Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα βόρεια προάστια της Αττικής, στο πλαίσιο άσκησης δικαιώματος επικοινωνίας ανήλικων παιδιών με τη μητέρα τους. H παράδοση των παιδιών στον πατέρα τους, εξελίχθηκε σε πολυπρόσωπη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας, ο οποίος έχει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών, ανέμενε την επιστροφή τους στην οικία του μετά την ολοκλήρωση του χρόνου επικοινωνίας με τη μητέρα.

Ωστόσο, η μητέρα εμφανίστηκε στην είσοδο της κατοικίας συνοδευόμενη από τέσσερα άτομα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι φίλοι της, οι οποίοι την ακολούθησαν εντός του χώρου.

Κατά την εμφάνιση του πατέρα στην είσοδο, σημειώθηκε έντονο φραστικό επεισόδιο εναντίον του με χαρακτηρισμούς και απειλές, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κλιμακώθηκε ταχύτατα σε σωματική βία εις βάρος τόσο του ίδιου όσο και της συντρόφου του, η οποία βρισκόταν επίσης στην οικία, με τους άνδρες να χτυπούν τον πατέρα και οι γυναίκες την σύντροφο, μπροστά στα ανήλικα παιδιά.

Η ένταση και η έκταση του επεισοδίου ήταν τέτοια, ώστε γειτονικά πρόσωπα κάλεσαν την Άμεση Δράση, ενώ επενέβησαν και εργαζόμενοι του Δήμου από ένα απορριμματοφόρο που βρέθηκε στο σημείο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου υποβλήθηκαν αμοιβαίες καταγγελίες για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξύβριση και σωματικές βλάβες, με τη δικογραφία να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο in ο πατέρας των παιδιών για το περιστατικό

Ο πατέρας των ανήλικων τέκνων, ανέφερε στο in μετά το περιστατικό, λέγοντας: «Περίμενα απλώς να πάρω τα παιδιά μου, όπως γίνεται κάθε φορά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει με τέσσερα άτομα και ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί σε βία μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Το μόνο που με νοιάζει είναι η ασφάλεια των παιδιών μου και να μην ξαναζήσουν ποτέ κάτι τέτοιο».

Από την πλευρά του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του πατέρα, Δημήτρης Κατσάμπουλας, σημείωσε μιλώντας στο in ότι «πρόκειται για μία υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας».

«Η ποινική αξιολόγηση των πράξεων θα γίνει από τη Δικαιοσύνη, όλοι οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν. Τα Δικαστήρια οφείλουν να στείλουν σαφές μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές, ιδίως όταν διακυβεύεται η ψυχική και σωματική ασφάλεια ανηλίκων» υπογράμμισε ο ποινικολόγος Δημήτρης Κατσάμπουλας.

Τόσο η ίδια η μητέρα των ανήλικων τέκνων, όσο και τα άτομα που βρίσκονταν μαζί της, αρνούνται κατηγορηματικά ότι προέβησαν σε άσκηση βίας κάτι το οποίο ανέφεραν εγγράφως και στις καταγγελίες τους.

Το επόμενο διάστημα οι δύο πλευρές θα λύσουν τις διαφορές τους στο δικαστήριο.