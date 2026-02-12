Λάρισα: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά την καταγγελία της αδελφής του ότι την απείλησε
Τι κατήγγειλε το θύμα και αδελφή του συλληφθέντος όταν πήγε στην Αστυνομία στη Λάρισα μετά τις απειλές που δέχτηκε
Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησε σε σύλληψη σημειώθηκε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον Αμπελώνα.
Ο άνδρας απείλησε την αδελφή του λεκτικά και εκείνη προχώρησε άμεσα σε καταγγελία
Την καταγγελία έκανε η αδελφή του δράστη στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοκοιγενειακής βίας νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.
Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τυρνάβου, σύμφωνα με το paidis.com, κλήθηκαν στο σημείο του περιστατικού από τη φερόμενη ως παθούσα.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν και οδήγησαν στη σύλληψη, ο άνδρας απείλησε την αδελφή του λεκτικά και η συνέχεια της διαμάχης αναμένεται να δοθεί στις δικαστικές αιθουσες.
Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.
