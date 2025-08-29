newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Ελλάδα 29 Αυγούστου 2025 | 14:56

Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 38χρονο άνδρα στον Ταύρο, κατά τη διάρκεια έρευνας για ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένα πυροβόλο όπλο, κροτίδες και ναρκωτικά.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί του περασμένου Σαββάτου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Στην οικία του ο άνδρας εκτός από το όπλο είχε επίσης ρουχισμό με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και περισσότερα από 8.000 ευρώ

Ο συλληφθείς αλλοδαπός κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Ταύρος: Τα κατασχεθέντα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης σχετικής πληροφορίας, έλαβε χώρα έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

  • ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • 62 φυσίγγια,
  • αυτοσχέδιο βεγγαλικό,
  • 28 κροτίδες,
  • σπαθί,
  • πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
  • γεμιστήρας με 6 φυσίγγια,
  • ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,
  • 2 μάσκες τύπου full face,
  • μάσκα κάλυψης προσώπου,
  • μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
  • μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
  • το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 38χρονου άνδρα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Τουρισμός
Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Η 45χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει άγνωστο αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου ατυχήματος

Σύνταξη
Μη κρατικά ΑΕΙ: Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών
Άρον άρον 29.08.25

Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες σε μη κρατικά ΑΕΙ χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε άδειες λειτουργίας για τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια - Πανηγυρισμοί ενώ ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
Ήξεραν πού χτυπούσαν 29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο