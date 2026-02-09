Ραγδαία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο
Σε ένα μόλις μήνα καταγράφηκαν 60 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο
Ανησυχητικά είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται καθημερινά στο Ηράκλειο, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία, παρατηρείται μεγάλη αύξηση του φαινομένου, παρά την ενημέρωση και τη δημοσιότητα που δίδεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, μόνο το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο έχει να καταγράψει σε καθημερινή σχεδόν βάση δύο περιστατικά κατά μέσο όρο, ενώ άλλες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας καλούνται να καταγράψουν τα αστυνομικά τμήματα της υπαίθρου.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα τα στελέχη του αρμόδιου γραφείου του Α Αστυνομικού τμήματος, σχημάτισαν δικογραφίες για 60 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.
Την περσινή χρονιά στο ίδιο διάστημα, τα περιστατικά δεν ξεπερνούσαν τα 40. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, έχουν συλληφθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα περίπου 30 άτομα
