Φύλακας άγγελος για μια ηλικιωμένη γυναίκα αποδείχθηκε αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, ο οποίος περνώντας από γειτονιά στο Ηράκλειο, άκουσε φωνές από διαμέρισμα.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 04/10, όταν ο αστυνομικός άκουσε από ένα σπίτι τις κραυγές μίας γυναίκας που φώναζε «βοήθεια, θα με σκοτώσει».

Χωρίς δισταγμό, έσπευσε να ελέγξει τι συμβαίνει και βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας.

«Ακούγαμε τα χτυπήματα από κάτω. Αρχίσανε να σπάνε αντικείμενα. Μετά σιωπή και πιστεύαμε πως έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Έσπασα την πόρτα και χτύπαγα και τα κουδούνια για να ανοίξουν την είσοδο»

Ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να ασκούσε λεκτική και σωματική κακοποίηση στη σύζυγό του. Ο αστυνομικός επενέβη αποφασιστικά, αποτρέποντας τη συνέχιση της επίθεσης και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Στην Κοινωνία Ώρα MEGA, μίλησε ο αστυνομικός, Λευτέρης Σουλτάτος, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν.

«Περνώντας κάτω από το σπίτι μία γυναίκα είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε ”βοήθεια, θα με σκοτώσει”. Ένας ηλικιωμένος άρχισε να την τραβάει με δύναμη. Ακούγαμε τα χτυπήματα από κάτω. Αρχίσανε να σπάνε αντικείμενα. Μετά σιωπή και πιστεύαμε πως έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Έσπασα την πόρτα και χτύπαγα και τα κουδούνια για να ανοίξουν την είσοδο. Ανέβηκα πάνω, φώναζα ”αστυνομία”, τρέχει ο δράστης, εγώ ήμουν στις σκάλες και άρχισε να με βρίζει. Ήταν εκτός εαυτού εντελώς. Μόλις γύρισε το κεφάλι του, πρόλαβα και τον έπιασα και τον έβγαλα έξω από το σπίτι. Στην είσοδο είχε ένα πιάτο με ένα πιρούνι, πάει να με χτυπήσει με το πιάτο, βάζω το χέρι μου, σπάει το πιάτο, και μετά γυρνάει το πιρούνι κατά πάνω μου. Πρέπει να υπήρχε και κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά φάνηκε πως τον είχαν πάει παλαιότερα στο τμήμα για ενδοοικογενειακή βία. Ήμουν εκτός υπηρεσίας».