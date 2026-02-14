Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του – Μάρτυρες τα ανήλικα παιδιά τους

Μια οικογενειακή γιορτή στη Βόρεια Εύβοια μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ένας 42χρονος αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Το περιστατικό συνέβη την Τσικνοπέμπτη και έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η μαρτυρία του θύματος

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η σύγκρουση ξεκίνησε ως έντονος λεκτικός διαπληκτισμός, αλλά πολύ γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική βία.

Η γυναίκα περιέγραψε στις αρχές σκηνές πανικού και τραυματισμού μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα παιδιά έγιναν μάρτυρες της βίαιης συμπεριφοράς του πατέρα τους.

Η αμεσότητα της επέμβασης των συναδέλφων του αστυνομικού οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, γεγονός που αποτρέπει πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι τη δικάσιμο, όπου θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την προστασία των παιδιών και της οικογένειας, αλλά και για την εμπιστοσύνη στο θεσμό της αστυνομίας, δεδομένου ότι ο δράστης υπηρετεί σε αυτόν.

Οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την υποστήριξη των θυμάτων, ενώ η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού και να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη.