τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Σύνταξη
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ναβάλνι: Η Ρωσία τον δολοφόνησε χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο
Κόσμος 14.02.26
Κόσμος 14.02.26

Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο