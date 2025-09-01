Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλεται ότι εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Χανιά, με θύμα μια νεαρή κοπέλα 23 χρονών και θύτη έναν 21χρονο, ο οποίος και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Όπως καταγγέλλει η κοπέλα, ο 21χρονος μετά από καβγά άρπαξε την κοπέλα από τα μαλλιά, την έσυρε σε χωράφι και με τα χέρια του προσπάθησε να την πνίξει. Όταν εκείνη κατάφερε να ξεφύγει προσπάθησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο του.

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά – Η σοκαριστική καταγγελία

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το cretalive. Το νεαρό ζευγάρι είχε έντονο καβγά, άγνωστο με ποια αφορμή. Ο 21χρονος πέταξε την κοπέλα έξω από το σπίτι μέσα στη νύχτα, και στη συνέχεια την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε σε κοντινό χωράφι όπου την έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια, τύλιξε τα χέρια του στον λαιμό της σε έξαλλη κατάσταση προσπαθώντας να την πνίξει, όπως κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς.

Η νεαρή γυναίκα, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και τρέχοντας προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι για να προφυλαχθεί από τη μανία του. Ο 21χρονος, όμως, μπήκε στο αυτοκίνητο του και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να τη χτυπήσει. Λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει την τσάντα της και τα προσωπικά της αντικείμενα όπως τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Η 23χρονη μπόρεσε να καταγγείλει όλα όσα συνέβησαν στην ΕΛ.ΑΣ και λίγο αργότερα ο 21χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός συλληφθείς είχε πριν από μερικές μήνες και πάλι βίαιο επεισόδιο σε βάρος της 23χρονης και είχε τότε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.