Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Λάρισα: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά την καταγγελία της αδελφής του ότι την απείλησε
Ελλάδα 12 Φεβρουαρίου 2026, 10:40

Λάρισα: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά την καταγγελία της αδελφής του ότι την απείλησε

Τι κατήγγειλε το θύμα και αδελφή του συλληφθέντος όταν πήγε στην Αστυνομία στη Λάρισα μετά τις απειλές που δέχτηκε

Σύνταξη
Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησε σε σύλληψη σημειώθηκε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον Αμπελώνα.

Ο άνδρας απείλησε την αδελφή του λεκτικά και εκείνη προχώρησε άμεσα σε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε η αδελφή του δράστη στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοκοιγενειακής βίας νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τυρνάβου, σύμφωνα με το paidis.com, κλήθηκαν στο σημείο του περιστατικού από τη φερόμενη ως παθούσα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν και οδήγησαν στη σύλληψη, ο άνδρας απείλησε την αδελφή του λεκτικά και η συνέχεια της διαμάχης αναμένεται να δοθεί στις δικαστικές αιθουσες.

Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας
Ελλάδα 12.02.26

Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας

Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα την Τσικνοπέμπτη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύνταξη
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη – Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα
Live χάρτης 11.02.26

Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη - Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τις πρώτες βροχοπτώσεις να σημειώνονται δυτικά και νότια. Μετ’ εμποδίων το τσίκνισμα. Δείχνει «τα δόντια του» ο καιρός. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
Ηράκλειο 11.02.26

Άγρια δολοφονία για τα μάτια μιας γυναίκας - Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α' Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
