Ο Άρι Άστερ ήθελε τόσο πολύ την Σκάρλετ Γιόχανσον στη νέα του ταινία που άλλαξε όλο το πρόγραμμά του

Ήταν το 2018 όταν το Hereditary έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες και εκτόξευσε την καριέρα του δημιουργού της. Ο Άρι Άστερ έγινε μέσα σε ένα βράδυ το νέο αγαπημένο παιδί των θρίλερ, με τα σενάριά του να φημίζονται για την πρωτοτυπία τους, το σκοτεινό χιούμορ τους και τον τρόμο.

Από τότε έχουν περάσει οκτώ χρόνια, ο 39χρονος δημιουργός έχει ιδρύσει τη δική του εταιρεία παραγωγής Square Peg, έγινε κάπως πιο mainstream, ωστόσο θεωρείται ακόμα ένας από τους κορυφαίους του ανεξάρτητου κινηματογράφου – έστω κι αν πλέον «παίζει» με A-listers.

Τελευταία σταρ του Χόλιγουντ που είπε το «ναι» για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του, που θα έχει τον τίτλο Scapegoat, είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Ολοκληρώνοντας το σενάριο της νέας ταινίας στα τέλη του περασμένου έτους, ο σκηνοθέτης είχε εξαρχής την σταρ ως πρώτη επιλογή για τον κεντρικό ρόλο.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει τον νέο Εξορκιστή, το Paper Tiger και το The Batman: Part II στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον, η Γιόχανσον πείστηκε αμέσως από το σενάριο και συμφώνησε να ξεκινήσει γυρίσματα αργότερα φέτος, με την παραγωγή να προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις της.

Θυμίζουμε ότι η Γιόχανσον πραγματοποίησε το 2025 το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το δράμα της Sony Pictures Classics, Eleanor the Great, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ των Καννών.