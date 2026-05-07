Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές μετά το σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης ανάμεσα στους Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο Ουρουγουανός κατηγόρησε τον Γάλλο ότι αυτός διέρρευσε στον Τύπο τον καυγά που είχαν οι δύο τους την Τετάρτη (6/5) κι έτσι ακολούθησε την Πέμπτη (7/5) ακολούθησαν ακόμη πιο… άγριες καταστάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη γροθιά του Τσουαμένι στον Βαλβέρδε που έστειλε τον τελευταίο στο νοσοκομείο για ράμματα! Αυτό αφού προηγήθηκαν δολοφονικά τάκλιν στην προπόνηση και αρκετά «γαλλικά» από αμφότερους.

Ισπανικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν όλο και περισσότερες πτυχές της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της βασίλισσας μετά την πλήρως αποτυχημένη χρονιά που έχει φέρει άπαντες στα όριά τους ή και πέρα από αυτά. Θυμίζουμε ότι ήδη μια μερίδα κόσμου των Μαδριλένων μαζεύει υπογραφές προκειμένου να διώξει τον Κιλιάν Εμπαπέ, μετά την απόφαση του Γάλλου φορ να ταξιδέψει με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία ενώ η ομάδα του προετοιμαζόταν για την αναμέτρηση με την Εσπανιόλ!

Επανερχόμαστε όμως στο επεισόδιο ανάμεσα στον Γάλλο και τον Ουρουγουανό. Ο Βαλβέρδε ήταν έξαλλος μετά τη διαρροή στον Τύπου του καυγά με τον Τσουαμενί και μάλιστα απέφυγε να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του πριν την προπόνηση ώστε να λυθεί το θέμα.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς ρεπόρτερ της Ρεάλ «…τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν αηδιαστικά!», υποστηρίζοντας πως «…οι δύο ποδοσφαιριστές από τα πρώτα λεπτά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον, ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες».

Μάλιστα σημειώνουν ότι ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα που είναι στην έξοδο, μιας και στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει σίγουρα (ακούγεται έντονα το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο), δεν έκανε τίποτα για να ηρεμήσει την κατάσταση, δείχνοντας πως έχει… χάσει τη μπάλα

Όταν τελείωσε η προπόνηση αντί τα πνεύματα να ηρεμήσουν ήρθε το… μπαμ! Σύμωνα πάντα με τους Ισπανούς ο Βαλβέρδε εξακολουθούσε να επιτίθεται λεκτικά στον Τσουαμενί, με τον Γάλλο να του ζητάει το θέματα να λήξει εκεί για το καλό όλων.

Ο Ουρουγουανός φέρεται να μην τον άκουσε ωστόσο και συνέχισε την αντιπαράθεση και τις κατηγορίες. Κάπου εκεί ο Τσουαμενί φέρεται να μην άντεξε άλλο και του έριξε μπουνιά, η οποία τον άφησε σχεδόν λιπόθυμο στο πάτωμα των αποδυτήρια.

Συμπαίκτες και προσωπικό της Ρεάλ έτρεξαν αμέσως έντρομοι να δουν τι έχει συμβεί και όπως αναφέρεται «…μέλη του ιατρικού τιμ μετέφεραν τον Ουρογουανό με ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου. Εκεί αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του υπήρξε διακομιδή του σε νοσοκομείο της περιοχής όπου και του έγιναν ράμματα».

Όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo», από το χτύπημα στο κεφάλι ο Βαλβέρδε είχε μερική απώλεια μνήμης, με τους γιατρούς να δίνουν αυστηρή εντολή να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα, κάτι που σημαίνει οτι θα χάσει το Clasico στο Καμπ Νου με τη Μπαρτσελόνα την προσεχή Κυριακή (10/5, 22:00). Έτσι κι αλλιώς όμως μετά το ακραίο συμβάν δύσκολα θα ήταν στην αποστολή έτσι κι αλλιώς, όπως αναμένεται να μην είναι κι ο Τσουαμενί μέχρι οι άνθρωποι της Ρεάλ να αποφανθούν ποια τιμωρία θα τους επιβληθεί.

Από την πλευρά του ο Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, ενώ ο γενικός διευθυντής Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ μετά την ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στους δύο παίκτες, ενημέρωσε με τη σειρά του τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος κάλεσε αμφότερους σε απολογία. Πλέον το μέλλον τους στη Ρεάλ είναι στον «αέρα».