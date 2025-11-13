Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: «Ο άνδρας μου με ξυλοκόπησε το 2023 – Τώρα με απειλεί ότι θα διαρρεύσει προσωπικές μας στιγμές»

Ακόμη μία ακραία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και απειλής έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Η 40χρονη μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα τον Σεπτέμβριο του 2023, από τον σύζυγό της και κατέληξε στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα ο γάμος τους να διαταραχθεί πλήρως και να βρεθούν σε μόνιμη διάσταση. Μετά την μετακόμιση του εν διαστάσει συζύγου της στο εξωτερικό για να εργαστεί, η επικοινωνία τους περιορίστηκε σε ότι είχε να κάνει με το παιδί τους, ωστόσο πριν λίγες ημέρες ο 40χρονος επανήλθε απειλώντας την εν διαστάσει σύζυγό του και υβρίζοντάς την ακραία.

Όπως καταγγέλλει η 40χρονη μητέρα μιλώντας στο in, ο εν διαστάσει σύζυγός της επί ένα μήνα συνεχόμενα τις αποστέλλει σε καθημερινή βάση απειλητικά μηνύματα που προσβάλλουν την ίδια και τη γενετήσια αξιοπρέπειά της καθώς και τους οικείους της.

Την ίδια στιγμή, την απειλεί πως θα την διασύρει, υποστηρίζοντας πως έχει στην κατοχή του υλικό από προσωπικές τους στιγμές, υλικό για την λήψη του οποίου ούδεποτε υπήρξε συναίνεση ή έστω γνώση από μεριάς της, και το οποίο θα διαρρεύσει στην μικρή κοινωνία της επαρχίας όπου εκείνη διαμένει.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε μάλιστα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακραία προσβλητικά σχόλια για τη μητέρα του παιδιού του για αυτό και εκείνη τον έχει μηνύσει και για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Όλες οι παραπάνω έκνομες πράξεις μάλιστα φέρεται να έχουν τελεστεί κατά την καταγγέλλουσα κατ’ εξακολούθησίν επί ενός και πλέον μήνα, ασκώντας της υπέρμετρη ψυχολογική πίεση.

Ενδεικτικά σύμφωνα με πληροφορίες, στην έγκληση που κατατέθηκε σε βάρος του, η μηνύτρια παραθέτει αναλυτικά τα μηνύματα που έλαβε από εκείνον.

Σε αυτά, ο 40χρονος απευθυνόμενος προς τη μητέρα του παιδιού του αναφέρει:

• «Δεν θέλω να έρθω Ελλάδα, γιατί θα σε σκοτώσω»

• «Μην σκεφτείς να μου κόψεις την επικοινωνία με το παιδί μου γιατί την άλλη μέρα είμαι Ελλάδα και σου κόβω το λαρύγγι!».

Όπως αναφέρει μιλώντας στο in η καταγγέλλουσα, τα μηνύματα που συνεχώς λαμβάνει από εκείνον και οι δημοσιεύσεις του σε βάρος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κάνουν να φοβάται για την ίδια της τη σωματική ακεραιότητα:

«Βρίσκομαι σε μία κατάσταση που δεν θα ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Σε ένα κυριολεκτικό αδιέξοδο. Επί καθημερινής βάσης, εδώ και ενάμιση μήνα περίπου, δέχομαι απειλητικά μηνύματα για την σωματική μου ακεραιότητα, μηνύματα με ιδιαίτερα χυδαίους χαρακτηρισμούς και ανυπόστατες κατηγορίες για την αξιοπρέπειά και την προσωπική μου ζωή. Μέχρι και φωτογραφίες πτωμάτων και ακρωτηριασμένων ανθρώπων μου έστελνε για να με εκφοβίσει. Ο άνθρωπός αυτός θέλει να με ταπεινώσει σε όλο τον οικογενειακό και κοινωνικό μου κύκλο αποστέλλοντας συκοφαντικά μηνύματα για μένα. Έφτασε δε σε σημείο να με συκοφαντεί στην ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος που νοικιάζω, ζητώντας της να με πετάξει από το σπίτι, το σπίτι στο οποίο μένω μαζί με το παιδί μας. Μοναδικός και μόνος σκοπός του είναι να με εξοντώσει και να με οδηγήσει στην κοινωνική απομόνωση. Ο ίδιος δεν κατάγεται από την Τρίπολη και για αυτόν τον λόγο θέλει να με διαπομπεύσει στην πόλη μου. Ουδεμία συναίνεση έχω δώσει ποτέ να ληφθεί υλικό από προσωπικές μας στιγμές και οτιδήποτε διατείνεται πως έχει, αν υπάρχει είναι προϊόν παράνομης βιντεοσκόπησής εν αγνοία μου. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό και εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή, θεωρώντας πως βρίσκεται στο απυρόβλητο να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Όλα αυτά επειδή δεν θέλησα να δεχθώ πίσω στην ζωή και την οικογένειά μου έναν άνθρωπο που μου έχει επιτεθεί στο παρελθόν ραγίζοντάς μου τρία πλευρά, έναν άνθρωπο που με έβριζε και με ταπείνωνε επί χρόνια.

Οι απειλές, οι συκοφαντίες και ο εκφοβισμός και οι ψευδείς καταμηνύσεις ωστόσο δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια θα φανερωθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης»

«Ζει υπό το φόβο της διαπόμπευσης»

Όπως αναφέρει μιλώντας στο in, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας Κωνσταντίνος Μίγγινας, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει, αφού ο 40χρονος την απείλησε πως θα την διασύρει παντού με υλικό προσωπικών τους στιγμών όπου λήφθηκε εν αγνοία και άνευ συναινέσεώς της, ενώ παράλληλα έχει δημοσίως προβεί σε συκοφαντικές δηλώσεις εις βάρος της, που εν συνεχεία ανακάλεσε, αναγνωρίζοντας την αναλήθεια των λεγομένων του.

«Πρόκειται για μία τραγική κατάσταση. Μια δημόσια δολοφονία χαρακτήρα. Το σύνολο της δικογραφίας ανέρχεται σε εκατοντάδες σελίδες ηλεκτρονικών επιστολών, τηλεφωνικών μηνυμάτων και φωτογραφικών απεικονίσεων που συνιστούν ‘κυβερνοπαρενόχληση’ όπου έχουν πλήρως γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές.

Η εντολέας μου είναι μία νέα μητέρα, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια και αρχές τον υιό της. Ένας τέτοιος άνθρωπος, μία τέτοια μητέρα, χρήζει της απόλυτης προστασίας και κατανόησης από την κοινωνία και κυρίως από τη Δικαιοσύνη, στην οποία και έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες της. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν θα αφήσουμε μία τέτοια κατάσταση να διαιωνίζεται εις βάρος όσων ήλπιζαν πως η οικογενειακή στέγη αποτελεί ένα ασφαλές και γόνιμο περιβάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει η κοινωνία να υπερασπίζεται με κάθε μέσο. Για αυτό και είμαστε σίγουροι πως η Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα καταδικάσει παραδειγματικά αυτή την αποτρόπαια προσπάθεια διαπόμπευσης και τρομοκρατίας μίας νέας μητέρας».



Η θέση της άλλης πλευράς

Ο 40χρονος πατέρας από την πλευρά του, έχει επίσης καταθέσει μηνύσεις στην Εισαγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του εκ μέρους της συζύγου του, ενώ έχει προβεί σε ανάκληση όσων είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε δημόσιες αναρτήσεις και αφορούσαν την εν διαστάσει σύζυγό του.