Αναζητούσε τη σύζυγο και τα παιδιά του – Εκείνη έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Μια περίεργη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρωταγωνιστές δύο εν διαστάσει συζύγους και δύο ανήλικα παιδιά.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, ένας πρώην αστυνομικός έκανε μια δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας ότι αναζητά τη σύζυγό του που εξαφανίστηκε μαζί με τα παιδιά τους.

«Φοβάμαι αυτόν τον άνθρωπο, είναι κακοποιητικός»

Ωστόσο, η ίδια, μιλώντας στο MEGA ανέφερε ότι η αλήθεια είναι διαφορετική και πως έφυγε από το σπίτι καθώς είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας τόσο από τον εν διαστάσει σύζυγό της όσο και τον πεθερό της.

«Ο εν διαστάσει σύζυγός μου εδώ και πολύ καιρό μου ασκούσε ενδοοικογενειακή βία, λεκτική και ψυχική. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνη μου. Τα παιδιά μου ήταν πάντα μπροστά σε όλες τις φασαρίες. Δεν άντεξα άλλο, έφτασα στα όρια μου» σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, είχε απευθυνθεί πρώτα στην Ελληνική Αστυνομία, όπου είχε αναφέρει τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. «Έφυγα από το σπίτι, ζήτησα την προστασία της αστυνομίας, ζήτησα να μου περάσουν το panic button στο κινητό μου, γιατί ομολογώ ότι φοβόμουν, φοβάμαι και συνεχίζω να φοβάμαι με αυτόν τον άνθρωπο, είναι κακοποιητικός. Δεν άντεξα άλλο, πήρα τα παιδιά μου, μετέβη στη πατρική μου οικία, το οποίο εκείνος το γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι εκεί θα μεταβώ, οπότε όλα αυτά ήταν ένα ψέμα απλώς για να με διασύρει πιστεύω και να δείξει ότι είναι ο παρατημένος σύζυγος. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι νορμάλ άνθρωπος να κάνει μια τέτοια ανάρτηση γνωρίζοντας το πού βρίσκομαι» συμπλήρωσε.

Τι ισχυρίζεται ο σύζυγος

Από την πλευρά του ο πρώην αστυνομικός υποστήριξε ότι η σύζυγός του δεν του είχε αναφέρει κάτι και ότι εκείνη λιποθύμησε έπειτα από μια ένταση μεταξύ τους.

«Απλά έχει πάρει το παιδί και έχει φύγει. Τα παιδιά και έφυγε. Είχαμε μια φασαρία χθες το βράδυ με τον αδερφό της και θεώρησε… και το πρωί μια χαρά ήμασταν. Το πρωί συζητήσαμε κανονικά, απλά έπεσε λίγο κάτω, λιποθύμησε από όλα αυτά που έγιναν ξέρω εγώ, αγκαλιαστήκαμε και έφυγα. Το πρωί πήγα στην δουλειά και λέω ας την πάρω ένα τηλέφωνο πριν πάω για δουλειά πριν μπω μέσα. Και δεν απάνταγε στο τηλέφωνο, μία, δύο δέκα φορές δεν σήκωνε το τηλέφωνο και άρχισε και να μου κλείνει και το τηλέφωνο, και από την δουλειά φεύγω άρον άρον και φεύγω και πάω σπίτι. Πάω σπίτι, έλειπε η βαλίτσα, έλειπε… ρούχα, και πήγα το παιδί από το σχολείο να το πάρω από το νηπιαγωγείο και είχε πάρει και το παιδί από το νηπιαγωγείο. Μάλλον δεν της αρέσει η οικογένεια τι να πω παραπάνω δεν ξέρω» σημείωσε.

«Δεχόταν συστηματικά βία»

Η δικηγόρος της μητέρας μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο είπε πως «πρόκειται για μία γυναίκα, η οποία καθόλη τη διάρκεια του γάμου της δεχόταν συστηματικά βία. Η βία η οποία δεχόταν ήταν λεκτική και ψυχολογική».

«Μάλιστα να σημειωθεί ότι ο πατέρας του εν διαστάσει συζύγου, δηλαδή ο πεθερός της, είχε φθάσει μέχρι του σημείου να ασκήσει και σωματική βία εναντίον της», πρόσθεσε η δικηγόρος.