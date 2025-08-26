Θεατής σε ένα απίστευτο εύρημα έγινε ένας περαστικός τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καισαριανή, όταν αντίκρυσε σε κάδο όπλα και πυρομαχικά.

Ο κάδος βρισκόταν στην οδό οδό Ρήγα Φεραίου 11 και αμέσως ο άνθρωπος ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, όπου μετά από έρευνα εντός του κάδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τα όπλα και τα πυρομαχικά που βρέθηκαν

Οι άνδρες της αστυνομίας βρήκαν:

Δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένους

Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Διάφορες φυσιγγιοθήκες,

Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,

Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

Δύο σιδερογροθιές,

Ένα ζευγάρι χειροπέδες,

Δύο πτυσσόμενα γκλομπ, και

διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μαζί με όλα τα παραπάνω, βρέθηκαν και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: