Χανιά: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του – Το βαρύ παρελθόν
Η άτυχη γυναίκα από τη Βουλγαρία δέχθηκε την άγρια επίθεση στο σπίτι όπου διαμένει με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά
- Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
- Την Πέμπτη η κηδεία του καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη - Η έκκληση της οικογένειας
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του.
Ο 56χρονος νωρίτερα είχε περάσει το κατώφλι της εισαγγελέας για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
«Δεν ήθελε να κάνει κακό» λέει ο δικηγόρος του 56χρονου
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, αφού προηγήθηκε έντονος καβγάς του ζευγαριού. Ο 56χρονος αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα.
Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός άμεσου κινδύνου, αποτέλεσμα της άμεσης ιατρικής φροντίδας που της προσφέρθηκε (χειρουργήθηκε άμεσα).
Σύμφωνα με τον συνήγορο του, κ. Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Με βαρύ παρελθόν ο δράστης
Ο 56χρονος έχει βαρύ παρελθόν καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο.
- Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
- Μιχάλης Παπαγιαννάκης: Δεν διαλέγεις τη συγκυρία, μάλλον σε διαλέγει
- ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
- Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
- Στη Μπαρτσελόνα για έναν ακόμη χρόνο ο Φαλ (pic)
- Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις