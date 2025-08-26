newspaper
Καισαριανή: Όπλα και πυρομαχικά εντοπίστηκαν από περαστικό σε κάδο απορριμμάτων

Ανάμεσα στα ευρήματα με τα όπλα υπήρχαν και θρησκευτικές εικόνες

Σύνταξη
Spotlight

Θεατής σε ένα απίστευτο εύρημα έγινε ένας περαστικός τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καισαριανή, όταν αντίκρυσε σε κάδο όπλα και πυρομαχικά.

Ο κάδος βρισκόταν στην οδό οδό Ρήγα Φεραίου 11 και αμέσως ο άνθρωπος ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, όπου μετά από έρευνα εντός του κάδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τα όπλα και τα πυρομαχικά που βρέθηκαν

Οι άνδρες της αστυνομίας βρήκαν:

  • Δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένους
  • Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
  • 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
  • Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
  • Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
  • Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
  • Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
  • Διάφορες φυσιγγιοθήκες,
  • Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,
  • Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
  • Δύο σιδερογροθιές,
  • Ένα ζευγάρι χειροπέδες,
  • Δύο πτυσσόμενα γκλομπ, και
  • διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μαζί με όλα τα παραπάνω, βρέθηκαν και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Business
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
