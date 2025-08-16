Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, με θύμα μια γυναίκα 45 ετών.

Όπως περιγράφει σε ανάρτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ. Γιώργου Μπέα στο Facebook, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου εισήχθη στο νοσοκομείο μια γυναίκα 45 ετών με τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα.

Στο χειρουργείο

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να της προσφέρει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ η 45χρονη αφού χειρουργήθηκε παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, εκτός άμεσου κινδύνου για την ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr πρόκειται για γυναίκα από την Βουλγαρία και το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Συνελήφθη ο δράστης

Προηγήθηκε ξυλοδαρμός της γυναίκας από τον 56χρονο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την ώρα που η 45χρονη προσπαθούσε να διαφύγει ο 56χρονος φέρεται να την χτύπησε με το μαχαίρι.

Ο άντρας συνελήφθη ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.