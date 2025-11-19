newspaper
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
Spotlight

Νέα στοιχεία φέρεται πως προκύπτουν για την υπόθεση σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας στην Αρκαδία. Μετά την καταγγελία της 40χρονης και μητέρας ενός ανήλικου παιδιού ότι υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ο εν διαστάσει σύζυγός της περνά στην αντεπίθεση ισχυριζόμενος πως εκείνος είναι το θύμα στην όλη υπόθεση.

Ο 40χρονος πατέρας που το τελευταίο διάστημα λόγω της εργασίας του, ζει στο εξωτερικό, αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο in:

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα. Η 40χρονη είναι εκείνη που κακοποιεί το παιδί μας λεκτικά και σωματικά ήδη από το 2023. Μάλιστα αυτό αποδεικνύεται από τα μηνύματα που έχω στην κατοχή μου. Επίσης, παρακωλύει την επικοινωνία μου με το παιδί μου και δηλητηριάζει το μυαλό του σε βάρος μου. Όλες οι καταγγελίες σε βάρος μου είναι ψέματα, και εγώ είμαι το θύμα στην όλη υπόθεση Μάλιστα έχει κληθεί ο εισαγγελέας για αυτή την υπόθεση, με στοιχεία από το 2015 -2023.» αναφέρει ο πατέρας του παιδιού στο ΙΝ και προσθέτει:

«Η εν διαστάσει σύζυγός μου, μου έχει καταχραστεί 35.000€ τα οποία υποτίθεται πως θα διέθετε για τις ανάγκες του παιδιού μας. Η συγκεκριμένη γυναίκα με απειλεί εξ ονόματος του ανθρώπου με τον οποίο διατηρεί δεσμό και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ την κατάσταση καθώς φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα. Έχω στοιχεία στα χέρια μου που αποδεικνύουν τα όσα λέω και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Στο δικαστήριο θα λάμψει η αλήθεια. Και όλα αυτά βρισκόμενος χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά του ζώντας την αγωνία, την απόγνωση και την ψυχική κατάρρευση, κάθε στιγμή της κάθε ημέρας, επειδή η μητέρα του μου το έχει αποκόψει σκοπίμως και παρατεταμένα επί μήνες!» αναφέρει ο 40χρονος στο in.

Τί απαντά η πλευρά της μητέρας

Η 40χρονη μητέρα από την πλευρά της, δίνει μέσω του συνηγόρου της, τη δική της απάντηση, στα λεγόμενα του εν διαστάσει συζύγου της.

«Τα όσα ισχυρίζεται ο εν διαστάσει σύζυγός μου, είναι εξοργιστικά. Ο ίδιος ήταν αυτός που άσκησε τέτοια βία απέναντί μου σε σημείο που να ραγίσω τρία πλευρά. Ο ίδιος τώρα όμως «θυματοποιεί» τον εαυτό του ενώ παράλληλα με συκοφαντεί και με παρενοχλεί λεκτικά σε καθημερινή βάση.

Επανειλημμένα έχει αναφέρει πως θα με σκοτώσει, πως θα μου κάνει κακό με κάθε τρόπο και πως θα με διασύρει. Τώρα επανέρχεται με νέα ψεύδη στα οποία θα απαντήσω ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ήδη έχουν ασκηθεί όλα τα απαραίτητα ένδικα βοηθήματα για να προστατευτώ αλλά και για να καθαρίσω το όνομά μου. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία τακτική «ενοχοποίησης του θύματος» για να καταφέρει ο ίδιος να μπορέσει να ξεφύγει από τις ευθύνες των πράξεων του. Επί ενός και πλέον μήνα είμαι αβοήθητη και τώρα επιχειρεί να με διαβάλλει εκ νέου με περισσότερα ψέματα.

Βρίσκομαι σε έντρομη κατάσταση προσπαθώντας να μεγαλώσω τον υιό μου μόνη και ανησυχώντας πως ανά πάσα στιγμή θα μου κάνει κακό. Το μοναδικό που επιθυμώ είναι να απεμπλακώ από αυτήν την κατάσταση και να μπορέσω να ζω και να μεγαλώνω με ηρεμία τον υιό μου.

Παρόλα αυτά ο ίδιος επιλέγει να συνεχίζει τις απειλές, τους τραμπουκισμούς, τις προσβολές και τις συκοφαντίες. Για οτιδήποτε περαιτέρω τον λόγο τον έχει πλέον η δικαιοσύνη. Για αυτό και είμαι σίγουρη πως το δίκαιο θα αναγνωριστεί στο τέλος και πως οι συμπεριφορές αυτές δεν θα μείνουν ατιμώρητες.»

Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.

