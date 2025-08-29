Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 38χρονο άνδρα στον Ταύρο, κατά τη διάρκεια έρευνας για ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένα πυροβόλο όπλο, κροτίδες και ναρκωτικά.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί του περασμένου Σαββάτου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Στην οικία του ο άνδρας εκτός από το όπλο είχε επίσης ρουχισμό με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και περισσότερα από 8.000 ευρώ
Ο συλληφθείς αλλοδαπός κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.
Ταύρος: Τα κατασχεθέντα
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης σχετικής πληροφορίας, έλαβε χώρα έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:
- ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
- 62 φυσίγγια,
- αυτοσχέδιο βεγγαλικό,
- 28 κροτίδες,
- σπαθί,
- πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
- γεμιστήρας με 6 φυσίγγια,
- ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,
- 2 μάσκες τύπου full face,
- μάσκα κάλυψης προσώπου,
- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
- μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
- το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 38χρονου άνδρα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
