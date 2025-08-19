Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του.

Ο 56χρονος νωρίτερα είχε περάσει το κατώφλι της εισαγγελέας για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Δεν ήθελε να κάνει κακό» λέει ο δικηγόρος του 56χρονου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, αφού προηγήθηκε έντονος καβγάς του ζευγαριού. Ο 56χρονος αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα.

Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός άμεσου κινδύνου, αποτέλεσμα της άμεσης ιατρικής φροντίδας που της προσφέρθηκε (χειρουργήθηκε άμεσα).

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, κ. Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Με βαρύ παρελθόν ο δράστης

Ο 56χρονος έχει βαρύ παρελθόν καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο.